Split ନା Window AC! ୧ ଘଣ୍ଟା ଚାଲିବା ପରେ କେଉଁ AC ଖାଏ ଅଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ପୁରା ହିସାବ କିତାବ

କେଉଁ AC ଆପଣଙ୍କ ରୁମ୍ ପାଇଁ ଭଲ?

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନର ଏକ ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ AC କିଣିବା ସମୟରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି: ଜଣେ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଏସି ବାଛିବା ଉଚିତ୍ କି ୱିଣ୍ଡୋ ଏସି?

ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆହୁରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ, ବିଶେଷକରି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ବିଚାର କରିବା ସମୟରେ। ଅନେକ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଯେହେତୁ ଏକ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଏସି ଅଧିକ ମହଙ୍ଗା, ଏହା ଅଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଟାଣିବ; କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବତା କିଛିଟା ଭିନ୍ନ।

ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟାରେ କେତେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ:

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

୧୯ ଛକା ୧୪ ଚୌକା, ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମରେ ଛଅ-ଚାରି…

ଗ୍ରୀଷ୍ମରେ ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ଶୀତରେ ଉଷ୍ମ……

ସାଧାରଣତଃ, ଏକ ୧.୫ ଟନ୍ ୱିଣ୍ଡୋ ଏସି ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ ପ୍ରାୟ ୧.୫ ରୁ ୧.୮ ୟୁନିଟ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର କରେ। ଏହାର ବିପରୀତରେ, ସମାନ କ୍ଷମତାର ଏକ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଏସି ୧.୨ ରୁ ୧.୬ ୟୁନିଟ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର କରେ।

ଏହା ସୂଚିତ କରେ ଯେ ଏକ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଏସି ସାମାନ୍ୟ କମ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର କରେ, ବିଶେଷକରି ଯେତେବେଳେ ଇନଭର୍ଟର ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଥାଏ।

ଇନଭର୍ଟର ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ:

ଆଜିକାଲି, ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଏସି ଇନଭର୍ଟର ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସହିତ ସଜ୍ଜିତ। ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ କମ୍ପ୍ରେସର ଗତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଞ୍ଚୟ ହୋଇଥାଏ।

ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ୱିଣ୍ଡୋ ଏସିଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ଏକ ସ୍ଥିର ଗତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଯାହା ଫଳରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ବାରମ୍ବାର ଚାଲୁ ଏବଂ ବନ୍ଦ ହୁଏ ଏବଂ ଅଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର କରେ।

ରୁମର ଆକାର ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ:

ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର କେବଳ AC ର ପ୍ରକାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ ବରଂ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ରୁମର ଆକାର, ତାପମାତ୍ରା ସେଟିଂ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ଅବଧି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରେ।

ଯଦି କୋଠରୀଟି ବଡ଼ ଏବଂ AC ର ଆକାର କମ, ତେବେ ଏହାକୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯାହା ଫଳରେ ଅଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର ହେବ। ସେହିପରି, ଯଦି ଆପଣ ତାପମାତ୍ରାକୁ ଅତ୍ୟଧିକ କମ୍ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ବୃଦ୍ଧି ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ।

ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁ ଏସି ଭଲ:

ଯଦି ଆପଣ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପାଇଁ ଏକ ଏସି କିଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏକ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଏସି ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପସନ୍ଦ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ।

ଯଦିଓ ଏହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ ଟିକେ ଅଧିକ, ଏହା ସମୟ ସହିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ସଞ୍ଚୟ କରିଥାଏ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସୀମିତ ବଜେଟ୍ ଏବଂ ଏକ ଛୋଟ ରୁମ୍ ଅଛି, ତେବେ ଏକ ୱିଣ୍ଡୋ ଏସି ମଧ୍ୟ ଏକ ଭଲ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରେ।

ସରଳ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଏକ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଏସି – ବିଶେଷକରି ଏକ ଇନଭର୍ଟର ମଡେଲ୍ ଏକ ୱିଣ୍ଡୋ ଏସି ତୁଳନାରେ କମ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର କରେ।

You might also like More from author
More Stories

୧୯ ଛକା ୧୪ ଚୌକା, ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମରେ ଛଅ-ଚାରି…

ଗ୍ରୀଷ୍ମରେ ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ଶୀତରେ ଉଷ୍ମ……

ଯଦି ‘NOTA’ ଜିତିଯାଏ, ତେବେ କିଏ…

କୋଲକାତା ଯାଏଁ ପହଞ୍ଚିଯିବ ପାକିସ୍ତାନର…

1 of 28,596