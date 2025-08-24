ଆଉ ଭୂମିରେ ନୁହେଁ ଏବେ ମହାକାଶରେ ମହାଯୁଦ୍ଧ! ଏ ଦେଶ ମଧ୍ଯରେ ହେବ ମହାଲଢେଇ, ଘନଉଛି ବିଶ୍ୱ ଯୁଦ୍ଧ, ଅନ୍ତରୀକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲେ…
ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି, ବିଶ୍ୱର କିଛି ବଡ଼ ଦେଶ ମହାକାଶ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଗୁପ୍ତଚର ଏବଂ ସାମରିକ ଉପଗ୍ରହକୁ ମହାକାଶକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ଏପରି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ଶତ୍ରୁର ଉପଗ୍ରହକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିପାରିବେ। ଏହି ସମୟରେ,ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଏହି ତାଲିକାରେ ଭାରତର ନାମ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛି।
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଆଜି ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଦେଶ ଅନେକ ମୋର୍ଚ୍ଚାରେ ଯୁଦ୍ଧର ନିଆଁରେ ଜଳୁଛନ୍ତି। ରୁଷ-ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ଦୁଇ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ। ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ହମାସ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ନାହିଁ।
ଏବେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମହାଶକ୍ତି କୁହାଯାଉଥିବା ଏବଂ ସର୍ବଦା ଶାନ୍ତିର କଥା କହି ଆସୁଥିବା ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ପରିସ୍ଥିତି ଏତେ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ବିଶ୍ୱ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆଡକୁ ଗତି କରୁଛି।
କେବଳ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଏହି ଯେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ କେବଳ ସ୍ଥଳଭାଗ କିମ୍ବା ଆକାଶରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ମହାକାଶରେ ମଧ୍ୟ ଲଢ଼ିହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ଚାରିଟି ଦେଶ କେଉଁ, ଯେଉଁମାନେ ଆକାଶରେ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିପାରିବେ…
ମହାକାଶ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି
କେଉଁ ଦେଶ ମହାକାଶରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର ଶକ୍ତି ରଖେ
ଆମେରିକା
ଏହି ତାଲିକାରେ ଆମେରିକା ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ଆମେରିକାକୁ ସର୍ବଦା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଆସୁଛି। ଏହାର ପାଖରେ ଉପଗ୍ରହ ବିରୋଧୀ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର (ASAT) ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଅଛି। ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମହାକାଶରେ ସିଧାସଳଖ ଏକ ଉପଗ୍ରହକୁ ଖସାଇ ଦେଇପାରେ। ୧୯୮୫ ମସିହାରେ, ଆମେରିକା ଏକ ପରୀକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା; ଯେଉଁଥିରେ F-15 ଜେଟ୍ ରୁ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାରି ଉପଗ୍ରହକୁ ଧ୍ୱଂସ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆମେରିକାର ଅନେକ ଗୁପ୍ତଚର ଉପଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତି।
ଋଷ
ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶ ତାଲିକାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନାମ ହେଉଛି ରୁଷ। ରୁଷକୁ ମଧ୍ୟ ମହାକାଶ ଯୁଦ୍ଧର ଶକ୍ତି ଥିବା ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣନା କରାଯାଏ। ୨୦୦୭ ମସିହା ପରେ ରୁଷ ଅନେକ ଗୁପ୍ତ ମିଶନ ସମାପ୍ତ କରିଛି ଏବଂ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଉପଗ୍ରହ ବିରୋଧୀ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଛି। ୨୦୨୧ ମସିହାରେ ଆମେରିକା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲା ଯେ ରୁଷ ଏକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଜର ଏକ ଉପଗ୍ରହକୁ ଖସାଇ ଦେଇଛି।
ଚୀନ୍
ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିରନ୍ତର ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିବା ଏକ ଦେଶ। ୨୦୦୭ ମସିହାରେ, ଚୀନ୍ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକ ଆଣ୍ଟି-ସାଟେଲାଇଟ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏକ ପାଣିପାଗ ଉପଗ୍ରହକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥିଲା। ଚୀନ୍ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗୁପ୍ତଚର ଉପଗ୍ରହ ଅଛି। ରିପୋର୍ଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ସେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ଏହି ଉପଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା।
ଭାରତ
ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ନୁହେଁ। ଭାରତ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମହାକାଶ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିଛି। ୨୦୧୯ ମସିହାରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଅଧୀନରେ ଭାରତ ଏହାର ଆଣ୍ଟି-ସାଟେଲାଇଟ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଏକ ନିମ୍ନ-କକ୍ଷ ଉପଗ୍ରହକୁ ଖସାଇ ଦେଇଥିଲା। ଏହି ସଫଳତା ପରେ, ବିଶ୍ୱ ଭାରତର ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଶକ୍ତିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲା।