ବିଶ୍ୱର କେଉଁ କେଉଁ ଦେଶକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିସାରିଛି ଆମେରିକା? ତାଲିକା ଭିତରେ ଇରାନ କେତେ ନମ୍ବରରେ ରହିଛି
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା, ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ଥରେ ବିଶ୍ୱ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଇରାନର ସାମରିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ନିକଟ ଆକ୍ରମଣର ରିପୋର୍ଟ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଆମେରିକୀୟ ସାମରିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପର ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ଏକ ବଡ଼ ବିତର୍କକୁ ପୁନଃଉତ୍ପନ୍ନ କରିଛି।
ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହେବା ପରଠାରୁ, ଆମେରିକା ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅନେକ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। କିଛି ଐତିହାସିକ ରେକର୍ଡ ସୂଚିତ କରେ ଯେ ଆମେରିକା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଶହ ଶହ ହସ୍ତକ୍ଷେପରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି।
ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ସାମରିକ ସମ୍ପୃକ୍ତିର ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ପରିସଂଖ୍ୟାନ: ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର କଂଗ୍ରେସାନାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସର୍ଭିସ୍ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଗ୍ରୁପ୍ ଭଳି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକର ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ୧୭୭୬ ରୁ ୨୦୨୬ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ୪୦୦ ରୁ ଅଧିକ ସାମରିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଥିଲା।
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ୧୯୫୦ ପରେ ଘଟିଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ମହାଶକ୍ତି ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଥିଲା। କେବଳ ୧୯୪୫ ମସିହାରୁ, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଅତି କମରେ ୩୦ ଟି ଦେଶରେ ବୋମା ମାଡ଼ କରିଛି ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ ୯୬ ଟି ଦେଶରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସାମରିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛି।
କିଛି ଦେଶରେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରର ବ୍ୟାପକ ସାମରିକ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଭିଏତନାମ, ଇରାକ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏବଂ ଲାଓସ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଭିଏତନାମ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ସମଗ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ବ୍ୟବହୃତ ବୋମା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ବୋମା ପକାଇଥିଲା। ପରେ ଲାଓସ୍ ଇତିହାସରେ ସର୍ବାଧିକ ବୋମା ପ୍ରବାହିତ ଦେଶ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ହୋଇଥିଲା, କାରଣ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ସେଠାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ବିସ୍ଫୋରକ ପକାଯାଇଥିଲା।
ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ, ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏବଂ ଇରାକରେ ଯୁଦ୍ଧଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟାପକ ଭିତ୍ତିଭୂମି କ୍ଷତି ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଏହି ସଂଘର୍ଷଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟାପକ ବିସ୍ଥାପନ, ଆର୍ଥିକ ପତନ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତାହତର କାରଣ ହୋଇଥିଲା।
ଶାସନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ: ସାମରିକ ଯୁଦ୍ଧ ବ୍ୟତୀତ, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଅନେକ ଦେଶରେ ରାଜନୈତିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଏବଂ ଶାସନ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସମର୍ଥନ କିମ୍ବା ସଂଗଠନ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସବୁଠାରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ୧୯୫୩ ମସିହାରେ ଇରାନରେ ଘଟିଥିବା ବିଦ୍ରୋହ, ଯେଉଁଠାରେ CIA ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମହମ୍ମଦ ମୋସାଦେଗଙ୍କୁ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା।
୧୯୭୩ ମସିହାରେ ଚିଲିରେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରର ସମ୍ପୃକ୍ତି ବିଷୟରେ ସମାନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ସାଲଭାଡୋର ଆଲେଣ୍ଡେଙ୍କ ସରକାରକୁ କ୍ଷମତାଚ୍ୟୁତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି, ୨୦୧୧ ମସିହାରେ ଲିବିଆରେ ଏହାର ସାମରିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ମୁଅମ୍ମର ଗଦ୍ଦାଫିଙ୍କ ପତନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା।
ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଇତିହାସରେ ଇରାନର ସ୍ଥିତି: ଇରାନ ଏପରି ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଯେଉଁଠାରେ ଆମେରିକା ବାରମ୍ବାର ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ସାମରିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଛି। ୧୯୫୩ ମସିହାରେ ହୋଇଥିବା ବିପ୍ଳବ ପରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ବିଶେଷ ଭାବରେ ତିକ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଇରାନର ରାଜନୈତିକ ପାଣିପାଗକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା।
ପରେ ୧୯୮୮ ମସିହାରେ ଅପରେସନ୍ ପ୍ରେଇଂ ମାଣ୍ଟିସ୍ ସମୟରେ ସିଧାସଳଖ ସାମରିକ ସଂଘର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ପାରସ୍ୟ ଉପସାଗରରେ ଇରାନୀ ସେନା ସହିତ ଆମେରିକା ନୌସେନା ସେନା ସଂଘର୍ଷ କରିଥିଲା। ୨୦୨୫-୨୦୨୬ ମସିହାରେ ପୁଣି ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଅପରେସନ୍ ଏପିକ୍ ଫ୍ୟୁରିର ଅଂଶ ଭାବରେ ଇରାନୀ ସାମରିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଆକ୍ରମଣର ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି।