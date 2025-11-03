ବିଶ୍ୱର ଏହି ଦେଶରେ କେବେ ହୁଏନି ନିର୍ବାଚନ, ଭୋଟ୍ ବିଷୟରେ ବି ଜାଣି ନାହାଁନ୍ତି ଏହି ଦେଶର ଲୋକେ

ଏହି ଦେଶରେ କାହିଁକି ହୁଏନି ନିର୍ବାଚନ?

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆଜି ଆମେ “ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଗୋଟିଏ ନିର୍ବାଚନ” ଧାରଣା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇବା, ଅର୍ଥାତ୍ ସାରା ଦେଶରେ ଏକକାଳୀନ ନିର୍ବାଚନ ହେବା ଉଚିତ।

ଭାରତ ଭଳି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେଶରେ ମତଦାନ ସାଧାରଣ କଥା, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସରକାର ବାଛିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱରେ ଏପରି ଦେଶ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ କେବେ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇନାହିଁ?

ଏଠାରେ ଲୋକମାନେ ବୋଧହୁଏ ଭୋଟ ଦେବା ବିଷୟରେ ଜାଣି ନାହାଁନ୍ତି, କାରଣ କେବେ କୌଣସି ନିର୍ବାଚନ ହୋଇନାହିଁ। ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ନାହିଁ, ଅନେକ ଦଳ ନାହିଁ, ଏବଂ କୌଣସି ଜନସ୍ୱର ନାହିଁ। ତେଣୁ, ଆସନ୍ତୁ ଏପରି ଗୋଟିଏ ଦେଶ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଏବଂ ବୁଝିବା ଯେ ବିଶ୍ୱରେ କେଉଁଠାରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇ ରହିଛି।

କେବେ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇନାହିଁ: 

ଆଫ୍ରିକୀୟ ମହାଦେଶର ହର୍ଣ୍ଣ ଅଫ୍ ଆଫ୍ରିକା ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ଛୋଟ ଦେଶ ହେଉଛି ଇରିଟ୍ରିଆ। ଏହାର ଜନସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୬ ନିୟୁତ। ଏକ ଦୀର୍ଘ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ୧୯୯୩ ମସିହାରେ ଦେଶଟି ଇଥିଓପିଆଠାରୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଥିଲା।

କିନ୍ତୁ, ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆଶା କରିଥିଲେ ତାହା କେବେ ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ ହୋଇନଥିଲା। ସ୍ୱାଧୀନତାର ୩୦ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ, ଦେଶ ଗୋଟିଏ ବି ନିର୍ବାଚନ କରିନାହିଁ।

ଇସାୟାସ୍ ଆଫୱେର୍କି ହେଉଛନ୍ତି ଇରିଟ୍ରିଆର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଏକମାତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ସେ ୧୯୯୩ ମସିହାରେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେବେଠାରୁ ସେ ସେହି ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି।

ଦେଶରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଅଛି, ପିପୁଲ୍ସ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଫର୍ ଡେମୋକ୍ରାସି ଆଣ୍ଡ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ (PFDJ), ଯାହାର ନେତୃତ୍ୱ ଆଫୱେର୍କି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କୌଣସି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନାହିଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ଅନୁମତି ନାହିଁ।

୧୯୯୭ ମସିହାରେ ଥରେ ନିର୍ବାଚନ କରିବା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ଏକ ସମ୍ବିଧାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ, ନା ସମ୍ବିଧାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା ନା ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା।

ଗଣତନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ ବରଂ ଭୟର ଶାସନ: 

ଇରିଟ୍ରିଆରେ ବାକ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା, ପ୍ରେସ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା କିମ୍ବା ଧର୍ମ ସ୍ୱାଧୀନତା ନାହିଁ। ଦେଶଟି ଏକକ-ଦଳୀୟ ଏବଂ ସାମରିକ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ।

ସରକାରଙ୍କ ସମାଲୋଚନା ପ୍ରାୟତଃ ଗିରଫଦାରୀ ସହିତ ସାମ୍ନା କରାଯାଏ। ଅନେକଙ୍କୁ ବିନା ବିଚାରରେ ଜେଲରେ ରଖାଯାଏ। ପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ସାମରିକ ସେବା କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଯାହା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିପାରେ।

ଇରିଟ୍ରିଆନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଟ ଦେବା ଏକ ପାଇପ୍ ସ୍ୱପ୍ନ। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ନିର୍ବାଚନ କିପରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ କିମ୍ବା ଭୋଟ କିପରି ଦେବେ।

ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରବେଶ ଏତେ ସୀମିତ ଯେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ମାନବାଧିକାର କିମ୍ବା ନାଗରିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଜ୍ଞ।

ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ପରିସ୍ଥିତି କ’ଣ: 

ଜାତିସଂଘ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ସଂଗଠନ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୨୨ ସୁଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱର ୮୫ ପ୍ରତିଶତ ଦେଶରେ ସରକାର ନିର୍ବାଚିତ ହେବେ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ୮୨ ପ୍ରତିଶତ ଦେଶରେ ବହୁ-ଦଳୀୟ ନିର୍ବାଚନ ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏକରୁ ଅଧିକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଅଛନ୍ତି।

କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ, କେବଳ ୩୯ ପ୍ରତିଶତ ପ୍ରକୃତରେ ମୁକ୍ତ ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ କରନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ଅନ୍ୟତ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଯାଏ, ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ଭୟଭୀତ କରାଯାଏ ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରାଯାଏ।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଉତ୍ତର କୋରିଆ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କିମ୍ବା ଇରାନ ଭଳି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ରିପୋର୍ଟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବିଶ୍ୱ ନେତା ମାନବାଧିକାର ସଂଗଠନ ଏବଂ ସମ୍ବାଦ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଇରିଟ୍ରିଆ ବିଷୟରେ ବହୁତ କମ୍ ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ।

