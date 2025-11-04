ଯଦି ବିଶ୍ବରେ ପରମାଣୁ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଏହି ଦେଶଗୁଡିକ ଉପରେ କମ ପ୍ରଭାବ ପଡି଼ବ,ଜାଣନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଭାରତର ନାଁ ଅଛି କି ନାହିଁ ?

ପରମାଣୁ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲେ ଏହି ଦେଶର କିଛି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ !

By Shantilata Rout

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ପରମାଣୁ ଯୁଦ୍ଧର ଭୟ ଘାରିଛି ବିଶ୍ବକୁ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପାକିସ୍ତାନ ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣ କରୁଥିବା କହି ଯୁକ୍ତି ରଖିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ଯପଟେ ରୁଷିଆ ମଧ୍ୟ ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି।

ଏଣୁ ଏହାକୁ ନଜରରେ ରଖି ନିଜ ଦେଶର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବଳ ବଢାଇବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଖୁବଶୀଘ୍ର ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯିବ ବୋଲି ପେଣ୍ଟାଗନରେ କହିଛନ୍ତି।

ତେବେ ଏପରିକି ସ୍ଥଳେ ଯଦି ଦେଖିବା ଗୋଟିଏ ପଟେ ରୁଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ରୁଷିଆ ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି।

ଏହା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଲୋକଙ୍କୁ ଡରାଉଛି ଯେ ହୁଏତ ରୁଷିଆ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରେ। ତେବେ ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ ଯଦି ପରମାଣୁ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା କେଉଁ ଦେଶ ଉପରେ ଆଦୌ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା…

ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ

ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଏକ ଦୃଢ଼ ସ୍ୱାଧୀନ ବୈଦେଶିକ ନୀତି ବଜାୟ ରଖିଛି। ଏହା କେବେବି କୌଣସି ପ୍ରମୁଖ ଶକ୍ତି ଗୋଷ୍ଠୀ ସହିତ ନିଜକୁ ଯୋଡ଼ି ନାହିଁ। ଏହି ଦେଶର ଐତିହାସିକ ନିରପେକ୍ଷତା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଏହାକୁ ଅଧିକାଂଶ ବିଶ୍ୱ ସାମରିକ ସଂଘର୍ଷରୁ ଦୂରରେ ରଖେ। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ଏହାର ବିଶାଳ ଦ୍ୱୀପ ଭୂଗୋଳ ଯୋଗୁଁ, ପ୍ରାୟତଃ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ନାହିଁ।

ଭୁଟାନ

ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ଦେଶକୁ ପ୍ରାୟତଃ ପରମାଣୁ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।

ଏହାର ଉଚ୍ଚତା, ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ଏବଂ ପ୍ରଭାବ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। 1971 ମସିହାରେ ଜାତିସଂଘରେ ଯୋଗଦାନ କରିବା ପରଠାରୁ, ଭୁଟାନ ଶାନ୍ତି, ଅହିଂସା ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ବିଦେଶୀ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ନୀତି ଗ୍ରହଣ କରିଛି।

ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ

ଏହି ଦେଶକୁ ପରମାଣୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପାଇଁ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦେଶ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ନିରପେକ୍ଷତା ଏବଂ ଉନ୍ନତ ନାଗରିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା, ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏହାର ସମଗ୍ର ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ବିଶାଳ ଭୂତଳ ବଙ୍କର ନିର୍ମାଣ କରିଛି। ଦେଶଟି ବିକିରଣ କେନ୍ଦ୍ର, ଖାଦ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ବିସ୍ତୃତ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପ୍ରୋଟୋକଲକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଛି।

ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ

ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ନିୟମିତ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ସୂଚକାଙ୍କରେ ଶୀର୍ଷ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନିତ ହୁଏ। ଏହା କେବେବି କୌଣସି ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିନାହିଁ।

ଏହା ସହିତ, ଦକ୍ଷିଣ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ଥିବାରୁ ଭୌଗୋଳିକ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ଏହାକୁ ଆହୁରୀ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ଦେଶ ଚାରିପାଖେ ପର୍ବତ ଘେରି ରହିଥିବା ବେଳେ କମ ଜନସଂଖ୍ଯ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ଦେଶ ପରମାଣୁ ଆକ୍ରମଣ ହେଲେ ଆଦୌ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।

ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡ

ଉତ୍ତର ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ମହାସାଗରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ  ସବୁଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ କୁହାଯାଏ। ଏହାର ଭୌଗଳିକ ଉପସ୍ଥତି ହେତୁ ଏହା ହୁଏତ ପରମାଣୁ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ବଁଚିଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ।

