ଡଲାର ତୁଳନାରେ କେଉଁ ଦେଶର ମୁଦ୍ରା ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ବଳ, ତାଲିକାର କେତେ ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ଭାରତ; ଜାଣିଲେ ହେବେ ସ୍ତବ୍ଧ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୨୦୨୫ ବର୍ଷ ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା, ଟଙ୍କା ପାଇଁ ବିଶେଷ କଷ୍ଟକର ହୋଇଛି। ବଜାର ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ଡଲାର ୯୦ତଳକୁ ଖସିଗଲା, ଯାହା ଏକ ସର୍ବନିମ୍ନ ରେକର୍ଡ କରିଛି। ଏହା କେବଳ ଏକ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଦେଶର ମୁଦ୍ରା ଚାପରେ ଥିବା ଚାପର ପ୍ରତିଫଳନ। ଡଲାର ମଜବୁତ ହେଉଛି ଯେଉଁଠି ଅଲଗା ଦେଶର ମୁଦ୍ରା ଦୁର୍ବଳ ହେବାର ଲାଗିଛି କିନ୍ତୁ ଏହା କେବଳ ଭାରତର କାହାଣୀ ନୁହେଁ।
ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଦେଶର ମୁଦ୍ରା ଭାରତ ତୁଳନାରେ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ। କିଛି ଦେଶର ମୁଦ୍ରା ଏତେ ଦୁର୍ବଳ ଯେ ଗୋଟିଏ ଡଲାର କିଣିବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର କିମ୍ବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ୟୁନିଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ଦେଶର ମୁଦ୍ରା ଡଲାର ତୁଳନାରେ ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ବଳ ଏବଂ ଭାରତର ଟଙ୍କା କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି।
ଡଲାର ତୁଳନାରେ କେଉଁ ଦେଶର ମୁଦ୍ରା ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ବଳ: ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ବଳ ମୁଦ୍ରା ହେଉଛି ଲେବାନନର ଲେବାନିଜ୍ ପାଉଣ୍ଡ। ଲେବାନନ୍ ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆର ଭୂମଧ୍ୟସାଗରର ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ଦେଶ। ଲେବାନନ୍ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟରେ ରହିଛି। ସରକାରୀ ଅସ୍ଥିରତା, ଦୁର୍ନୀତି, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପତନ ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରାର ଅଭାବ ଲେବାନନ୍ ପାଉଣ୍ଡକୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ବଳ ମୁଦ୍ରା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ କରିଛି। ୧ LBP= ୦.୦୦୦୦୧୧ USD ଏବଂ ୧ USD = ୮୯,୮୧୯.୫୧ LBP।
ଇରାନୀ ରିଆଲ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ବଳ ମୁଦ୍ରା। ଆମେରିକା ଏବଂ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଦେଶରୁ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଇରାନକୁ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ ଦେଶଠାରୁ ପ୍ରାୟତଃ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିଦେଇଛି। ତେଲ ବ୍ୟତୀତ, ଅର୍ଥନୀତିରେ ବିବିଧତା ନାହିଁ, ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଅଧିକ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା ଜାରି ରହିଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ରିଆଲର ମୂଲ୍ୟ ୧ IRR = ୦.୦୦୦୦୨୪ USD ଏବଂ ୧ USD = ୪୨,୧୧୨.୧୧ IRR କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି।
ସେହିଭଳି ଭିଏତନାମୀୟ ଡୋଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ବଳ ମୁଦ୍ରା ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ,୧ VND = ୦.୦୦୦୦୩୮ USD ଏବଂ ୧ USD = ୨୬,୩୭୦.୦୨ VND । ଯଦିଓ ଭିଏତନାମ ଅର୍ଥନୀତି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଏହାର ସରକାର ରପ୍ତାନିକୁ ଲାଭ ଦେବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଜାଣିଶୁଣି ଡୋଙ୍ଗକୁ ନିମ୍ନରେ ରଖିଛି। ତେଣୁ, ବିନିମୟ ହାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଡୋଙ୍ଗ ଦୁର୍ବଳ ଦେଖାଯାଉଛି।
ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କାର ସଂଖ୍ୟା କେତେ: ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କା ଡଲାର ପିଛା ୯୦କୁ ଖସିଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱର ଡଜନ ଡଜନ ମୁଦ୍ରାଏହା ତୁଳନାରେ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ। ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୨୫ଟି ଦୁର୍ବଳ ମୁଦ୍ରା ତାଲିକାରେ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନ ପାଇନାହିଁ।
ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି ବିଶ୍ୱର ପଞ୍ଚମ ବୃହତ ମୁଦ୍ରା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ବୈଦେଶିକ ଋଣ, ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିରତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାରତର ସ୍ଥିତି ଅନେକ ଦେଶ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ। ତେଣୁ, ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କା ପ୍ରକୃତରେ ଦୁର୍ବଳ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ବଳ ବର୍ଗରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ।