ଏହି ଦେଶର ନାହିଁ ନିଜସ୍ଵ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହା ପଛର ଗଭୀର କାରଣ

ଏହି ଦେଶର ନାହିଁ ନିଜସ୍ଵ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି

By Jyotirmayee Das

Country Without National Anthem: ଅଧିକାଂଶ ଦେଶ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ହିଁ ଏକତା ଏବଂ ପରିଚୟର ପ୍ରତୀକ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଏପରି ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଅଛି ଯାହାର ନିଜସ୍ୱ ମୂଳ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ନାହିଁ। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ଜାତିଗତ ବିଭାଜନ। ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆମେ ସାଇପ୍ରସ ବିଷୟରେ କହୁଛୁ । ଏହି ଦେଶର ମାମଲା ବିଶ୍ୱରେ ବହୁତ ଅନନ୍ୟ।

ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ବିନା ଦେଶ: ସାଇପ୍ରସର ନିଜସ୍ୱ ଅନନ୍ୟ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ନାହିଁ। ଏହା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଗ୍ରୀକ୍ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ “ହିମ୍ ଟୁ ଲିବର୍ଟି” ବ୍ୟବହାର କରେ। ଏହି ସାଧାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେବଳ ସାଂସ୍କୃତିକ ପସନ୍ଦର ବିଷୟ ନୁହେଁ ବରଂ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠାରୁ ଜାରି ରହିଥିବା ଅସମାହିତ ରାଜନୈତିକ ବାସ୍ତବତାର ପ୍ରତିଫଳନ।

ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ବିନା ସ୍ୱାଧୀନତା: ଯେତେବେଳେ ସାଇପ୍ରସ ୧୯୬୦ ମସିହାରେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନରୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଲା, ଏହାର ସମ୍ବିଧାନ ପତାକା ଏବଂ ପ୍ରତୀକ ଭଳି ଜାତୀୟ ପ୍ରତୀକକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପରିଭାଷିତ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତର କୌଣସି ଉଲ୍ଲେଖ ନଥିଲା।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଏହି ଦେଶରେ ନାହିଁ ଗୋଟେ ବି ହେଲେ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ,…

ବଜେଟ୍ ୨୦୨୬: କଣ ବଢ଼ିବ, କଣ କମିବ, ଆପଣ…

ଏହାର ବାଦ ପଡ଼ିବା ଦ୍ଵାରା ଏକ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ, ନବଗଠିତ ଦେଶରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଥିଲା: ଗ୍ରୀକ୍ ସାଇପ୍ରିୟଟ୍ ଏବଂ ତୁର୍କୀ ସାଇପ୍ରିୟଟ୍, ଉଭୟଙ୍କର ଦୃଢ଼ ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ଜାତୀୟ ପରିଚୟ ଥିଲା।

ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବିବାଦ: ଗ୍ରୀକ୍ ଏବଂ ତୁର୍କୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣୀୟ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଉପରେ ସହମତ ହୋଇପାରି ନଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଦ୍ୱାରା ଅନୁକୂଳ ବିବେଚିତ ଯେକୌଣସି ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ସାଇପ୍ରସ୍ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶ ଭାବରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ସରକାରୀ ଭାବରେ ଘୋଷିତ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ବିନା ରହିଲା।

୧୯୬୬ ନିଷ୍ପତ୍ତି: ୧୯୬୩-୬୪ ମଧ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ପ୍ରକୃତରେ, ତୁର୍କୀ ସାଇପ୍ରସ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ସରକାରରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ୧୯୬୬ ମସିହାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ଏକପାଖିଆ ଭାବରେ ଗ୍ରୀକ୍ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ, “ହିମ୍ ଟୁ ଲିବର୍ଟି”କୁ ସାଇପ୍ରସର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେଶର ଗ୍ରୀକ୍-ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଚଳିତ ଏକ ପ୍ରଥାକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କରିଥିଲା।

ଏକ ବିଭାଜିତ ଦ୍ୱୀପ: ଆଜି ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ସାଇପ୍ରସର ରାଜନୈତିକ ବିଭାଜନକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ଗ୍ରୀକ୍-ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ସାଇପ୍ରସ ଗଣରାଜ୍ୟ ଗ୍ରୀକ୍ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ବ୍ୟବହାର କରେ। କେବଳ ତୁର୍କୀ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଉତ୍ତର ସାଇପ୍ରସ, ଇଷ୍ଟିକଲାଲ୍ ମାର୍ଶି ବ୍ୟବହାର କରେ। ସମଗ୍ର ଦ୍ୱୀପରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରାଯାଏ ନାହିଁ।

You might also like More from author
More Stories

ଏହି ଦେଶରେ ନାହିଁ ଗୋଟେ ବି ହେଲେ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ,…

ବଜେଟ୍ ୨୦୨୬: କଣ ବଢ଼ିବ, କଣ କମିବ, ଆପଣ…

ଏହି ମୁସଲିମ୍ ଦେଶରେ ଭାରତର ୧ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ…

ଭାରତର ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ବେଳେ ଭୟରେ ଥରୁଥିଲା…

1 of 4,154