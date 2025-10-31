ରୋହିତ ଓ କୋହଲିଙ୍କୁ ମିଳେ ବିଡ଼ା ବିଡ଼ା ଟଙ୍କା; ଦରମା ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ହୋଶୁ ଉଡିଯିବ, ଭାରତ ତୁଳନାରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମିଳେ ବହୁତ କମ ଦରମା, ଜାଣନ୍ତୁ…
ଜାଣନ୍ତୁ ଭାରତ ନା କଙ୍ଗାରୁ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମିଳେ ଅଧିକ ଦରମା...
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମିଳେ କେତେ ଟଙ୍କା ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କର ହୋଶ ଉଡିଯିବ। ତେବେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ବା BCCIକୁ ବିଶ୍ବର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ବୋଲି କୁହାଯାଏ।
ମାତ୍ର କଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ବିଶ୍ବର ଦ୍ବିତୀୟ ସବୁଠାରୁ ଧନୀ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ହେଉଛି କ୍ରିକେଟ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ(CA) । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦୁଇଟି ଦେଶ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠାର ଖେଳାଳି କେତେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ପାଇଥାନ୍ତି।
କ୍ରିକେଟ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ନେଟ୍ ଓର୍ଥ: ୨୦୨୫ ସୁଦ୍ଧା କ୍ରିକେଟ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ(CA)ର ଆନୁମାନିକ ନେଟ୍ ୱର୍ଥ ପ୍ରାୟ ୬୫୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି। ବୋର୍ଡକୁ ଟଙ୍କା ଘରୋଇ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍, ବିଗ୍ ବ୍ୟାଶ୍ ଲିଗ୍(BBL), ଆଇସିସି(ICC)ର ରାଜସ୍ୱ ଅଂଶ ଏବଂ ବ୍ରାଣ୍ଡ ସ୍ପନସରସିପରୁ ମିଳିଥାଏ।
ବିଶ୍ୱ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ସବୁଠାରୁ ସୁସଂଗଠିତ ବୋର୍ଡ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ, କ୍ରିକେଟ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ(CA)ର ରୋଜଗାର BCCIର ବାର୍ଷିକ ଆୟର ଏକ ଅଂଶ ମାତ୍ର ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି।
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମ୍ଯାଚ ଫିସ୍: ସେମାନଙ୍କର ମ୍ୟାଚ୍ ଫିସ୍ ଫର୍ମାଟ୍ ଅନୁସାରେ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ, ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ୨୦,୦୦୦ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ଡଲାର ବା 11 ଲକ୍ଷ ଦିଆଯାଇଥାଏ।
ଏହା ସହିତ, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ODIରେ 15,000 ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ଡଲାର ବା 8 ଲକ୍ଷ ଏବଂ T20Iରେ ପ୍ରତି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ 10,000 ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ଡଲାର ବା 5 ଲକ୍ଷ 80 ହଜାରରୁ ସାମାନ୍ଯ ଅଧିକ ମିଳିଥାଏ।
ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ କେତେ ମିଳିଥାଏ: BCCIର ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାୟ 18,760 କୋଟି। ବୋର୍ଡର ଆୟ ମୁଖ୍ୟତଃ IPL ପ୍ରସାରଣ ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ପନସରସିପରୁ ହୋଇଥାଏ। ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ପରି ଶୀର୍ଷ-ସ୍ତରୀୟ A+ ବର୍ଗର ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ସମାନ ଦରମା ମିଳିଥାଏ ।
ପ୍ରତି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ 1.5 ମିଲିୟନ ବା 15 ଲକ୍ଷ ମିଳିଥାଏ , ପ୍ରତି ODI ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ 60 ଲକ୍ଷ ଏବଂ ପ୍ରତି T20I ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ 30 ଲକ୍ଷ ଦିଆଯାଇଥାଏ । A+ ଗ୍ରେଡ୍ ଚୁକ୍ତି ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ଦରମା ₹7 କୋଟିଟଙ୍କା ରହିଥାଏ।
ଦୁଇ ବୋର୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ: କ୍ରିକେଟ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ(CA)ର ଆୟ ଭଲ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ BCCI ତୁଳନାରେ ଏଠାରେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ରାଜସ୍ବ ଆୟ ହୋଇଥାଏ।
କେବଳ IPLରୁ ହିଁ BCCI କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇଥାଏ।ଅନେକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡରେ ହେଉଥିବା ବାର୍ଷିକ ଆୟ ମଧ୍ୟ IPLରେ ମିଳୁଥିବା ଟଙ୍କା ସହ ସମାନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ।
ଭାରତରେ IPL ଭଳି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ବିଗ୍ ବ୍ୟାଶ୍ ଲିଗ୍(BBL) ଖେଳାଯାଇଥାଏ। ଏହା ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିଅ ହାସଲ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ । ବିଶ୍ବବ୍ଯାପି IPL ଭଳି କ୍ରେଜ BBL ପାଇପାରିନାହିଁ।