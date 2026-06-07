କେଉଁ ଦେଶରେ ମାଂସାହାରୀଙ୍କଠୁ ଅଧିକ ଶାକାହାରୀ ଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି, ଭାରତର ସ୍ଥାନ କେତେ ନମ୍ୱର
କେଉଁ ଦେଶରେ କେତେ ଶାକାହାରୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଅଭ୍ୟାସରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି କେଉଁ ଦେଶରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ନିରାମିଷଭୋଜୀ ଜନସଂଖ୍ୟା ଅଛି? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସିଧାସଳଖ ଏବଂ ଗର୍ବର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରିୟ ଭାରତ।
ଭାରତ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ଏକମାତ୍ର ଦେଶ ଯାହା ନିରାମିଷ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ଭାରତର ପ୍ରାୟ ୩୦% ରୁ ୪୦% ଜନସଂଖ୍ୟା କଠିନ ଭେଜିଟେରିଆନ ଅଟନ୍ତି, ଯାହା ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଦେଶ ତୁଳନାରେ ବହୁତ ଅଧିକ।
ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଏହା ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ଯେ ଭାରତରେ ପ୍ରାୟ ୨୭୬ ନିୟୁତ ଲୋକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାମିଷଭୋଗୀ। ଭାରତରେ ନିରାମିଷଭୋଗ ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରଚଳିତ, ଯାହାର ସିଧାସଳଖ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ, ଜୈନ ଧର୍ମ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି।
ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ବିଶ୍ୱରେ ନିରାମିଷ ଖାଦ୍ୟର କିଛି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଆମ ଦେଶର ଦୈନନ୍ଦିନ ଖାଦ୍ୟର ଅଂଶ ଥିବା ଖାଦ୍ୟ, ଯେପରିକି ପନିର ଟିକ୍କା, ଡାଲ ମଖାନି, ଦୋସା, ପୋହା, ଏବଂ ରୋଟି ସହିତ ସରଳ ପନିପରିବା ପ୍ରସ୍ତୁତି ସ୍ୱାଦ ଏବଂ ପୁଷ୍ଟିକରତାର ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ମିଶ୍ରଣକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ।
ଏହି ତାଲିକାରେ ମେକ୍ସିକୋ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି; ଏହାକୁ ସାଧାରଣତଃ ଏକ ମାଂସ ଭକ୍ଷଣକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ, ହେଲେ ବାସ୍ତବତା ହେଉଛି ଏହାର ଜନସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରାୟ ୧୯% – ପ୍ରାୟ ୨୩.୮ ନିୟୁତ ଲୋକ ଏବେ ଏକ ନିରାମିଷ ଜୀବନଶୈଳୀ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।
ପ୍ରାଣୀ କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ବଢ଼ୁଥିବା ସଚେତନତା ଯୋଗୁଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି।
ବିନ୍ସ, ମକା, ଆଭୋକାଡୋ ଏବଂ ମସଲାଯୁକ୍ତ ଲଙ୍କା ଭଳି ଉଦ୍ଭିଦ-ଆଧାରିତ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ପାରମ୍ପରିକ ମେକ୍ସିକାନ୍ ଖାଦ୍ୟରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ।
ବିଶ୍ୱର ସର୍ବାଧିକ ମାଂସ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନିତ ବ୍ରାଜିଲ ଏହି ତାଲିକାରେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ବ୍ରାଜିଲର ପ୍ରାୟ ୧୪% ଜନସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୨ କୋଟି ୯୦ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାମିଷଭୋଜୀ ଭାବରେ ପରିଚିତ।
ପରିବେଶଗତ ଚିନ୍ତା, ବିଶେଷକରି ପଶୁପାଳନ ଯୋଗୁଁ ହେଉଥିବା ଅନିୟମିତ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ବ୍ରାଜିଲରେ ନିରାମିଷ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ଆଜି, ପୂର୍ବ ତୁଳନାରେ ସାଓ ପାଉଲୋ ଏବଂ ରିଓ ଡି ଜେନେରିଓ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ବ୍ରାଜିଲୀୟ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ବହୁତ ଅଧିକ ନିରାମିଷ ଭୋଜନାଳୟ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବଜାର ଖୋଲିଛି।
ଏସୀୟ ଦେଶ ତାଇୱାନ ଏହି ତାଲିକାରେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି, ଏହାର ଜନସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରାୟ ୧୩% ରୁ ୧୪% ଲୋକ ମାଂସ ଖାଇବାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂରେଇ ରହିଛନ୍ତି। ତାଇୱାନରେ ନିରାମିଷଭୋଗର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ପ୍ରତି କରୁଣାର ବୌଦ୍ଧ ନୀତିରେ ରହିଛି।
ହେଲେ, ଆଜିର ଯୁବ ପିଢ଼ି ଏହାକୁ ଏକ ଆଧୁନିକ ଜୀବନଶୈଳୀ ପସନ୍ଦ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଚାର ଏବଂ ଏକ ଉନ୍ନତ ଜୀବନଶୈଳୀର ଇଚ୍ଛା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ। ସ୍ଥାନୀୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ନିରାମିଷଭୋଜନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ୱୀପକୁ ସମଗ୍ର ଏସିଆର ସର୍ବବୃହତ ନିରାମିଷଭୋଜି କେନ୍ଦ୍ର କରିଥାଏ।
ଇସ୍ରାଏଲ ଏହି ତାଲିକାରେ ପଞ୍ଚମ ଏବଂ ଶେଷ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି, ଏହାର ଜନସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରାୟ ୧୩% ଲୋକ କଠିନ ନିରାମିଷ ଖାଦ୍ୟ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି। ଯିହୂଦୀ ଖାଦ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ ସହିତ ଜଡିତ ନୈତିକ ବିଚାର ଯୋଗୁଁ ଏହି ଧାରା ଇସ୍ରାଏଲରେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଛି।
ଇସ୍ରାଏଲର ତେଲ ଅଭିଭ ଭଳି ସହର ଆଜି ବିଶ୍ୱର ଭେଗାନ୍ ରାଜଧାନୀ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଛି। ଏଠାରେ, ଲୋକପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ, ଫାଲାଫେଲ୍ ଏବଂ ହମସ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦ୍ଭିଦ-ଭିଗାନ୍ ସୁଶି ଏବଂ ବର୍ଗର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଡ଼ୋଶୀରେ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ।