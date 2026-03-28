ଏହି ଦେଶ ପାଖରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଅଛି ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହା ଭିତରେ ଭାରତର ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି

By Jyotirmayee Das

Nuclear Weapons: ଜାରି ରହିଛି ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା । ଇରାନ, ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଆମେରିକା ସହିତ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ, କେଉଁ ଦେଶ ପାଖରେ ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ଅଛି? ଷ୍ଟକହୋମ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ପିସ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ (SIPRI) ର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଆକଳନ ଏବଂ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ରୁଷ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଗଚ୍ଛିତ ରଖିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତର ସ୍ଥିତି ପରୀକ୍ଷା କରିବା।

ରୁଷ ଏବଂ ଆମେରିକାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ

ରୁଷ ପ୍ରାୟ ୫୫୮୦ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସହିତ ଏହି ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷରେ ଅଛି। ଏହା ପରେ ଆମେରିକା ଅଛି, ଯାହା ପାଖରେ ୫୧୦୦/୫୨୦୦ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ଅଛି। ମିଳିତ ଭାବରେ, ଏହି ଦୁଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିଶ୍ୱ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ଏକ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଂଶ ପାଇଁ ଦାୟୀ।

ଚୀନର ବିସ୍ତାରିତ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର

ଚୀନ ତାଲିକାରେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ଏହା ପାଖରେ ପ୍ରାୟ ୬୦୦ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଅଛି ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଏହାର ଭଣ୍ଡାର ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି। ଏହି ଦ୍ରୁତ ବିସ୍ତାର ବିଶ୍ୱ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଚିନ୍ତାର କାରଣ।

ୟୁରୋପୀୟ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି

ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ, ଫ୍ରାନ୍ସ ପାଖରେ ପ୍ରାୟ ୨୯୦ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ଥିବା ବେଳେ ୟୁକେ ପାଖରେ ପ୍ରାୟ ୨୨୫ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ଅଛି। ବଡ଼ ଧରଣର ପ୍ରସାରଣ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିରୋଧକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଉଛନ୍ତି।

ଭାରତର ସ୍ଥିତି କ’ଣ?

ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ୧୮୦ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ରଖିଛି, ଯାହା ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଛି। ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଏହାର ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ ନିରନ୍ତର ବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଷ୍ଟକପ୍ପିଲ୍ ୨୦% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।

ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଟିକିଏ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଆକଳନ କରାଯାଉଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ପାଖରେ ପ୍ରାୟ ୧୭୦ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ଅଛି। ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ପରମାଣୁ ସନ୍ତୁଳନ ପ୍ରତିରୋଧର ଗତିଶୀଳତାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ।

ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରମାଣୁ-ସଶସ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର

ଇସ୍ରାଏଲ ପାଖରେ ପ୍ରାୟ ୯୦ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତର କୋରିଆ ପାଖରେ ପ୍ରାୟ ୫୦ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ଅଛି। ଏହି ଛୋଟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ରଣନୈତିକ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବଜାୟ ରଖନ୍ତି।

ଭାରତ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଏହାର ପରମାଣୁ କ୍ଷମତାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଭାରତ ପୃଷ୍ଠରୁ ପୃଷ୍ଠକୁ ନିକ୍ଷେପ କରାଯାଉଥିବା କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର, ଆକାଶରୁ ନିକ୍ଷେପ କରାଯାଉଥିବା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏବଂ ବୁଡ଼ାଜାହାଜ ମାଧ୍ୟମରେ ସମୁଦ୍ର-ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରତିରୋଧକ କ୍ଷମତା ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛି। ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଆକ୍ରମଣ କ୍ଷମତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ ଏବଂ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ।

