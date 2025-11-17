Capital Of Milk: କେଉଁ ଦେଶକୁ କ୍ଷୀରର ରାଜଧାନୀ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ଶୁଣିଲେ ହେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ

କ୍ଷୀର ଉତ୍ପାଦନରେ no-1 ଏହି ଦେଶ ।

By Seema Mohapatra

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ କ୍ଷୀରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏହା ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ ଏବଂ ସ୍ୱାଦ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ତେଣୁ, କ୍ଷୀର ସବୁଠି ସହଜରେ ମିଳିଯାଏ। ଆପଣ ନିଜ ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ କ୍ଷୀର କିଣିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏପରି ଏକ ଦେଶ ଅଛି ଯାହାକୁ କ୍ଷୀରର ରାଜଧାନୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ? ଆପଣ କ’ଣ ଏହି ଦେଶର ନାମ ଜାଣନ୍ତି?

ଏଠାରେ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ କେଉଁ ଦେଶକୁ କ୍ଷୀର ରାଜଧାନୀ କୁହାଯାଏ ଏବଂ କାହିଁକି। କଣ ରହିଛି ଏହା ପଛର କାରଣ ।

ଭାରତକୁ କ୍ଷୀର ରାଜଧାନୀ କୁହାଯାଏ

ବିଶ୍ୱ ମାନଚିତ୍ରରେ ଏକ ଦେଶ ଅଛି ଯାହାକୁ କ୍ଷୀର ରାଜଧାନୀ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଦେଶର ନାମ ଭାରତ । ଆମ ପାଇଁ ଏହା କେବଳ ଏକ ଉପାଧି ନୁହେଁ; ଏହା ପଛରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ଆର୍ଥିକ, ସାମାଜିକ ଏବଂ ଐତିହାସିକ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି।

ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଦେଶ ବୋଲି କୁହାଯାଏ

ଗାଈ, ମଇଁଷି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦୁଗ୍ଧଜାତ ପ୍ରାଣୀ ଏଠାରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି।

ଗାଁଗୁଡ଼ିକରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷୀର ବିକ୍ରି କାମ କରାଯାଏ । ସେଠାରେ କ୍ଷୀର ହେଉଛି ଆୟର ସବୁଠାରୁ ସାଧାରଣ ଉତ୍ସ।

1970 ଦଶକ ହେଉଛି ଏପରି ଏକ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଦୁଗ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥିଲା। ଏହା ସେହି ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଦେଶରେ ହ୍ବାଇଟ ରିବୋଲୁସନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିଲା, ଯାହା ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନରେ ବିପ୍ଳବ ଆଣିଥିଲା। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଅମୂଲ ଭଳି କମ୍ପାନୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ଯଥେଷ୍ଟ ମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା।

ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା କ୍ଷୀର କଣ?

ଗଧ କ୍ଷୀର ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା କ୍ଷୀର। ଭାରତରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ଲିଟର 5,000 ରୁ 10,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଏ କ୍ଷୀର ଏହାର ଲାଭ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ଏବଂ ଏହାକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ।

