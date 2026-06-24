ବାୟୁସେନା ମାମଲାରେ କେଉଁ ଦେଶ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଜାଣନ୍ତୁ ଭାରତ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆସେ?
ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବାୟୁସେନା: ଏହି ସମୟରେ ଆମେରିକାର ବାୟୁସେନାର ଶକ୍ତି ବିଶ୍ୱରେ ସବୁଠାରୁ ମଜଭୁତ ଅଟେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଭାରତ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆସେ।
Most Powerful Air Force : ଆମେରିକା ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବାୟୁସେନା ଭାବରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିଛି। ଏହା ସହିତ ଭାରତ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ମାନ୍ୟତା (ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍) ରେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହି ସଫଳତା ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ବଢୁଥିବା ଶକ୍ତି ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ଓ ବୈଶ୍ୱିକ ସୁରକ୍ଷାରେ ତାର ବଢୁଥିବା ଭୂମିକାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ‘ୱାର୍ଲ୍ଡ ଡିରେକ୍ଟୋରୀ ଅଫ୍ ମଡର୍ଣ୍ଣ ମିଲିଟାରୀ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ’ (WDMMA) ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତ ମୋଟ ଆକାଶମାର୍ଗ ଶକ୍ତି ମାମଲାରେ ଚୀନକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି।
ଆମେରିକା ସବୁଠାରୁ ଉପରେ
ଆକାଶମାର୍ଗ ଶକ୍ତି (ହବାଇ ତାକତ) ମାମଲାରେ ଆମେରିକାର କୌଣସି ମୁକାବିଲା ନାହିଁ। ଆମେରିକା ପାଖରେ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଧୁନିକ ଯୁଦ୍ଧବିମାନ, ଷ୍ଟିଲ୍ଥ ଫାଇଟର୍ସ, ରଣନୀତିକ ବୋମାବର୍ଷୀ ବିମାନ (ବମ୍ବର୍ସ), ଆକାଶମାର୍ଗରୁ ଚେତାବନୀ ଦେଉଥିବା ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ଆକାଶରେ ଇନ୍ଧନ ଭରିବା କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ବିମାନର ଏକ ବିଶାଳ ବେହର (ଫ୍ଲିଟ୍) ରହିଛି। ଆଡଭାନ୍ସଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ବୈଶ୍ୱିକ ପହଞ୍ଚ ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ଯୁଦ୍ଧ ଅନୁଭବର ମିଶ୍ରଣ ଆମେରିକାକୁ ସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ (ମିଲିଟାରୀ ଏଭିଏସନ) କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ଦବଦବା ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
ରୁଷ ଦ୍ୱାରା ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ
ରୁଷ ଏହି ତାଲିକାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଆସେ। ରୁଷ ପାଖରେ ଯୁଦ୍ଧବିମାନ, ବମ୍ବର୍ସ ଏବଂ ରଣନୀତିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ସମ୍ପତ୍ତିର ଏକ ବିଶାଳ ଭଣ୍ଡାର ରହିଛି। ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଆହ୍ୱାନର ସାମ୍ନା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ରୁଷ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ସକ୍ଷମ ବାୟୁସେନା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛି। ରୁଷର ବେହରରେ Su-35, Su-57 ଏବଂ MiG ସିରିଜର ଯୁଦ୍ଧବିମାନ ଭଳି ଆଧୁନିକ ବିମାନ ସାମିଲ ଅଛି।
ଭାରତ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ
ଭାରତ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବା ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଆଧୁନିକୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ବିମାନକୁ ସାମିଲ କରି ନିଜର କ୍ଷମତାକୁ ବହୁତ ମଜଭୁତ କରିଛି। ଏହା ସହିତ ଏବେ ଏହାର ବେହରରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ନିର୍ମିତ ରାଫେଲ୍ ଯୁଦ୍ଧବିମାନ, ସୁଖୋଇ-୩୦ MKI ମଲ୍ଟି-ରୋଲ୍ ଫାଇଟର୍ ଏବଂ ସ୍ୱଦେଶୀ ଲାଇଟ୍ କମ୍ବାଟ୍ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ‘ତେଜସ’ ସାମିଲ ରହିଛି।
ଚୀନ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ
ଚୀନ ବିଗତ ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ସାମରିକ ଆଧୁନିକୀକରଣରେ ବହୁତ ବଡ଼ ନିବେଶ କରିଛି। ଯଦିଓ ଚୀନ ପାଖରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ବିମାନ ରହିଛି ଏବଂ ସେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଯୁଦ୍ଧବିମାନ ବିକଶିତ କରୁଛି, ତଥାପି ମାନ୍ୟତା ଅନୁଯାୟୀ ସେ ଏବେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି।
ଜାପାନ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ
ଏହି ତାଲିକାରେ ଜାପାନ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଆସେ। ଏହାକୁ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉନ୍ନତ ବାୟୁସେନା ଏବଂ ଏକ ମଜଭୁତ ଆକାଶମାର୍ଗ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ନେଟୱର୍କର ସମର୍ଥନ ମିଳିଛି। ଆଧୁନିକ ଯୁଦ୍ଧବିମାନ, ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ମିସାଇଲ ଡିଫେନ୍ସ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ବେହର ଯୋଗୁଁ ଜାପାନ ଏସିଆ-ପେସିଫିକ୍ (ଏସିଆ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ) କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଜଭୁତ ସ୍ଥିତି ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି।