ଫାଶୀ ଦେବା ମାମଲାରେ କେଉଁ ଦେଶ ସବୁଠୁ ଆଗରେ, ଭାରତର ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି, ଏବେସୁଦ୍ଧା କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଦଣ୍ଡ

ଏବେସୁଦ୍ଧା କେତେଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ?

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସବୁଠାରୁ ବିତର୍କିତ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଯଦିଓ ଅନେକ ଦେଶ ଏହାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଅନେକ ଦେଶ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଲାଗୁ କରନ୍ତି।

ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟରେ ଚୀନକୁ ବିଶ୍ୱର ନେତା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠାରେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ପାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସଠିକ୍ ସଂଖ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସାର୍ବଜନୀନ ତଥ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ। ମାନବାଧିକାର ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକ ଆକଳନ କରନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦେଶରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଏ।

ସର୍ବାଧିକ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେଇଥିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ:

ଆମନେଷ୍ଟି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଦ୍ୱାରା ସଂକଳିତ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଅନେକ ଦେଶ ନିରନ୍ତର ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛନ୍ତି।

ଇରାନ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି; ୨୦୨୪ ରେ, ସେଠାରେ ଅତି କମରେ ୯୭୨ ଜଣଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ସୂଚିତ କରେ ଯେ ୨୦୨୫ ରେ ୮୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସାଉଦି ଆରବରେ ଦ୍ରୁତ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି, ୨୦୨୪ ରେ ୩୪୫ ଜଣଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଛି।

ଏହା ସହିତ, ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ଇରାକରେ ଅତି କମରେ ୬୩ ଜଣଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଜାରି ରଖିଛି; ଏଠାରେ ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ୨୫ ଜଣଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥିଲା।

ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କିତ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି:

୨୦୨୪ ମସିହାରେ, ବିଶ୍ୱର ୧୫ଟି ଦେଶରେ ଅତି କମରେ ୧,୫୧୮ ଜଣଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ତଥ୍ୟରେ ଚୀନ୍ ସାମିଲ ନାହିଁ, କାରଣ ସେଠାରୁ କୌଣସି ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ। ଏହା ୨୦୨୩ ତୁଳନାରେ ୩୨% ବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ।

କେଉଁ ଅପରାଧ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ:

ସାଧାରଣତଃ ହତ୍ୟା, ଆତଙ୍କବାଦ ଏବଂ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସହିତ ଜଡିତ ଅପରାଧ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥାଏ। କିଛି ଦେଶରେ ଦୁର୍ନୀତି କିମ୍ବା ରାଜନୈତିକ ଅପରାଧ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇପାରେ, ଯାହା ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଇନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଏ।

ଭାରତରେ, ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବେ ବି ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଏହା କେବଳ ବିରଳତମ ମାମଲାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠାରୁ ଅତି କମରେ ୭୫୨ ଜଣଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଛି।

