କେଉଁ ଦେଶ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କୋଇଲା ଉତ୍ପାଦନ କରେ? ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ତେଲର ଅଭାବ ଭିତରେ ଜାଣନ୍ତୁ ଉତ୍ତର
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଲପିଜି, ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ଯୋଗାଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଲୋକଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ପୁଣିଥରେ ବିକଳ୍ପ ଶକ୍ତି ଉତ୍ସ ଆଡ଼କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଉଛି।
କୋଇଲାକୁ ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ଇନ୍ଧନ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷାର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ଦେଶ ବିଶ୍ୱରେ ସର୍ବାଧିକ ପରିମାଣର କୋଇଲା ଉତ୍ପାଦନ କରେ।
ଚୀନ୍ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ କୋଇଲା ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଦେଶ। ଏହା ମୋଟ ବିଶ୍ୱ ଉତ୍ପାଦନରେ ୫୦% ରୁ ଅଧିକ ଅବଦାନ ରଖେ। ଏହାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଅତୁଳନୀୟ। ଏହା ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱ କୋଇଲା ବଜାରରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଖେଳାଳି କରିଛି।
କୋଇଲା ଉତ୍ପାଦନରେ ଭାରତ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ଭାରତ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ କୋଇଲା ଉପରେ ବହୁତ ନିର୍ଭର କରେ। ଭାରତର ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଣର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ଏବେ ବି କୋଇଲା ଚାଳିତ ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆସିଥାଏ।
ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଚୀନ୍ କିମ୍ବା ଭାରତ ପରି ଏତେ କୋଇଲା ଉତ୍ପାଦନ କରିନପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା କୋଇଲାର ସର୍ବବୃହତ ରପ୍ତାନିକାରୀ। ଏହା ସମଗ୍ର ଏସୀୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ କୋଇଲା ଯୋଗାଣ କରେ।
ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉତ୍ପାଦକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଏହା ସହିତ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏହାର ଉଚ୍ଚମାନର କୋଇଲା ରପ୍ତାନି ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା।
ଚୀନର ବିପୁଳ କୋଇଲା ଉତ୍ପାଦନ ଏହାର ବିଶାଳ ପ୍ରାକୃତିକ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ଅପାର ଶିଳ୍ପ ଚାହିଦା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ। ଇସ୍ପାତ, ସିମେଣ୍ଟ ଏବଂ ବୃହତ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ ଭଳି ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ କୋଇଲା ଉପରେ ବହୁତ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି।
ବିଶ୍ୱ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଯୋଗୁଁ ତୈଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଯୋଗୁଁ, ଅନେକ ଦେଶ ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ କୋଇଲା ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇଛନ୍ତି। ଏହି ସଙ୍କଟ ସମୟରେ କୋଇଲାର ଉପଲବ୍ଧତା ଏବଂ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦନ ଏହାକୁ ଏକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ବିକଳ୍ପ କରିଥାଏ।