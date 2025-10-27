କେଉଁ ଦେଶର ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦିଏ YouTube, ପୁରା ଡିଟେଲ୍ ଜାଣିଲେ ଉଡ଼ିଯିବ ହୋସ୍

ଏହି ଦେଶ YouTubeରୁ ହୋଇଛି କୋଟିପତି।

By Subhasmita Das
CELLNET

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆଜିକାଲି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ YouTube ରେ ଭିଡିଓ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରୋଜଗାର ବହୁତ କମ୍ ଆସୁଛି। ପ୍ରତିଦିନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ YouTube ରେ ଭିଡିଓ ତିଆରି କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଭଲ ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛନ୍ତି।

ପ୍ରକୃତରେ, YouTube ରେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କେବଳ ଭିଡିଓ ତିଆରି କରିବା ବିଷୟରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କେଉଁ ଦେଶକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଏ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡିଓରେ କେତେ ବିଜ୍ଞାପନ ଚାଲେ ତାହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରେ।

YouTube ଦୁନିଆରେ, କେବଳ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ତିଆରି କରିବା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟୁ କେଉଁଠାରୁ ଆସୁଛି, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶର ଦର୍ଶକଙ୍କଠାରୁ ହେଉଥିବା ରାଜସ୍ୱ ଭିନ୍ନ। ତେଣୁ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ YouTube କେଉଁ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ରୋଜଗାର ଦିଏ?

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଛଟ୍ ପୂଜାରେ ମହିଳାମାନେ କାହିଁକି ଲଗାନ୍ତି…

ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ବଡ…

YouTubeରୁ କେଉଁ ଦେଶ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରେ: 

YouTube ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶର ଦର୍ଶକଙ୍କ ଉପରେ ଆଧାର କରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପରିମାଣ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯାହା ପ୍ରତି ୧୦୦୦ ଭ୍ୟୁରେ ରୋଜଗାର ହୋଇଥିବା ପରିମାଣ, CPM (Cost Per Mille) ଉପରେ ଆଧାରିତ।

ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ YouTubeରେ ସର୍ବାଧିକ ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ଦେଶ, ଯାହାର ହାରାହାରି CPM ୩୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ। ଆମେରିକା ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି, ଯାହାର CPM ୨୮୦୦ ରୁ ଅଧିକ।

କାନାଡା, ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ୟୁକେ ଭଳି ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ CPM ୧୮୦୦ ରୁ ୨୫୦୦ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। ନରୱେ, ଜର୍ମାନୀ, ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ CPM ଅଛି।

ଭାରତରେ CPM ବହୁତ କମ୍, ପ୍ରତି ୧୦୦୦ରେ ଭ୍ୟୁରେ ପ୍ରାୟ ୧୦ ରୁ ୫୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସେ, ଯାହା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଶିକ୍ଷା କିମ୍ବା ମନୋରଞ୍ଜନ ଭଳି ବିଷୟବସ୍ତୁର ପ୍ରକାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ।

ତେଣୁ, ଯେଉଁ କ୍ରିଏଟରମାନେ ବିଦେଶରେ ଅଧିକ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ସେମାନେ ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ ଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ।

CPM କ’ଣ:

YouTube ରୁ ଆୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଉତ୍ସ ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାପନ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ YouTube ପାର୍ଟନର୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ (YPP) ରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡିଓରେ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଖାଯିବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ।

ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ CPM (ପ୍ରତି ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ) ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରତି ୧୦୦୦ ଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ରୋଜଗାର। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର CPM ୩୦ ହୁଏ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ୧୦୦୦ ଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ୩୦ ଟଙ୍କା ମିଳିବ।

CPM ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶ ପାଇଁ ସମାନ ନୁହେଁ। ଆମେରିକା ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଭଳି ଦେଶର CPM ଭାରତ ଅପେକ୍ଷା ଅନେକ ଗୁଣ ଅଧିକ।

You might also like More from author
More Stories

ଛଟ୍ ପୂଜାରେ ମହିଳାମାନେ କାହିଁକି ଲଗାନ୍ତି…

ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ବଡ…

 ସ୍କୁଲ ଛୁଟିକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା; ୩୦ତାରିଖ…

ବ୍ରିଟେନରେ ନର୍ସମାନଙ୍କ ଦରମା କେତେ, ଭାରତୀୟ…

1 of 27,571