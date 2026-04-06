ଏହି ଦେଶର ମହିଳା ଖାଲି ଡ୍ରେସ କିଣି ଉଡ଼ାନ୍ତି ଟଙ୍କା, ଡ୍ରେସ କିଣି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାରେ ଜାଣନ୍ତୁ ଭାରତର ସ୍ଥାନ
Women Spend Money on Clothes: ଯେତେବେଳେ କିଣାକାଟା କଥା ଆସେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ସେତେବେଳେ ଅତୁଳନୀୟ ହୋଇଯାଏ । ଏହା ଏକ ମନୋଭାବ ହେଉ କିମ୍ବା ଏକ ବିଶେଷ ଅବସର, ପୋଷାକରେ ପୂର୍ବରୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବା ୱାର୍ଡରୋବଗୁଡ଼ିକ ସହିତ, ନୂତନ ପୋଷାକ କିଣିବାର ଇଚ୍ଛାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପ୍ରାୟ ଅସମ୍ଭବ ମନେହୁଏ। ଫ୍ୟାଶନ୍ ଏବଂ ବ୍ରାଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଆଗ୍ରହ ଏତେ ତୀବ୍ର ଯେ କିଛି ଦେଶର ମହିଳାମାନେ ପୋଷାକ କ୍ରୟ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଏବଂ ନବୀନତମ ଧାରା ପାଇଁ ଏହି ଦୌଡ଼ରେ, କିଛି ଦେଶ ପରିମାଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ଦେଶ ବିଷୟରେ…
ସବୁଠୁ ଆଗରେ ଏହି ଦେଶ
କପଡ଼ା ଉପରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାରେ ଲକ୍ସମବର୍ଗ, ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଓ ନରୱେର ମହିଳାମାନେ ଶୀର୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଜୀବନ ମାନ ଅଧିକ ମହଙ୍ଗା ଥିବାରୁ ମହିଳାମାନେ ଉଚ୍ଚ ଗୁଣସ୍ତରୀୟ ଓ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ କପଡ଼ାକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଏଠାରେ ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ୧୦୦୦ ରୁ ୧୭୦୦ ଇଉରୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ୟାସନ୍ ଉପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ। ମହଙ୍ଗା କପଡ଼ା ସହ ଏକ୍ସେସୋରିଜ୍ ଓ ଲଗ୍ଜରି ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବାରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି।
ହଂକଂ ସବୁଠୁ ଆଗରେ
ଯଦି କପଡ଼ାର ସଂଖ୍ୟା ଆଧାରରେ ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ହଂକଂର ମହିଳାମାନେ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ସେଠାରେ ଜଣେ ମହିଳା ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟତଃ ୧୧୭ ରୁ ୧୧୯ଟି ନୂତନ କପଡ଼ା କିଣନ୍ତି। ଏହା ପରେ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ମହିଳାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ୯୭ ରୁ ୯୮ଟି କପଡ଼ା କିଣାଯାଏ। ଏହି ତଥ୍ୟ ଫାସ୍ଟ ଫ୍ୟାସନ୍ ଓ ନୂତନ ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍ସ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କ ଆଗ୍ରହକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ।
ଅନଲାଇନ୍ ଶପିଂରେ ଏମାନେ ଆଗରେ
ଅନଲାଇନ୍ ଶପିଂରେ ଚୀନ୍ର ମହିଳାମାନେ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସପ୍ତାହକୁ ପ୍ରାୟତଃ ୮ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଅନଲାଇନ୍ ଶପିଂ ସାଇଟ୍ସରେ ବ୍ୟତୀତ କରନ୍ତି। ଏହା ସହ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଓ ତାଇୱାନ୍ର ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ତାଲିକାରେ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରର କଥା କହିବାକୁ ଯାଏ, ସେଠାରେ ମହିଳାମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟତଃ ୭ ଥର ଅନଲାଇନରେ କପଡ଼ା ଅର୍ଡର କରନ୍ତି ଓ ଏହା ସହିତ ସମଗ୍ର ବଜାର ଆକାରରେ ଆମେରିକା ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି।
ଭାରତର ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି
ଭାରତର ପରିପ୍ରେକ୍ଷ୍ୟରେ ଦେଖିଲେ, ଦେଶଟି ଆମେରିକା ଓ ଚୀନ୍ ପରେ ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କପଡ଼ା ବଜାର। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତି କପଡ଼ା କିଣିବାରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳାମାନେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ମାନକ ଠାରୁ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠାରେ ଆମେରିକାରେ ଜଣେ ମହିଳା ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ୫୩ଟି ଓ ଚୀନ୍ରେ ୩୦ଟି କପଡ଼ା କିଣନ୍ତି, ସେଠାରେ ଭାରତରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ମାତ୍ର ୫ଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି।
ତଥାପି, ଭାରତର ଫ୍ୟାସନ୍ ବଜାର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବିକାଶ ହେଉଛି। ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଓ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ସର ପହଞ୍ଚ ବଢ଼ିବା ସହିତ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଶପିଂ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ଫ୍ୟାସନ୍ ଓ ଶପିଂରେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ନେବେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି।