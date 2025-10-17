କେଉଁ-କେଉଁ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ବିଦେଶରେ ଅଛି ସମ୍ପତ୍ତି, ଜାଣନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ସବୁଠାରୁ ଧନୀ?
କେଉଁ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: କ୍ରିକେଟ ଆଉ କେବଳ ପଡ଼ିଆରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ଆଜି, ଅନେକ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ସେମାନଙ୍କ ରୋଜଗାରର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ବିଦେଶରେ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ନିବେଶ କରୁଛନ୍ତି।
ଏହା କେବଳ ଏକ ନିବେଶ ନୁହେଁ, ବରଂ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଜୀବନଶୈଳୀର ପ୍ରତୀକ ପାଲଟିଛି। ଅନେକ ଖେଳାଳି ବିଦେଶରେ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଘର, ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏବଂ ରିଅଲ ଇଷ୍ଟେଟରେ ନିବେଶ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ: ଏହି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ଏବଂ କିଏ ବିଦେଶରେ ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ସମ୍ପତ୍ତି କିଣିଛନ୍ତି?
ବିରାଟ କୋହଲି:
ପ୍ରଥମେ ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ବିଦେଶରେ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ନିବେଶ କରିଛନ୍ତି।
ତାଙ୍କର ୟୁରୋପ ଏବଂ ୟୁକେରେ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏବଂ କିଛି ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି। କୋହଲିଙ୍କ ଆୟ ଏବଂ ବ୍ରାଣ୍ଡ ମୂଲ୍ୟକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ବିଦେଶ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଧୋନି:
ଶାନ୍ତ ଆଚରଣ ଏବଂ ରଣନୈତିକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ କୁଲ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଧୋନି ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ନିବେଶ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ୟୁକେ ଏବଂ ଦୁବାଇରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି। ଧୋନିଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି କେବଳ ଏହାର ଆର୍ଥିକ ମୂଲ୍ୟ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହାର ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ।
ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର:
କ୍ରିକେଟ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ବିଦେଶୀ ନିବେଶ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ତାଙ୍କର ବିଦେଶ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କ ଖେଳ ଏବଂ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ପରି ପ୍ରମୁଖ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର କିଛି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସ୍ଥାନରେ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏବଂ ରିଅଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ନିବେଶ ଅଛି।
ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି:
ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ, ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ଯୁବରାଜ ସିଂହଙ୍କ ପରି ଖେଳାଳିମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଦେଶରେ ରିଅଲ ଇଷ୍ଟେଟରେ ନିବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନିବେଶ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଘର ଏବଂ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଅଛି। ଏହି ନିବେଶଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ନିବେଶ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓର ମୂଲ୍ୟକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିଛି।
ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ଖେଳାଳି କିଏ:
ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଧୋନିଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବିଦେଶୀ ନିବେଶକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ସେମାନଙ୍କର ମିଳିତ ସମ୍ପତ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଡଲାର ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି।
କୋହଲିଙ୍କ ବ୍ରାଣ୍ଡ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଧୋନିଙ୍କ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଶୈଳୀ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଦେଶରେ ନିବେଶ କରିଥିବା ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷରେ ସ୍ଥାନିତ କରିଛି।