ଫ୍ରାନ୍ସରେ କେଉଁ ମୁଦ୍ରା ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ସେଠାରେ ୧୦,୦୦୦ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ?…
ଭାରତର ୧ ଟଙ୍କା ଫ୍ରାନ୍ସରେ କେତେ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି G-7 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେବା ଏବଂ ନିସ୍ରେ ‘ଇଣ୍ଡିଆ ଇନୋଭେଟ୍ସ ୨୦୨୬’ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଫ୍ରାନ୍ସ ଗସ୍ତରେ ଯାଉଛନ୍ତି।
ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ, ନିବେଶ, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ନବସୃଜନ ଏବଂ ରଣନୈତିକ ସହଭାଗୀତା ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଫ୍ରାନ୍ସରେ କେଉଁ ମୁଦ୍ରା ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଏବଂ ସେଠାରେ ୧୦,୦୦୦ (ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କା)ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେବ।
ଫ୍ରାନ୍ସ ୟୁରୋଜୋନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଏବଂ ୟୁରୋକୁ ଏହାର ସରକାରୀ ମୁଦ୍ରା ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରେ। ୟୁରୋକୁ ଅନେକ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବାଧିକ ବ୍ୟବହୃତ ମୁଦ୍ରା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ବର୍ତ୍ତମାନର ବିନିମୟ ହାରରେ, ଗୋଟିଏ ୟୁରୋ ପ୍ରାୟ ୧୧୦.୦୨ ସହିତ ସମାନ। ଏହି ହାରକୁ ଆଧାର କରି, ୧୦,୦୦୦ ପ୍ରାୟ ୯୦.୮୯ ୟୁରୋ ରେ ପରିଣତ ହେବ। ବିଶ୍ୱ ମୁଦ୍ରା ବଜାରରେ ଗତିବିଧି ଉପରେ ଆଧାର କରି ବିନିମୟ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ।
ୟୁରୋ ୟୁରୋପୀୟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଏ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଜର୍ମାନୀର ଫ୍ରାଙ୍କଫର୍ଟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ୟୁରୋପୀୟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ୟୁରୋଜୋନ୍ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ମୂଲ୍ୟ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ମୁଦ୍ରା ନୀତି ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଦାୟୀ।
ଯଦିଓ ୟୁରୋ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ରୂପରେ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା, ୟୁରୋ ନୋଟ୍ ଏବଂ ମୁଦ୍ରା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଜାନୁଆରୀ ୧, ୨୦୦୨ ରେ ପ୍ରଚଳନରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା।
ୟୁରୋ ନୋଟଗୁଡ଼ିକ €୫, €୧୦, €୨୦, €୫୦, €୧୦୦, ଏବଂ €୨୦୦ ମୂଲ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଯଦିଓ €୫୦୦ ନୋଟ୍ ଆଇନଗତ ଭାବରେ ପ୍ରଚଳିତ, ଏହା ଆଉ ମୁଦ୍ରିତ ହେଉନାହିଁ। ୟୁରୋ ମୁଦ୍ରା ଆଠ ମୂଲ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ, ଗୋଟିଏ ସେଣ୍ଟରୁ ଦୁଇ ୟୁରୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ।
ୟୁରୋ ବିଷୟରେ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ତଥ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ସମସ୍ତ ୟୁରୋଜୋନ୍ ଦେଶରେ ନୋଟ୍ ସମାନ ଦେଖାଯାଏ। ତଥାପି, ଗୋଟିଏ ପଟେ, ମୁଦ୍ରାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶର ନିଜସ୍ୱ ଅନନ୍ୟ ଡିଜାଇନ୍ ବର୍ଣ୍ଣିତ କରେ।