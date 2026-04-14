ଭାରତର ୧ ଟଙ୍କା ସୋମାଲିଆରେ କେତେ, ଏଠାରେ କେଉଁ ମୁଦ୍ରା ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ?

ସୋମାଲିଆରେ କେଉଁ କରେନ୍ସି ଚାଲେ?

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ସ୍ଥିର ମୁଦ୍ରା ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଧାନ୍ୟିତ ବିଶ୍ୱରେ, ସୋମାଲିଆ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ଦୃଶ୍ୟପଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରେ। ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଦେଶରେ ବ୍ୟବହୃତ ମୁଦ୍ରା ହେଉଛି ସୋମାଲି ସିଲିଙ୍ଗ; କିନ୍ତୁ, ଦୈନନ୍ଦିନ କାରବାରର ବାସ୍ତବତା ଏକ ଭିନ୍ନ କାହାଣୀ କହେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ଭାରତରୁ ୧୦,୦୦୦ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ସୋମାଲିଆରେ କେତେ ହେବ।

ସୋମାଲିଆର ସରକାରୀ ମୁଦ୍ରା:

ସୋମାଲିଆର ସରକାରୀ ମୁଦ୍ରା ହେଉଛି ସୋମାଲି ସିଲିଙ୍ଗ। ବର୍ତ୍ତମାନର ବିନିମୟ ହାର ଅନୁସାରେ, ଗୋଟିଏ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କା ୬.୧୪ ସୋମାଲି ସିଲିଙ୍ଗ ସହିତ ସମାନ। ଏହାକୁ ଆଧାର କରି, ୧୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ପ୍ରାୟ ୬୧,୩୮୫ ସୋମାଲି ସିଲିଙ୍ଗ ସହିତ ସମାନ।

ଆମେରିକା ଭଳି ମହାଶକ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ କିପରି…

ରକ୍ତରଞ୍ଜିତ ସ୍କୁଲ ପରିସର: ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ରର…

କିନ୍ତୁ, ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଏବଂ ମୁଦ୍ରାର ମୂଲ୍ୟହ୍ରାସ ଯୋଗୁଁ ଏହି ପରିମାଣର ପ୍ରକୃତ କ୍ରୟ ଶକ୍ତି ସୋମାଲି ସିଲିଙ୍ଗରେ କିମ୍ବା ଆମେରିକୀୟ ଡଲାରରେ କାରବାର ହେଉଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଉପରେ ବହୁତ ନିର୍ଭର କରେ।

ଦ୍ୱୈତ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଣାଳୀ:

ଯଦିଓ ସୋମାଲି ସିଲିଂ ସରକାରୀ ମୁଦ୍ରା, ହେଲେ ସାରା ଦେଶରେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଡଲାର ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ପ୍ରମୁଖ କ୍ରୟ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ଡଲାରକୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ କରାଯାଏ। ଅନେକ ଦୋକାନୀ ସିଧାସଳଖ ଡଲାରରେ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରନ୍ତି।

ନୋଟର ଅଭାବ:

ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ଯୋଗୁଁ, ସୋମାଲିଆ ନୂତନ ନୋଟର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଅଭାବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଚଳନରେ ଥିବା ଅଧିକାଂଶ ନୋଟ ପୁରୁଣା। ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ୧୦୦୦ ଟଙ୍କିଆ ସୋମାଲି ସିଲିଙ୍ଗ ନୋଟ୍ ସର୍ବାଧିକ ବ୍ୟବହୃତ ମୂଲ୍ୟ।

ପ୍ରଚଳନରେ କୌଣସି ମୁଦ୍ରା ନାହିଁ:

ସୋମାଲିଆରେ ମୁଦ୍ରା ଆଉ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉନାହିଁ। ମୁଦ୍ରାର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ସୁବିଧାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ, ମୁଦ୍ରା ବ୍ୟବହାରରୁ ଓହରି ଯାଇଛି ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ପ୍ରଚଳନରୁ ଉଭାନ ହୋଇଯାଇଛି।

ସୋମାଲିଲ୍ୟାଣ୍ଡର ପୃଥକ ମୁଦ୍ରା ବ୍ୟବସ୍ଥା:

ସୋମାଲିଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୋମାଲିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସିଲିଙ୍ଗ ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମୁଦ୍ରା ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ ଏବଂ ଛୋଟ କ୍ରୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ, ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ନଗଦ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଲୋକଙ୍କୁ କେତେକ ସମୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ନୋଟର ବଣ୍ଡଲ ସାଙ୍ଗରେ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ।

ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ, ସୋମାଲିଆ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରମୁଖ ମୋବାଇଲ୍ ମନି ଅର୍ଥନୀତି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି। ନଗଦ ସହିତ ଜଡିତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଯୋଗୁଁ, ଦୈନନ୍ଦିନ କାରବାର ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ନଗଦ ଅପେକ୍ଷା ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଅଧିକ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଛି।

You might also like More from author
More Stories

ଆମେରିକା ଭଳି ମହାଶକ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ କିପରି…

ରକ୍ତରଞ୍ଜିତ ସ୍କୁଲ ପରିସର: ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ରର…

IPL ୨୦୨୬ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ MS ଧୋନି? କାହିଁକି…

iPhone ୟୁଜର୍ସ ସାବଧାନ! iCloud ଷ୍ଟୋରେଜ୍…

1 of 28,657