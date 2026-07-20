ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜେତା ସ୍ପେନରେ ଚାଲେ କେଉଁ ମୁଦ୍ରା? ଭାରତର ୧୦ ହଜାର ସେଠାରେ କେତେ, ଜାଣନ୍ତୁ

ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜେତା ସ୍ପେନରେ ଚାଲେ କେଉଁ ମୁଦ୍ରା? ଭାରତର ୧୦ ହଜାର ସେଠାରେ କେତେ

By Jyotirmayee Das

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଡେସ୍କ: ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ବିଶ୍ୱର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଫୁଟବଲ ଖେଳାଳି ଲିଓନେଲ୍ ମେସିଙ୍କ ଦଳ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଏଭଳି ଏକ ଦେଶଠାରୁ ହାରିଯାଇଛି, ଯାହା କେହି କଳ୍ପନା ସୁଦ୍ଧା କରିନଥିଲେ। ହଁ, ସେହି ଦେଶର ନାମ ହେଉଛି ସ୍ପେନ୍, ଯିଏ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାକୁ ପରାସ୍ତ କରି ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଚକିତ କରିଦେଇଛି।

ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି, ଗତ ୧୬ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ପେନ୍ ଦ୍ୱାରା ଜିତାଯାଇଥିବା ଏହା ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟାଇଟଲ୍। ଏହାପୂର୍ବରୁ ୨୦୧୦ ମସିହାରେ ସ୍ପେନ୍ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ହରାଇ ବିଶ୍ୱବିଜେତା ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ସ୍ପେନ୍ ଫୁଟବଲ୍ ଦଳ ବିଷୟରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେଠାକାର କରେନ୍ସି ବା ମୁଦ୍ରା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସ୍ପେନରେ କେଉଁ କରେନ୍ସି ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଏବଂ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ସେଠାକୁ ଗଲେ ଭାରତର ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ସ୍ପେନରେ କେତେ ହେବ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା।

ବିକଶିତ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶ ସ୍ପେନ୍: ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ସ୍ପେନ୍ ଏକ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶ ଏବଂ ଏହା ୟୁରୋପୀୟ ୟୁନିଅନ୍ ସହ ଜଡ଼ିତ। ଦେଶର ଜିଡିପି, ଜନସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ମୁଣ୍ଡପିଛା ଆୟକୁ ଦେଖିଲେ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱର ବିକଶିତ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକାରେ ସାମିଲ କରାଯାଏ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଚେସ ଖେଳିବା ଦ୍ୱାରା କ’ଣ ପ୍ରକୃତରେ…

ଘରେ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ୍ ଲଗାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି…

ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଅନୁଯାୟୀ, ସ୍ପେନର ମୋଟ ଜିଡିପି ୨ ଟ୍ରିଲିୟନ ଡଲାରରୁ ଅଧିକ, ଯାହା ଅର୍ଥନୀତି ମାମଲାରେ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱର ୧୪ ତମ ବୃହତ୍ତମ ଦେଶ ବନାଉଛି। ଏଠାକାର ମୁଣ୍ଡପିଛା ଆୟ ହେଉଛି ପ୍ରାୟ ୪୧,୫୦୦ ଡଲାର।

ସ୍ପେନରେ କେଉଁ କରେନ୍ସି ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ: ସ୍ପେନ୍ ଏକ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଠାରେ ‘ୟୁରୋ’ କରେନ୍ସି ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ଯାହା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମୁଦ୍ରା ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ଯଦି ଆମେ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କା (INR) ସହିତ ୟୁରୋର ତୁଳନା କରିବା, ତେବେ ପ୍ରାୟ ୧୧୦ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ମାତ୍ର ୧ ୟୁରୋ ମିଳିଥାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ୟୁରୋ ତୁଳନାରେ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କା ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ। ଏହି କାରଣରୁ ଯେକୌଣସି ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ୟୁରୋପର ଯାତ୍ରା ବେଶ୍ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଥାଏ।

ଭାରତର ୧୦ ହଜାର ସ୍ପେନରେ କେତେ: ଯଦି କୌଣସି ଭାରତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସ୍ପେନ୍ ବୁଲିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ସେଠାରେ ଭାରତର ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେବ, ତାହା ବୁଝିବା ଜରୁରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନର ମୂଲ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ୧ ୟୁରୋର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୧୦୯.୧୬ ଟଙ୍କା । ସେହିପରି ୧୦୦ ୟୁରୋ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ପ୍ରାୟ ୧୦,୯୯୬.୩୦ ଟଙ୍କା ।  ଅନ୍ୟପଟେ ୧,୦୦୦ ୟୁରୋ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ପ୍ରାୟ ୧,୦୯,୯୬୩ ଟଙ୍କା ।

ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ: ଏହି ହିସାବ ଅନୁସାରେ, ଯଦି ଆପଣ ଭାରତର ୧୦,୦୦୦ଟଙ୍କା ନେଇ ସ୍ପେନ୍ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ସେଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାତ୍ର ୯୦.୯୪ ୟୁରୋ ମିଳିବ। ତେଣୁ ସ୍ପେନ ଗଲାବେଳେ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କା ବଦଳରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ୟୁରୋ କରେନ୍ସି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବା ଉଚିତ।

You might also like More from author
More Stories

ଚେସ ଖେଳିବା ଦ୍ୱାରା କ’ଣ ପ୍ରକୃତରେ…

ଘରେ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ୍ ଲଗାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି…

ନାସାର ରେଡ ଆର୍ଲର୍ଟ, ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢୁଛି…

ହାଇ ବିପି କେବେ ହୋଇପାରେ ବିପଜ୍ଜନକ? ଏକ୍ସପର୍ଟ…

1 of 26,015