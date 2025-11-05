ଟ୍ରମ୍ପ ଟଳମଳ…ଟ୍ରମ୍ପ ହାତରୁ ଏସବୁ କ୍ଷମତା ଛଡାଇଆଣିଲେ ଜୋହରାନ, ରାଗରେ ରକ୍ତଚାଉଳ ଚୋବାଉଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି …
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ନେତା ଜୋହରାନ ମାମଦାନି ନ୍ୟୁୟର୍କ ମେୟର ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ନ୍ୟୁୟର୍କର ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ-ଆମେରିକୀୟ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ମୁସଲିମ ମେୟର ହୋଇଛନ୍ତି। ମାମଦାନିଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ସହିତ, ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଆଉ ସହର ସହିତ ଜଡିତ ଅନେକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସିଧାସଳଖ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ।
ସହର ନୀତି ସ୍ଥିର କରିବା: ମାମଦାନି ଏବେ ନ୍ୟୁୟର୍କ ସହରର ନୀତିଗୁଡ଼ିକୁ ଗଠନ କରିବେ, ଯେପରିକି ଭଡ଼ା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ସାର୍ବଜନୀନ ପରିବହନ, ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଶିଶୁ ଯତ୍ନ। ଟ୍ରମ୍ପ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, କିନ୍ତୁ ସେ କୌଣସି ସହରର ନୀତିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିପାରିବେ ନାହିଁ।
ତେଣୁ, ଯଦି ମାମଦାନି ଭଡ଼ା ହ୍ରାସ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ନୂତନ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ତେବେ ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ।
ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ପ୍ରଚାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମାମଦାନିଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ। ମାମଦାନି ଘର ଭଡ଼ା ବନ୍ଦ କରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ବସ୍ ସେବା ଯୋଗାଇବା ଏବଂ ସରକାରୀ ପରିଚାଳିତ କିରାଣା ଦୋକାନ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ।
ସହର ପାଣ୍ଠି ବନ୍ଦ କରିବା ସହଜ ନୁହେଁ:ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ, ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଯଦି ମାମଦାନି ଜିତିଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ନ୍ୟୁୟର୍କକୁ ଫେଡେରାଲ୍ ପାଣ୍ଠି ହ୍ରାସ କରାଯିବ।
ତଥାପି, ଆମେରିକୀୟ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କେବଳ ଫେଡେରାଲ୍ ପାଣ୍ଠି ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ ନାହିଁ; ଏଥିପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ, ଟ୍ରମ୍ପ୍ ସମସ୍ତ ପାଣ୍ଠି ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ ନାହିଁ; ସେ କେବଳ କିଛି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବିଳମ୍ବ କିମ୍ବା ହ୍ରାସ କରିପାରିବେ।
ମେୟରଙ୍କ କାମରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିପାରିବେ ନାହିଁ: ଆମେରିକାରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ସହରକୁ ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରଶାସନ ଚଳାଇବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଟ୍ରମ୍ପ ନ୍ୟୁୟର୍କ ମେୟର କିମ୍ବା ପୋଲିସ, ସ୍କୁଲ କିମ୍ବା ନଗର ପରିଷଦର ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ସିଧାସଳଖ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିପାରିବେ ନାହିଁ।
ସେ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇପାରିବେ କିମ୍ବା ରାଜନୈତିକ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଇନଗତ ଭାବରେ ସେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିପାରିବେ ନାହିଁ।
ମେୟରଙ୍କୁ ପଦରୁ ହଟାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ: ଟ୍ରମ୍ପ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଜଣେ ମେୟରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କିମ୍ବା ଅପସାରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ନ୍ୟୁୟର୍କବାସୀ ଭୋଟ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ମେୟରଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ, ଟ୍ରମ୍ପ କେବଳ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇପାରିବେ।
ମାମଦାନିଙ୍କ ମେୟର ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ସହିତ, ନ୍ୟୁୟର୍କ ସହରରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ କ୍ଷମତା ଯଥେଷ୍ଟ ସୀମିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ସିଧାସଳଖ ସହର ନୀତି, ସ୍ଥାନୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ମେୟରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ।
ଜୋହରାନ୍ ମାମଦାନି କିଏ: ଜୋହରାନ୍ ମାମଦାନି ଉଗାଣ୍ଡାର କାମ୍ପାଲାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ସାତ ବର୍ଷ ବୟସରେ ନ୍ୟୁୟର୍କ ସହରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ୨୦୧୮ ମସିହାରେ ଆମେରିକୀୟ ନାଗରିକତା ହାସଲ କରିଥିଲେ।
ତାଙ୍କ ମାଆ ମୀରା ନାୟାର ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭାରତୀୟ-ଆମେରିକୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା। ତାଙ୍କ ବାପା ମହମୁଦ୍ ମାମଦାନି କଲମ୍ବିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଫେସର।
ରାଜନୀତି ପୂର୍ବରୁ: ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମାମଦାନି ଜଣେ ହିପ୍-ହପ୍ ରାପର୍ ଥିଲେ। ସେ ୨୦୧୭ ମସିହାରେ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ପାର୍ଟି ସହିତ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିଅର୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ମାମଦାନି ୨୦୨୦ ମସିହାରେ ନ୍ୟୁୟର୍କ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆସେମ୍ବଲିକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ୨୦୨୨ ଏବଂ ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପୁନଃନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟ ଜିତିଥିଲେ।