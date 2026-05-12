କେଉଁ ଦିଗରେ ରଖିବେ ଘରର ସିନ୍ଦୁକ, ଲକର୍, ଜାଣନ୍ତୁ ଧନ ରଖିବାର ସଠିକ୍ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ନିୟମ
ବାସ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଘରେ ସିନ୍ଦୁକ ରଖିବାର ସଠିକ୍ ଦିଗ କେଉଁଟି?
Vastu Tips: ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ଘର ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ କେବଳ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଶକ୍ତିର ସନ୍ତୁଳନ ବା ବାସ୍ତୁ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ଘରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି, ସଞ୍ଚୟ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଲକର୍ ବା ଧନ ରଖିବା ସ୍ଥାନର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଆଜିକାଲି ଡିଜିଟାଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗର ଯୁଗ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଘରେ ଧନକୁ ସମ୍ମାନର ସହ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପରମ୍ପରା ଆଜି ବି ପ୍ରଚଳିତ।
ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ କେଉଁ ଦିଗ ଶ୍ରେଷ୍ଠ?
ବାସ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଧନର ଦେବତା କୁବେରଙ୍କ ଦିଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଘରେ ଲକରକୁ ଏପରି ଭାବେ ରଖିବା ଉଚିତ୍ ଯେପରି ଏହାର ଦ୍ୱାର ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଖୋଲିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରେ ଧନର ଆଗମନ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ଏବଂ ଅଯଥା ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ।
ଭୁଲ୍ ଦିଗର ପ୍ରଭାବ
ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଘରର ଯେକୌଣସି ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ଲକର୍ ବା ଆଲମିରା ଅଥବା ସିନ୍ଦୁକ ରଖିଦେଉ। ମାତ୍ର ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ, ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଭୁଲ୍ ଭାବେ ରଖାଯାଇଥିବା ଲକର୍ ଆର୍ଥିକ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ତେବେ କେବଳ ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ସବୁକିଛି ବଦଳିଯାଏ ନାହିଁ, ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିର ମାନସିକତା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଅନୁଶାସନ ଉପରେ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ।
ଧନ ରଖିବା ସମୟରେ ଏହି ୩ଟି କଥା ପ୍ରତି ଦିଅନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ:
- ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା: ତିଜୋରି ଆଖପାଖରେ କୌଣସି ଅଳିଆ କିମ୍ବା ଭଙ୍ଗା ଜିନିଷ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅପରିଷ୍କାର ସ୍ଥାନରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଏ।
- ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଆଲୋକ: ଧନ ରଖିବା ସ୍ଥାନରେ ଅନ୍ଧାର କିମ୍ବା ଓଦାଳିଆ ଭାବ ରହିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ସେଠାରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଆଲୋକ ରହିଲେ ମନରେ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାର ଭାବ ଆସିଥାଏ।
- କାଠର ଆଧାର: ତିଜୋରିକୁ ସିଧାସଳଖ ଚଟାଣରେ ସ୍ପର୍ଶ ନକରାଇ ଏହା ତଳେ ଏକ କାଠର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ୍ ବା ଆଧାର ରଖିବା ଶୁଭ ମାନାଯାଏ।
- ବାସ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଢଙ୍ଗରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଧନ ବ୍ୟକ୍ତିର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା କ୍ଷମତା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳନାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ।