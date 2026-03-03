ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡରେ ଏହି ରୋଗର ହୁଏନି ଚିକିତ୍ସା, ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିରଖନ୍ତୁ ଯୋଜନାର ନିୟମ
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା (PMJAY) ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁର୍ବଳ ପରିବାର ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ, ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ବାର୍ଷିକ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ପାଆନ୍ତି, ବିଶେଷକରି ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗୁରୁତର ରୋଗ ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ।
ଏପରି ସମୟରେ ସରକାର ଚିକିତ୍ସାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଗରିବ ପରିବାର ଉପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଖର୍ଚ୍ଚର ବୋଝ ହ୍ରାସ ପାଏ।
ହେଲେ, ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ରହିବାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଚିକିତ୍ସା ମାଗଣା ହେବ। ଏହି ଯୋଜନା ମୁଖ୍ୟତଃ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ।
କିନ୍ତୁ, ଅନେକ ସେବା ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ଅଛି ଯାହା ଏହି ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ, ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ କେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କଭର ହୋଇଛି ଏବଂ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ନୁହେଁ ତାହା ଜାଣିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ଯଦି ଜଣେ ରୋଗୀ କେବଳ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଏ ନାହିଁ, ତେବେ ଏହାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଔଷଧ ଏବଂ ନିୟମିତ ପରୀକ୍ଷାର ଖର୍ଚ୍ଚ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ବହନ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ରୋଗୀଙ୍କୁ ଏହି ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡିବ।
ଏହା ସହିତ, ଯଦି ଆପଣ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ନହୋଇ କେବଳ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଗୁଡିକ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଦେୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। କିନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡମିଟ୍ ହୋଇ ଚିକିତ୍ସା ନେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ପରୀକ୍ଷାର ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରାଯାଇପାରେ।
ସାଧାରଣ ଦୁର୍ବଳତା କିମ୍ବା ଥକ୍କାପଣ ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିବା ଭିଟାମିନ୍ ଟନିକ୍ ଏବଂ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟର ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ଏହି ଯୋଜନାରେ କେବଳ ଗୁରୁତର ରୋଗ ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟର ଖର୍ଚ୍ଚକୁ କଭର୍ କରାଯାଏ।
ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ଯୋଜନାରେ କ୍ୟାଭିଟି ଫିଲିଂ, ଦାନ୍ତ ସଫା କରିବା, କିମ୍ବା ନିୟମିତ ଦାନ୍ତ ଟେଷ୍ଟ ଭଳି ସାଧାରଣ ଚିକିତ୍ସା କଭର କରାଯାଇ ନାହିଁ। ହେଲେ, ଦୁର୍ଘଟଣା, ଟ୍ୟୁମର, ସିଷ୍ଟ କିମ୍ବା ଗମ୍ଭୀର ଜବା ଆଘାତ ପାଇଁ ଚିକିତ୍ସା କଭର କରାଯାଇପାରେ।
ଏହା ସହିତ, ଅନେକ ଲୋକ ବାପାମାଆଅ ହେବା ପାଇଁ IVF ର ସାହାଯ୍ୟ ନିଅନ୍ତି। କେତେକ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯେ IVF ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରଜନନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ଖର୍ଚ୍ଚ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା (ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା) ଅଧୀନରେ କଭର କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ।
IVF ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରଜନନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ଖର୍ଚ୍ଚ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା (ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା)ରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ପରିବାର-ବିସ୍ତାର ଚିକିତ୍ସା ମାଗଣାରେ ଉପଲବ୍ଧ ନୁହେଁ।
ଏହି ଯୋଜନାରେ କସମେଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ, ଲେଜର ଟାଟୁ ଅପସାରଣ, ଓଜନ ହ୍ରାସ ସର୍ଜରୀ, ବେକ ଲିଫ୍ଟ, ନାକ ସର୍ଜରୀ, ଟୀକାକରଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ଦୁଇ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ଡାକ୍ତରୀ ଉପକରଣ ଏବଂ ସୁନ୍ନତ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ।
ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ଯୋଜନା କେବଳ ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ, କରଦାତା, ESIC ହିତାଧିକାରୀ ଏବଂ ସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରର କର୍ମଚାରୀ ଯାହାଙ୍କ ଦରମା PF କାଟୁଥିବା ସେମାନେ ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁନ୍ତି।