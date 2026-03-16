ନଡ଼ିଆ ପାଣି ନା ଗ୍ଲୁକୋଜ… କେଉଁ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ଶରୀରକୁ ଶୀଘ୍ର ହାଇଡ୍ରେଟ୍ କରେ, ଉତ୍ତର ଜାଣିଲେ ବିଶ୍ୱାସ ହେବନି
କେଉଁ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସରେ ଶରୀରକୁ ଅଧିକ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ମିଳେ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଶରୀରରୁ ଝାଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ବାହାରକୁ ବାହାରିଯାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ ହୁଏ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ପାଣି ପିଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ।
ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ ଯୋଗୁଁ ମୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ବୁଲାଇପାରେ। ଏହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ, ଲୋକମାନେ ନଡ଼ିଆ ପାଣି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ତରଳ ପଦାର୍ଥ ସେବନ କରନ୍ତି।
ତଥାପି, ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରାୟତଃ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଥାଏ: କେଉଁ ପାନୀୟ ଶରୀରକୁ ସବୁଠାରୁ ଶୀଘ୍ର ଜଳୀୟ ଅଂଶ ଦେଇଥାଏ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା।
ନଡ଼ିଆ ପାଣିର ଲାଭ:
୧. ଜଳୀୟ ଅଂଶର ବଢ଼ାଇବାରେ ସହାୟକ
ନଡ଼ିଆ ପାଣି ପୋଟାସିୟମ୍, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଏବଂ ସୋଡିୟମ୍ ଭଳି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ସରେ ଭରପୂର। ଏହା ଶରୀରର ତରଳ ପଦାର୍ଥ ସ୍ତରକୁ ପୂରଣ କରିବାରେ ସାଦା ପାଣି ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ, ବିଶେଷକରି ବ୍ୟାୟାମ ପରେ କିମ୍ବା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ।
୨. ହୃଦସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ
ଏଥିରେ ଥିବା ପୋଟାସିୟମ ରକ୍ତଚାପକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ନିୟମିତ ସେବନ ଖରାପ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲକୁ ହ୍ରାସ କରିପାରିବ, ଯାହା ହୃଦରୋଗର ଆଶଙ୍କା ହ୍ରାସ କରେ।
୩. ଓଜନ ହ୍ରାସରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ
ଯଦି ଆପଣ ମିଠା ରସ କିମ୍ବା ସୋଡ଼ା ପିଉଛନ୍ତି, ତେବେ ନଡ଼ିଆ ପାଣି ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବିକଳ୍ପ। ଏଥିରେ କ୍ୟାଲୋରୀ ବହୁତ କମ୍। ଏହା ମେଟାବୋଲିଜିମ୍ ବୃଦ୍ଧି କରେ ଏବଂ ପେଟକୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ଫୁଲ ରଖିଥାଏ।
୪. ଚମକଦାର ଚର୍ମ ଏବଂ କେଶ
ନଡ଼ିଆ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରୁ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ବାହାରକୁ ବାହାରିଯାଏ। ଏଥିରେ ଥିବା ସାଇଟୋକିନିନ୍ ତ୍ୱଚାକୁ ଯୁବା ଦେଖାଯିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହାକୁ ମୁହଁରେ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ରଣ ଏବଂ ଦାଗ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ।
୫. ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉନ୍ନତ କରେ
ଏଥିରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ଫାଇବର ଏବଂ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ରହିଛି, ଯାହା କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ଭଳି ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ପାଚନ କ୍ରିୟାକୁ ଶାନ୍ତ ରଖେ।
ଗ୍ଲୁକୋଜର ଫାଇଦା:
୧. ତୁରନ୍ତ ଏନର୍ଜି
ଗ୍ଲୁକୋଜର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଲାଭ ହେଉଛି ଏହାକୁ ହଜମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହା ସିଧାସଳଖ ରକ୍ତପ୍ରବାହରେ ପ୍ରବେଶ କରେ, ଶରୀରର କୋଷଗୁଡ଼ିକୁ ତୁରନ୍ତ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ କ୍ଳାନ୍ତ କିମ୍ବା ଦୁର୍ବଳ ଅନୁଭବ କଲେ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଖାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଏ।
୨. ମସ୍ତିଷ୍କ ପାଇଁ ଇନ୍ଧନ
ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କ ଶରୀରର ମୋଟ ଶକ୍ତିର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ବ୍ୟବହାର କରେ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରାଥମିକ ଇନ୍ଧନ ହେଉଛି ଗ୍ଲୁକୋଜ୍। ସଠିକ୍ ପରିମାଣର ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏକାଗ୍ରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ଏବଂ ମାନସିକ କ୍ଳାନ୍ତି ହ୍ରାସ ପାଏ।
୩. ମାଂସପେଶୀ ପୁନରୁଦ୍ଧାର
କଠିନ ବ୍ୟାୟାମ କିମ୍ବା ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ ପରେ, ଶରୀରରେ ସଞ୍ଚିତ ଶକ୍ତି ଶେଷ ହୋଇଯାଏ। ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଖାଇବା ମାଂସପେଶୀଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନଃସକ୍ରିୟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ସୁସ୍ଥତାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରେ।
୪. ଶରୀର ତାପମାତ୍ରାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ
ପ୍ରବଳ ଗରମରେ, ଶରୀର ଝାଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଶକ୍ତି ଏବଂ ପାଣି ହରାଇଥାଏ। ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ କେବଳ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇ ନଥାଏ ବରଂ ଶରୀରକୁ ଜଳୀୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ।
କେଉଁ ପାନୀୟ ଶରୀରକୁ ଶୀଘ୍ର ହାଇଡ୍ରେଟ୍ କରେ:
ଯଦି ଆପଣ ଦୁର୍ବଳ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ସେବନ କରିପାରିବେ।
ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ: ନଡ଼ିଆ ପାଣି ସର୍ବୋତ୍ତମ କାରଣ, ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ଯୋଗାଇବା ସହିତ, ଶରୀରରେ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରିଥାଏ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ସତେଜ ଅନୁଭବ କରାଇଥାଏ।