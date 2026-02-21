ବାଦାମଠୁ କିସମିସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ… କେଉଁ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ କେତେ ଘଣ୍ଟା ଭିଜାଇ ରଖିବା ଉଚିତ, ଖାଇବାର ସଠିକ୍ ଉପାୟ କ’ଣ
ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଖାଇବାର ସଠିକ୍ ଉପାୟ କ'ଣ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ପାଇଁ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। କିନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ କଥା ଆସେ, ଲୋକମାନେ କେବଳ ପନିପରିବା, ଶସ୍ୟ କିମ୍ବା ଫଳ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି।
ହେଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ସାଧାରଣ ଖାଦ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ବାଦାମ ଏବଂ ବିହନରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣର ସୂକ୍ଷ୍ମ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଥାଏ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଚର୍ମ ଏବଂ କେଶକୁ ସମର୍ଥନ କରେ।
ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ହେଉ କିମ୍ବା ବାଦାମ, ପ୍ରତ୍ୟେକର ନିଜସ୍ୱ ଅନନ୍ୟ ଲାଭ ଅଛି, ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳିତ ପରିମାଣରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ଆପଣଙ୍କୁ ବାଦାମ ଏବଂ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଖାଇବାର ସଠିକ୍ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ଏହି ଲେଖାରେ ବାଦାମରୁ ବାଦାମ, ଅଖରୋଟ୍ ଏବଂ କିସମିସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିପରି ଖାଇବେ ତାହା ଲେଖାଯାଇଛି।
ଅଧିକାଂଶ ବାଦାମ ଏବଂ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଭିଜାଇ ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଏ, କାରଣ ଏହା ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥକୁ ଦୂର କରିଥାଏ। ଏହା ପୁଷ୍ଟିକର ତତ୍ତ୍ୱ ଶୋଷଣରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
କିନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯେ କେଉଁ ବାଦାମ ଏବଂ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସଗୁଡ଼ିକୁ କେତେ ସମୟ ପାଇଁ ଭିଜାଇ ରଖିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଇବାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସମୟ କେବେ। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ସମସ୍ତ ଶୁଖିଲା ଫଳ ଏବଂ ବାଦାମକୁ ରାତିସାରା ଭିଜାଇ ରଖିବାର ଭୁଲ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଏଡାଇବା ଉଚିତ।
ବାଦାମ କିପରି ଖାଇବେ:
ପ୍ରତିଦିନର ଖାଦ୍ୟରେ ବାଦାମ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ମସ୍ତିଷ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ହୁଏ, ଚମକଦାର ଚର୍ମ ହୁଏ ଏବଂ ଅସୁସ୍ଥ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାର ଇଚ୍ଛାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
ବାଦାମକୁ ୮ ରୁ ୧୨ ଘଣ୍ଟା ପାଣିରେ ଭିଜାଇ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ ଖାଆନ୍ତୁ। ଖାଇବାର ଆକାର ବୟସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଯଦି ଆପଣ ଯୁବକ, ତେବେ ଆପଣ ୫ ରୁ ୭ ଟି ବାଦାମ ଖାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଚନ ଏବଂ ଶରୀରର ପ୍ରକାର ଉପରେ ବିଚାର କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ଅଖରୋଟ କିପରି ଖାଇବେ:
ଅଖରୋଟ ଓମେଗା-୩ ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡରେ ଭରପୂର, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କ ଏବଂ ହାର୍ଟ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ, ଯାହାକି ପ୍ରଦାହ ହ୍ରାସ କରେ ଏବଂ ନିଦରେ ଉନ୍ନତି ଆଣେ।
ଏହାକୁ ଖାଇବାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସମୟ ହେଉଛି ସକାଳେ କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟାର ନାସ୍ତା ଭାବରେ। ଅଖରୋଟକୁ ୪ ରୁ ୬ ଘଣ୍ଟା ଭିଜାଇ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ୧ ରୁ ୨ ଟି ଅଖରୋଟ ଖାଇବା ଯଥେଷ୍ଟ।
କାଜୁ ଖାଇବାର ସଠିକ୍ ଉପାୟ:
କାଜୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ଏବଂ ମନୋବଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, କାରଣ ଏଥିରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଚର୍ବି ଭରପୂର। ଏହାକୁ ଭିଜାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଏପରି କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ୧ ରୁ ୨ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଜାଇ ରଖିବା ଯଥେଷ୍ଟ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ କାଜୁ ଖାଆନ୍ତି, ତେବେ ୨ଟି କାଜୁ ଖାଇବା ଭଲ।
ପିସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଭିଜାଇ ରଖିବା ଉଚିତ କି:
କିଛି ବାଦାମ ଏବଂ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସଗୁଡ଼ିକୁ ଭିଜାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ନାହିଁ। ପିସ୍ତା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଆପଣ ଏହାକୁ କଞ୍ଚା ଖାଇପାରିବେ। ଏଥିରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଅଧିକ ଥାଏ, ପେଟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବଜାୟ ରଖେ ଏବଂ ଶର୍କରା ସ୍ତର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହୁଏ। ଆପଣ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଭାବରେ ଖାଇପାରିବେ। ପ୍ରତିଦିନ ୪ ରୁ ୫ ଟି ପିସ୍ତା ଖାଇବା ଭଲ।
କିସମିସ୍ କିପରି ଖାଇବେ:
ଶୁଖିଲା ଫଳ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, କିସମିସ୍ ଲୌହର ଏକ ପ୍ରଚୁର ଉତ୍ସ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ, ଚର୍ମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାରେ ଏବଂ ପାଚନ ଶକ୍ତିକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। କିସମିସ୍ କୁ ୩ ରୁ ୪ ଘଣ୍ଟା ଭିଜାଇ ସକାଳେ ଖାଆନ୍ତୁ। ପରିମାଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ୬ ରୁ ୮ ଟି କିସମିସ୍ ଯଥେଷ୍ଟ।
ଖଜୁରର ବ୍ୟବହାର:
ଯେତେବେଳେ ଶୁଖିଲା ଫଳଗୁଡ଼ିକୁ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧିକାରୀ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ, ଖଜୁର ଏକ ଉତ୍ତମ ବିକଳ୍ପ। ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏରୁ ଦୁଇଟି ଖଜୁର ଖାଇପାରିବେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ତୁରନ୍ତ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବାରୁ ବ୍ୟାୟାମ ପୂର୍ବରୁ ସେବନ କରାଯାଇପାରିବ।
ଏହା ସହିତ ଏଗୁଡ଼ିକ ପେଟ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ଏବଂ ପୋଟାସିୟମରେ ଭରପୂର ହୋଇଥିବାରୁ, ରକ୍ତଚାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଖଜୁର ଭିଜାଇବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ।
ଅଞ୍ଜିର କିପରି ଖାଇବେ:
ସତେଜ ଅଞ୍ଜିର ଖିଆଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଏହାକୁ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ବିଶେଷକରି ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୁଖିଲା ଅଞ୍ଜିର ଖାଆନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଶୁଖିଲା ଅଞ୍ଜିର ଖାଆନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ଭିଜାଇ ରଖିବା ଅଧିକ ଲାଭଦାୟକ କିନ୍ତୁ ରାତିସାରା ଭିଜାଇ ରଖିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କେବଳ ୩ ରୁ ୪ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଭିଜାଇ ରଖନ୍ତୁ।
୧ ରୁ ୨ ଖଣ୍ଡ ଖାଇବା ଯଥେଷ୍ଟ। ଏହା ହରମୋନକୁ ସମର୍ଥନ କରେ ଏବଂ ପ୍ରଜନନ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ପୀଡିତଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ। ଆପଣ ଏହାକୁ ସକାଳେ ଖାଇପାରିବେ।
ବ୍ରାଜିଲ ବାଦାମ କିପରି ଖାଇବେ:
ବ୍ରାଜିଲ ବାଦାମ ଖାଇବାର ଧାରା ଏବେ ଧିରେ ଧିରେ ବଢ଼ୁଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ସେଲେନିୟମରେ ଭରପୂର ଏବଂ ଥାଇରଏଡ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଉନ୍ନତ କରେ। ଏଗୁଡ଼ିକରେ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ରାଜିଲ ବାଦାମ ଖାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଗୋଟିଏ ଖଣ୍ଡ ଯଥେଷ୍ଟ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଭିଜାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ; ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଇବାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସମୟ ହେଉଛି ସକାଳ।
ସାଧାରଣ ସୂଚନା:
ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ବାଦାମ କିମ୍ବା ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ସାମିଲ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ପୁଷ୍ଟିକର ପଦାର୍ଥ ମିଳିଥାଏ। ତଥାପି, ଏହା କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନୁହେଁ।
ଯେକୌଣସି ଚିକିତ୍ସା ସ୍ଥିତି ପାଇଁ, ଆପଣ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟପେୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା କେବଳ ପୋଷଣ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଶ୍ୱେତା ଠକ୍କରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ସାଧାରଣ ଜୀବନଶୈଳୀ ସୂଚନା।