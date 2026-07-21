କେଉଁ ଯୋଜନାରେ ଚାଷୀମାନେ ପାଆନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସବସିଡି, ଜାଣନ୍ତୁ ଯୋଜନାର ନାମ
ଜାଣନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ କୃଷି ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକର ନାମ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତ ଏପରି ଏକ ଦେଶ ଯେଉଁଠାରେ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ; ପ୍ରକୃତରେ, ଏହାକୁ ପ୍ରାୟତଃ ଏକ କୃଷିପ୍ରଧାନ ଦେଶ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ।
ହେଲେ ଚାଷ କରିବା ସହଜ ନୁହେଁ। ଚାଷୀମାନେ ଅନେକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି, ଅନିଶ୍ଚିତ ପାଣିପାଗ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେମାନଙ୍କ ଫସଲର ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ ସହାୟତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାଏ।
ଫଳସ୍ୱରୂପ, କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉଭୟ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ, ଉପଯୁକ୍ତ ସୂଚନାର ଅଭାବ ପ୍ରାୟତଃ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକର ଲାଭ ପାଇବାରୁ ବାଧା ଦିଏ। ଆଜି, ଆମେ କିଛି ସରକାରୀ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ ଯାହା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସର୍ବାଧିକ ସବସିଡି ପ୍ରଦାନ କରେ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନା:
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷକ ସମ୍ମାନ ନିଧି (PM-KISAN) ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ୬,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦିଆଯାଏ। ଏହି ରାଶି ତିନୋଟି କିସ୍ତିରେ ସିଧାସଳଖ କୃଷକଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ପଠାଯାଏ।
ଏହି ଅର୍ଥରେ କୃଷକମାନେ ସାର, ବିହନ, କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୃଷି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ପୂରଣ କରିପାରନ୍ତି। ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବଜାରରୁ ଋଣ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା କମିଯାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ ହୁଏ।
ପିଏମ୍ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା:
ଫସଲ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିପଦ ହେଉଛି ଖରାପ ପାଗ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ। ଅନେକ ସମୟରେ ମରୁଡ଼ି, ବନ୍ୟା, କୁଆପଥର ମାଡ଼ କିମ୍ବା କୀଟପତଙ୍ଗ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ଫସଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ।
ଏଭଳି କ୍ଷତିରୁ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଫସଲର ବୀମା କରାଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଲେ ସେମାନେ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇପାରନ୍ତି।
ଏହି ଯୋଜନାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଶେଷତା ହେଉଛି, ଅତ୍ୟନ୍ତ କମ୍ ପ୍ରିମିୟମ୍ରେ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ।
କୃଷି ଯାନ୍ତ୍ରୀକରଣ ଯୋଜନା:
ଆଜିକାଲି କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଧୁନିକ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ବ୍ୟବହାର ବହୁତ ବଢ଼ିଛି। ଏହି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବିନା ଚାଷ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇପଡ଼େ। ତେବେ ଟ୍ରାକ୍ଟର, ହାର୍ଭେଷ୍ଟର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରର ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକ ହୋଇଥିବାରୁ ସବୁ କୃଷକ ଏହା କିଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ।
ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ କୃଷି ଯାନ୍ତ୍ରୀକରଣ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସରକାର କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରାକ୍ଟର, ହାର୍ଭେଷ୍ଟର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୃଷି ଉପକରଣ କିଣିବା ପାଇଁ ୫୦ରୁ ୮୦ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସିଡି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି।
ଏହି ଯୋଜନା କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ସୀମାନ୍ତ କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଲାଭଦାୟକ, କାରଣ ଏହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଶ୍ରମ କମିଥାଏ ଏବଂ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷି ସିଞ୍ଚାଇ ଯୋଜନା:
ପାଣିର ଅଭାବ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା। ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷି ସିଞ୍ଚାଇ ଯୋଜନା (PMKSY) ଅଧୀନରେ ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷ ଜମିକୁ ପାଣି ପହଞ୍ଚାଇବା।
ଏହି ଯୋଜନାରେ ଡ୍ରିପ୍ ସିଞ୍ଚାଇ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଧୁନିକ ସିଞ୍ଚାଇ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଅପନାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ସବସିଡି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ପାଣିର ସଞ୍ଚୟ ହେବା ସହ ଫସଲର ଉତ୍ପାଦନ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଥାଏ।
ସରକାର କୃଷକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଚଳାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ସଠିକ୍ ସୂଚନାର ଅଭାବରୁ ଅନେକ କୃଷକ ଏହି ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକର ଲାଭ ନେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ।
ଆପଣ ଯଦି ଜଣେ କୃଷକ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଶୀଘ୍ର ଆବେଦନ କରି ସରକାରଙ୍କ ଏହି ସୁବିଧାର ଲାଭ ଉଠାନ୍ତୁ।