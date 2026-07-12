କେଉଁ ଭାରତୀୟ ରାଜା ବିଦେଶରେ କରିଥିଲେ ଶାସନ? ଜାଣନ୍ତୁ
ଭାରତୀୟ ଇତିହାସ କେବଳ ଆକ୍ରମଣର ନୁହେଁ, ଅନେକ ମହାନ ରାଜା ନିଜ ସୀମା ପାର ହୋଇ ବିଦେଶରେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଶକ୍ତିର ପ୍ରସାର କରିଥିଲେ।
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର : ଭାରତୀୟ ଇତିହାସକୁ କେବଳ ବାହ୍ୟ ଆକ୍ରମଣର ଇତିହାସ ଭାବେ ଦେଖିବା ଭୁଲ। ଅତୀତରେ ଭାରତର ଅନେକ ମହାନ ରାଜା ନିଜର ସୀମା ପାର ହୋଇ ବିଦେଶୀ ଭୂଖଣ୍ଡ ଜୟ କରିଥିଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଚତୁର୍ଥ ଶତାବ୍ଦୀରେ ସିକନ୍ଦରଙ୍କ ଭାରତ ଆଗମନ ଏବଂ ରାଜା ପୋରସଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧକୁ ଇତିହାସ ପୁସ୍ତକରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଭାରତର ଅନେକ ପ୍ରତାପୀ ରାଜା ଯେ ନିଜ ସୀମା ପାର ହୋଇ ବିଦେଶୀ ଭୂମିକୁ ଜୟ କରିଥିଲେ, ସେ ବିଷୟରେ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି। ଏହି ରାଜାମାନଙ୍କର ବିଜୟ ଅଭିଯାନ କେବଳ ଭାରତରେ ସୀମିତ ନରହି ମଧ୍ୟ ଏସିଆ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ଏସିଆର ଅନେକ ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଥିଲା, ଯାହା ଭାରତୀୟ ଇତିହାସକୁ ଏକ ନୂତନ ଓ ବିସ୍ତୃତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପ୍ରଦାନ କରେ।
ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଚୋଳ ବଂଶର ରାଜା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଚୋଳ ପ୍ରଥମ ଏକ ବିରାଟ ସାମୁଦ୍ରିକ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନୌସେନା ବଙ୍ଗୋପସାଗର ପାର ହୋଇ ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ଏସିଆର ଶ୍ରୀବିଜୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ (ବର୍ତ୍ତମାନର ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ମାଲେସିଆ ଓ ଥାଇଲାଣ୍ଡ) ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲା। ସେହିପରି କୁଶାଣ ବଂଶର ରାଜା କନିଷ୍କଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ହିମାଳୟ ପାର ହୋଇ ଆଧୁନିକ ଉଜବେକିସ୍ତାନ, ତାଜିକିସ୍ତାନ ଓ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାରିତ ଥିଲା। କନିଷ୍କଙ୍କ ଶାସନକାଳରେ ‘ସିଲ୍କ ରୋଡ୍’ ବାଣିଜ୍ୟ ପଥ ସୁଦୃଢ଼ ହେବା ସହ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସାର ଘଟିଥିଲା।
ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ବଢାଇଥିଲେ। ଗ୍ରୀକ୍ ଶାସକ ସେଲ୍ୟୁକସ୍ଙ୍କ ସହ ଚୁକ୍ତି ପରେ ସେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଓ ଇରାନର କିଛି ଅଂଶ ନିଜ ଅଧୀନକୁ ନେଇଥିଲେ। ସେହିପରି ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀରେ କଶ୍ମୀରର କାର୍କୋଟ ବଂଶୀୟ ରାଜା ଲଳିତାଦିତ୍ୟ ମୁକ୍ତାପୀଡ଼ ହିନ୍ଦୁକୁଶ ପାର ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଏସିଆର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଜ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ, ଯାହାର ପ୍ରମାଣ ‘ରାଜତରଙ୍ଗିଣୀ’ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ସମସ୍ତ ଘଟଣା ସ୍ପଷ୍ଟ କରେ ଯେ ଭାରତୀୟ ଇତିହାସ କେବଳ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇନାହିଁ, ବରଂ ଭାରତୀୟ ଶକ୍ତି ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା।