ଜାଣିବା କଥା; ମାଠିଆ ପାଣି ନା ଫ୍ରିଜ ପାଣି… ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମରେ କେଉଁ ପାଣି ଶରୀର ପାଇଁ ସୁସ୍ଥକର?

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଦେଶରେ ଅସହ୍ୟ ଗରମ ସାଙ୍ଗକୁ ତାତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଲବଲ କରିବାରେ ଲାଗିଛି । ସବୁଆଡେ ଗରମରୁ ତ୍ରାହି ପାଇବା ପାଇଁ ଉପାୟ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଦେଶବାସୀ । ଘର ଭିତରେ ଥିବା ପାଣି ମଧ୍ୟ ପିଇବା ଯୋଗ୍ୟ ରହୁନାହିଁ । ଏହି ପାଣିକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖିବା ପାଇଁ ଉପାୟ ଖୋଜି ମିଳୁ ନତିବା ବେଳେ ଫ୍ରିଜ ହିଁ ଏକ ମାତ୍ର ଭରସା ପାଲଟିଛି । ତେବେ ଫ୍ରିଜ ବ୍ୟତୀତ ମାଠିଆ ମଧ୍ୟ ଥଣ୍ଡା ପାଣିର ଆଉ ଏକ ମାଧ୍ୟମ ହୋଇପାରେ । ଯାହାକୁ ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ମାଠିଆ ପାଣି ଏବଂ ଫ୍ରିଜ ପାଣି ଭିତରେ ଫରକ କ’ଣ ଥାଏ? କେଉଁ ପାଣି ପିଇବା ପ୍ରକୃତରେ ଶରୀର ପାଇଁ ସୁସ୍ଥକର? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହାର ଉତ୍ତର …

ଫ୍ରିଜ ପୂର୍ବରୁ ପାଣି ଥଣ୍ଡା ରଖିବାକୁ ଲୋକମାନେ ମାଠିଆର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ । ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇ ବିଜନେସମ୍ୟାନ ଆନନ୍ଦ ମହିନ୍ଦ୍ରା ଏକ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ ସେ ଉଭୟ ପାଣି ଭିତରେ ଥିବା ଲାଭ ଏବଂ କ୍ଷତିକୁ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ।

କ’ଣ ଥାଏ ଫାଇଦା?

ପୋଷ୍ଟରେ ମହିନ୍ଦ୍ରା କହିଛନ୍ତି ଯେ,

Frankly, the Surahi is also superior from the point of view of design & aesthetics. In a world increasingly preoccupied with being planet-positive, the humble Surahi could become a premium lifestyle accessory. 👍🏽(credit: @EducatedMoron) pic.twitter.com/SR2M7sSMxU

— anand mahindra (@anandmahindra) May 9, 2023