ଦେଶୀ ଓ ହାଇବ୍ରିଡ କାକୁଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଟି ଅଧିକ ଲାଭଦାୟକ, ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କିପରି ଜାଣିବେ

ଦେଶୀ କାକୁଡ଼ି ଓ ବିଦେଶୀ କାକୁଡ଼ିକୁ କିପରି ଚିହ୍ନିବେ?

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଆସି କବାଟ ବାଡ଼େଇଲାଣି। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହେଉ ହେଉ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହେଲାଣି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ବଜାରରେ କାକୁଡି ଗାଡ଼ିର ଲମ୍ୱା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଲାଣି।

ଲୋକମାନେ ହାଇଡ୍ରେଟେଡ୍ ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ କାକୁଡି ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ଏହି ଋତୁରେ କାକୁଡି ଖାଇବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।

ଏହା ଶରୀରକୁ ଥଣ୍ଡା କରିଥାଏ ଏବଂ ହାଇଡ୍ରେଟେଡ୍ ବଜାୟ ରଖେ। ହେଲେ, ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଦେଶୀ କାକୁଡି ଏବଂ ହାଇବ୍ରିଡ୍ କାକୁଡି ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅଧିକ ଲାଭଦାୟକ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିପରି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜାଣିବେ।

କେଉଁ କାକୁଡି ଅଧିକ ଲାଭଦାୟକ:

ଦେଶୀ କାକୁଡି: ପ୍ରାୟତଃ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଦେଶୀ କାକୁଡି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର। ଦେଶୀ କାକୁଡିରେ ଅଧିକ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ଥାଏ। ଫାଇବର, ଭିଟାମିନ୍ ଏବଂ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଥାଏ ଏବଂ ଏଥିରେ ଅଧିକ ପ୍ରାକୃତିକ ଏବଂ ସାମାନ୍ୟ ମିଠା ସ୍ୱାଦ ଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ରାସାୟନିକ-ମୁକ୍ତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।

ହାଇବ୍ରିଡ୍ କାକୁଡି: ହାଇବ୍ରିଡ୍ କାକୁଡି ବଡ଼ ଏବଂ ଅଧିକ ସ୍ପର୍ଶପୂର୍ଣ୍ଣ କିନ୍ତୁ କେତେକ ସମୟରେ ଏହାର ସ୍ୱାଦ ଟିକେ ନରମ କିମ୍ବା ପାଣି ଭଳି ହୋଇପାରେ।

ଯଦିଓ ପୁଷ୍ଟିସାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉଭୟ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ, ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ଚାଷ କରାଯାଇଥିବା ଦେଶୀ କାକୁଡିକୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।

ଦେଶୀ ଏବଂ ହାଇବ୍ରିଡ୍ କାକୁଡି କିପରି ଚିହ୍ନିବେ:

ଆକୃତି ଅନୁସାରେ ଚିହ୍ନଟ: ଦେଶୀ କାକୁଡ଼ି ପ୍ରାୟତଃ ଟିକିଏ ବଙ୍କା ଏବଂ ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ। ହାଇବ୍ରିଡ୍ କାକୁଡ଼ି ସାଧାରଣତଃ ଲମ୍ବା ଏବଂ ସିଧା ହୋଇଥାଏ।

ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଚୋପା: ଦେଶୀ କାକୁଡି ହାଲୁକା ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଏବଂ ଏହାର ଚୋପା ଟିକେ ଖର୍ବ ହୋଇଥାଏ। ହାଇବ୍ରିଡ୍ କାକୁଡି ଗାଢ଼ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଏବଂ ଏହାର ଚୋପା ମସୃଣ ହୋଇଥାଏ।

ସ୍ୱାଦ ଏବଂ ମଞ୍ଜି: ଦେଶୀ କାକୁଡି ଅଧିକ ଖସ୍ତା ଏବଂ ଟିକିଏ ମିଠା ହୋଇଥାଏ। ହାଇବ୍ରିଡ୍ କାକୁଡି କେତେକ ସମୟରେ ଟିକିଏ ତିକ୍ତ କିମ୍ବା ନରମ ସ୍ୱାଦ ଦେଇପାରେ। ଦେଶୀ କାକୁଡିରେ ଛୋଟ ଏବଂ କମ ବିହନ ଥାଏ। ହାଇବ୍ରିଡ୍ କାକୁଡିରେ ପ୍ରାୟତଃ ଅଧିକ ଦୃଶ୍ୟମାନ ବିହନ ଥାଏ।

