ଗୋଲ ଏବଂ ଲମ୍ୱା ଲାଉ ଭିତରୁ କିଏ ବେଶୀ ଉପଯୋଗୀ, କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ବଡ଼ ପାର୍ଥକ୍ୟ
ଗୋଲ ଏବଂ ଲମ୍ୱା ଲାଉ ଭିତରେ କିଏ ବେଶୀ ଭଲ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆପଣ ବଜାରରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଲାଉ ଦେଖିଥିବେ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଗୋଲ ଲାଉ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଋତୁରେ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ ତାହା ହେଉଛି ଲମ୍ବା ଲାଉ।
ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଲମ୍ବା ଲାଉ କିଣନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଲ ଲାଉ ଏବଂ ଲମ୍ବା ଲାଉ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ଉଭୟର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଦରେ ବହୁତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି।
ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜାଣିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଆପଣ କେଉଁ ଲାଉ କିଣି ଖାଇବା ଉଚିତ। ଗୋଲ ଲାଉ ଅଧିକ ଲାଭଦାୟକ ନା ଲମ୍ବା ଲାଉ ଅଧିକ ଲାଭଦାୟକ? ସର୍ବଶେଷରେ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ କ’ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି?
ଲାଭ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଲମ୍ବା ଏବଂ ଗୋଲ ଉଭୟ ପ୍ରକାରର କଞ୍ଚା ପନିପରିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭଲ। ପରିବା ଯେତେ କଞ୍ଚା ହେବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେତେ ଭଲ ହେବ।
କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା କଞ୍ଚା ଭିତରେ ଶୁଖିଲା କିମ୍ବା ପାଚିଲା ବିକ୍ରି କରାଯାଏ। ଏଥିରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ବିହନ ଥାଏ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସଠିକ୍ କଞ୍ଚା ପନିପରିବା କିଣିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଏହା ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିରଖନ୍ତୁ।
ଗୋଲ ଏବଂ ଲମ୍ବା ଲାଉ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜାଣନ୍ତୁ: ବଜାରରେ ଦୁଇଟି ପ୍ରକାରର ଲାଉ ମିଳିଥାଏ। ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଲ ଲାଉ ଏବଂ ଲମ୍ବା ଲାଉ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ହେଲେ ଉଭୟ ଲାଉ ଭିନ୍ନ। ଗୋଲ ଲାଉକୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମାଧୁରୀ ଏବଂ ଲମ୍ବା ଲାଉକୁ ଶିବାନୀ ମାଧୁରୀ କୁହାଯାଏ।
ଗୋଲ ଲାଉକୁ ଦେଶୀ ଲାଉ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏହା ବହୁତ ଭଲ ସ୍ୱାଦ ଦିଏ। ଗୋଲ ଲାଉ ସହଜରେ ସିଝିଯାଏ। ଏହାର ତରକାରୀ ବହୁତ ସୁଗମ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଲମ୍ବା ଲାଉ କେତେକ ସମୟରେ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇ ବଡ଼ କରାଯାଏ। ଯଦି ବଜାରରେ ଲମ୍ବା ଏବଂ ଗୋଲ ଲାଉ ଉଭୟ ଉପଲବ୍ଧ, ତେବେ ଆପଣ କେବଳ ଗୋଲ ଲାଉ କିଣିବା ଉଚିତ।
ଲାଉ କିଣିବା ପାଇଁ ଟିପ୍ସ: ଲାଉ କିଣିବା ସମୟରେ, ଭଲ ଭାବରେ ପରଖନ୍ତୁ ଯେ ଏହା ଉପରୁ ମସୃଣ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଲାଉର ଡେମ୍ଫ ଭଳ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ପରି ହେବା ଉଚିତ।
ଯଦି ଲାଉରେ ହାଲୁକା କେଶ ଭଳି ଜିନିଷ ଅଛି, ତେବେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ଯେ ଲାଉ ବହୁତ ଭଲ। ଲାଉ ବହୁତ ଛୋଟ କିମ୍ବା ବହୁତ ବଡ଼ ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ମଧ୍ୟମ ଆକାରର ଲାଉ ଭଲ।
ଲାଉରେ କେଉଁ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ମିଳିଥାଏ: ଲାଉରେ ଭିଟାମିନ୍ ସି ଏବଂ ଭିଟାମିନ୍ ବି ମିଳିଥାଏ। ଲାଉରେ ଭିଟାମିନ୍ ଏ, ଭିଟାମିନ୍ ଇ, ଲୌହ, ପୋଟାସିୟମ୍ ଏବଂ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ।
ଲାଉରେ ଜିଙ୍କ୍, ଫୋଲିକ୍ ଏସିଡ୍, ତମ୍ବା ଏବଂ ସେଲେନିୟମ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଲାଉ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଏବଂ ଫସଫରସ୍ ଭଳି ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଭରପୁର ହୋଇଥାଏ। ଲାଉରେ ଫାଇବର ଏବଂ ଜଳ ମଧ୍ୟ ଭରପୁର ରହିଥାଏ।
ଲାଉ ଖାଇବାର ଲାଭ: ଲାଉ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ପେଟ ସଫା ହୁଏ। ଲାଉ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଓଜନ ହ୍ରାସ ପାଏ। ଲାଉ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ତନଳୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହୁଏ।
ଲାଉ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ରକ୍ତରେ ଶର୍କରା କମ ରହେ। ଲାଉ ହାର୍ଟ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଔଷଧ ଭାବରେ କାମ କରେ। ପାଚନ କ୍ରିୟାକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ଲାଉ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ପନିପରିବା। ଆପଣଙ୍କ ସାମଗ୍ରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲାଉ ଏକ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ପନିପରିବା।