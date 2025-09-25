Weight Loss Tips: ଜିରା ପାଣି ନା ଚିଆ ସିଡ୍ସ ? ଶୀଘ୍ର ଓଜନ ହ୍ରାସ ପାଇଁ କିଏ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ? ଜାଣନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର କଣ କୁହନ୍ତି…

ଜିରା ପାଣି ନା ଚିଆ ସିଡ୍ସ ? ଶୀଘ୍ର ଓଜନ ହ୍ରାସ ପାଇଁ କିଏ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ? ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କଣ, ଜାଣନ୍ତୁ...

By Seema Mohapatra

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଆମେ ଓଜନ ହ୍ରାସ ପାଇଁ ଅନେକ ଉପଚାର ଚେଷ୍ଟା କରୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ସରଳ ଉପାଦାନ ଆପଣଙ୍କ ଓଜନ ହ୍ରାସ ଯାତ୍ରାକୁ ସହଜ କରିପାରିବ? ଜିରା ପାଣି ଏବଂ ଚିଆ ସିଡ୍ସ ଉଭୟକୁ ଓଜନ ହ୍ରାସ ପାଇଁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବିବେଚନା କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ କେଉଁଟି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ?

ଡକ୍ଟର ଉପାସନା ବୋହରା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତି ଯେ, ଉଭୟର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଲାଭ ଅଛି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଜିରା ପାଣି କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରେ, ଯେତେବେଳେ ଚିଆ ସିଡ୍ସ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରେ।

ଏକ ପୁରୁଣା ପଦ୍ଧତି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲାଭ

ଜିରା ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ପାଚନ କ୍ରିୟା ଉନ୍ନତ ହୁଏ। ଜିରାରେ ଥିବା ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଶରୀରରୁ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ବାହାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ, ରାତିସାରା ଏକ ଗ୍ଲାସ ପାଣିରେ ଏକ ଚାମଚ ଜିରା ବୁଡ଼ାଇ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ତା’ପରେ ସକାଳେ ଏହାକୁ ଛାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ଜିରା ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଭୋକ କମିଯାଏ ଏବଂ ଶରୀରର ଗଚ୍ଛିତ ଚର୍ବି ଶୀଘ୍ର ବର୍ଣ୍ଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।

ଛୋଟ ଦାନା, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଲାଭ

ଚିଆ ସିଡ୍ସ ଫାଇବର, ପ୍ରୋଟିନ୍ ଏବଂ ଓମେଗା-3 ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡରେ ଭରପୂର। ଏହି ଛୋଟ ଦାନା ତୃପ୍ତତାର ଅନୁଭବ କରାଏ ଏବଂ କ୍ୟାଲୋରି କମ ସେବନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଚିଆ ସିଡ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ, ଏକ କପ୍ ପାଣିରେ ଏକ ଚାମଚ ଚିଆ ବିହନକୁ 15 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ବୁଡ଼ାଇ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ତା’ପରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦହି, ସେକ ଭଳି କିମ୍ବା ସାଲାଡରେ ମିଶାନ୍ତୁ।

କେଉଁଟି ଭଲ?

ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବା କଥା ଆସିଲେ, ଉଭୟ ପଦ୍ଧତି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ। ଜିରା ପାଣି ସେବନ କରିବା ସହଜ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ପାଚନକୁ ଉନ୍ନତ କରେ, ଯେତେବେଳେ ଚିଆ ସିଡ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ପେଟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରଖେ। ଯଦି ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଚିଆ ସିଡ୍ସ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇପାରେ କାରଣ ଏଥିରେ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଫାଇବର ଏବଂ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଥାଏ।

ଉଭୟ ପ୍ରତିକାର ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ଉପରେ ଆଧାର କରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବାଛିବା ଉଚିତ। ଦୁର୍ବଳ ପାଚନ ପ୍ରଣାଳୀ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଜିରା ପାଣି ଭଲ, ଯେତେବେଳେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ଭୋକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଚିଆ ସିଡ୍ସ ଅଧିକ ଲାଭଦାୟକ ହେବ।

