କେଉଁଟି ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଖୁସି ଦେଶ, ଜାଣନ୍ତୁ ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ, ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଇରାନ କେତେ ନଂ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଫିନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଚଳିତ ବର୍ଷ ୧୦ ରୁ ୭.୭୬୪ ର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରେଟିଂ ହାସଲ କରିଛି, ଯାହା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଏକ ଉନ୍ନତି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା, ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ସନ୍ତୋଷର ପ୍ରାଥମିକ କାରଣ।

ଫିନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପରେ, ଏହି ତାଲିକାରେ ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଡେନମାର୍କ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ସ୍ୱିଡେନ, ନରୱେ ଏବଂ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଭଳି ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଶୀର୍ଷ-୧୦ ତାଲିକାରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ଏଥର, କୋଷ୍ଟାରିକା ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି।

ଭାରତ ପାଇଁ, ଏହି ରିପୋର୍ଟ ମିଶ୍ରିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆଣିଛି। ବିଶ୍ୱ ଖୁସି ସୂଚକାଙ୍କରେ ଭାରତ ୧୧୬ତମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛି। ଯଦିଓ ଏହି ସ୍ଥାନ ବହୁତ କମ୍, କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ୱାସନାଦାୟକ ଦିଗ ହେଉଛି ଯେ ଭାରତର ସ୍ଥିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଧାର ହେଉଛି। ୨୦୨୪ ମସିହାରେ, ଭାରତ ୧୨୬ତମ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲା ଏବଂ ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ଏହା ୧୧୮ତମ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲା।

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଆଗାମୀ ସିରିଜ୍ ଘୋଷଣା, IPL…

କେଉଁ ଦେଶରୁ ଆସିଛି ଜଲେବି? ଭାରତର ଜାତୀୟ…

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତରେ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନ ସନ୍ତୋଷ ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି, ଯାହା ଏହାର ରାଙ୍କିଂରେ ଉନ୍ନତି ପଛରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହୋଇଛି। ତଥାପି, ବିଶ୍ୱର ଦ୍ରୁତତମ ଅଭିବୃଦ୍ଧିଶୀଳ ଅର୍ଥନୀତି ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଭାରତ ଏବେ ବି ଖୁସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପଛରେ ଅଛି।

ଏହି ରିପୋର୍ଟର ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଦିଗ ହେଉଛି ଯେ ଆର୍ଥିକ କଷ୍ଟ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ପାକିସ୍ତାନ ଖୁସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତଠାରୁ ଆଗରେ ଅଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଏହି ତାଲିକାରେ ୧୦୪ ତମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛି।

ଏହି ସମୟରେ, ଇସ୍ରାଏଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୧୦ମ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରି ୮ମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି।

ଇରାନ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି, ୯୭ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଏହି ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଖୁସି ମାପିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ମାପକ, ଯେପରିକି ସାମାଜିକ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା କେବଳ GDP ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ।

ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି ଯେ କୌଣସି ପ୍ରମୁଖ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାଭାଷୀ ଦେଶ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୧୦ମ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି।

ଆମେରିକା ଏଥର ୨୩ତମ ସ୍ଥାନକୁ ଖସି ଆସିଛି, ଯେତେବେଳେ ୟୁକେ ୨୯ତମ ଏବଂ କାନାଡା ୨୫ତମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ୧୫ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି।

ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖୀ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ କଥା ଆସେ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏବଂ ସିଏରା ଲିଓନ ଉଭୟ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଏବଂ ଗୃହଯୁଦ୍ଧ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସବୁଠାରୁ ତଳେ ଅଛନ୍ତି।

ଏହି ରିପୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ, ବଢ଼ୁଥିବା ଭୂରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା ସତ୍ତ୍ୱେ, ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଅଂଶର ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନରେ ଉନ୍ନତି ରିପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି।

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଆଗାମୀ ସିରିଜ୍ ଘୋଷଣା, IPL…

କେଉଁ ଦେଶରୁ ଆସିଛି ଜଲେବି? ଭାରତର ଜାତୀୟ…

ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ ଓ୍ୱାଇନ ହୃଦୟ…

IPL ପୂର୍ବରୁ ହଠାତ୍ ଅବସର ନେଲେ ଏହି ଅଭିଜ୍ଞ…

