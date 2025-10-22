GK: ଏ ହେଉଛି ବିଶ୍ବର ସବୁଠୁ ଲମ୍ବା ଶବ୍ଦ; ଲେଖିବା ତ ଦୂରର କଥା, ପଢିବାକୁ ଲାଗେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ସମୟ
ଏ ହେଉଛି ବିଶ୍ବର ସବୁଠୁ ଲମ୍ବା ଶବ୍ଦ । ଯେଉଁଥିରେ 45ଟି ଅକ୍ଷର ଅଛି ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷାର ନିଜସ୍ବ ଏକ ବିଶେଷତା ଥାଏ। ଇଂରାଜୀ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏପରି କିଛି ଶବ୍ଦ ଅଛି ଯାହାକୁ ଭଲି ଭଲି ପୁଅ ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟହୀନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କେହି ଏହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏପରି ଲାଗେ ଯେପରି ସେମାନଙ୍କ ଜିଭ ଅଟକି ଯାଇଛି। କେତେକ ସମୟରେ, ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ବହୁତ ମଜାଦାର ହୋଇଯାଏ।
ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ଶବ୍ଦର କୌଣସି ସଠିକ ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ। ଆପଣ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଅନେକ କଷ୍ଟକର ଶବ୍ଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ଶବ୍ଦ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଛନ୍ତି କି? ହଁ, ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ଶବ୍ଦ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଏହାକୁ ଲେଖିବା ବିଷୟରେ ଭୁଲିଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏହାକୁ ପଢି ମଧ୍ୟ ପାରିବେ ନାହିଁ।
ଏହା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ଶବ୍ଦ
Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis—ଏହି ଶବ୍ଦଟିରେ 45ଟି ଅକ୍ଷର ଅଛି। ଏହା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ଧୂଳି ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା ଏକ ଫୁସଫୁସ ରୋଗକୁ ବୁଝାଏ। ଏହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ଏବଂ ଅନେକ ଡିକ୍ସନାରୀରେ ଏହା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।