କେଉଁ ଡାଲିରୁ ମିଳେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରୋଟିନ୍, ଡାଏଟ୍ ରେ କରନ୍ତୁ ସାମିଲ, ଶରୀର ରହିବ ଫିଟ୍

ଏହି ଡାଲି ସବୁଦିନ ଖାଇଲେ ପ୍ରୋଟିନ ପାଉଡର ଖାଇବା ଛାଡ଼ିଦେବେ।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଶରୀରକୁ ମଜବୁତ କରିବା, ମାଂସପେଶୀର ସଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏବଂ ଦିନସାରା ଶକ୍ତି ସ୍ତର ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଗ୍ରହଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜରୁରୀ।

ସାଧାରଣତଃ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଖାଦ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ଡାଲି ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଟିନର ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଉତ୍ସ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। କିନ୍ତୁ, ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ: କେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଡାଲିରେ ସର୍ବାଧିକ ପରିମାଣର ପ୍ରୋଟିନ୍ ଥାଏ ଏବଂ କେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ ଜଣଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଖାଦ୍ୟରେ ସାମିଲ କରାଯିବା ଉଚିତ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା।

କେଉଁ ଡାଲିରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଥାଏ:

କୋଳଥ ଡାଲି: କୋଳଥ ଡାଲି ପ୍ରୋଟିନର ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଉତ୍ସ, ଯାହା ପ୍ରତି ୧୦୦ ଗ୍ରାମ ଶୁଖିଲା, କଞ୍ଚା ଡାଲିରେ ପ୍ରାୟ ୨୨ ରୁ ୨୪ ଗ୍ରାମ ପ୍ରୋଟିନ ଥାଏ।

ପ୍ରୋଟିନ ବ୍ୟତୀତ ଏହା ଫାଇବର, ଆଇରନ ଏବଂ କ୍ୟାଲସିୟମରେ ମଧ୍ୟ ଭରପୂର ଏବଂ ଓଜନ ହ୍ରାସ ଏବଂ କିଡନୀ ପଥର ପାଇଁ ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।

ବିରି ଡାଲି: ବିରି ଡାଲି ହେଉଛି ପ୍ରୋଟିନର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ଉତ୍ସ। ଏଥିରେ ପ୍ରତି ୧୦୦ ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରାୟ ୨୫ ଗ୍ରାମ ପ୍ରୋଟିନ ଥାଏ, ଯାହା ମାଂସପେଶୀକୁ ମଜବୁତ କରିବାରେ ଏବଂ ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।

ମସୁର ଏବଂ ମୁଗ ଡାଲି: ଏଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟତୀତ, ମସୁର ଡାଲି ଏବଂ ମୁଗ ଡାଲି ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଟିନରେ ଭରପୂର। ଏହି ଦୁଇଟି ଡାଲି ହାଲୁକା ଏବଂ ସହଜରେ ହଜମ ହୋଇପାରେ; ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଖାଦ୍ୟରେ ସାମିଲ କରିବା ଲାଭଦାୟକ।

ହରଡ଼ ଡାଲି: ହରଡ଼ ଡାଲି ପ୍ରୋଟିନର ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଉତ୍ସ, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରାୟ ୨୦-୨୫% ପ୍ରୋଟିନ୍ ଥାଏ। ଏଥିରେ ଫାଇବର, ଆଇରନ୍, ଫୋଲେଟ୍ ଏବଂ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ମଧ୍ୟ ଭରପୂର। ଏହାର ନିୟମିତ ସେବନ ହଜମ, ଶକ୍ତି ସ୍ତର ଏବଂ ହାର୍ଟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିଥାଏ।

କେତେ ପରିମାଣର ଡାଲି ଖାଇବା ଉଚିତ:

ପ୍ରତିଦିନ ଅତି କମରେ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ର ଡାଲି ଖାଇବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଡାଲି ମିଶ୍ରଣ କରି ଏକ “ମିଶ୍ରିତ ଡାଲି” ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଯୋଗାଇଥାଏ।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଡାଲିକୁ ଗଜା କରି ଖାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ, କାରଣ ଏହା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରୋଟିନ୍ ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ପାଚନ କ୍ଷମତା ଉଭୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ।

ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଫିଟ୍, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରଖିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଲିକୁ ଆପଣଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଖାଦ୍ୟର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଂଶ କରିବାକୁ ପଡିବ।

ସଠିକ୍ ପ୍ରକାରର ଡାଲି ବାଛିବା ଏବଂ ସନ୍ତୁଳିତ ପରିମାଣରେ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଭାବରେ ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ।

