ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ପାଇଁ କେଉଁ ମାସ୍କ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଆଉ ସୁରକ୍ଷିତ? କପଡା ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଆଜି ହିଁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନଚେତ …

ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ପାଇଁ କେଉଁ ମାସ୍କ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଆଉ ସୁରକ୍ଷିତ? କପଡା ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଆଜି ହିଁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନଚେତ …
ପ୍ରଦୂଷଣ ପାଇଁ କେଉଁ ମାସ୍କ ସର୍ବୋତ୍ତମ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ କ୍ଷେତ୍ର (NCR)ରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ପୁଣି ଥରେ ବିପଜ୍ଜନକ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହା ପରେ, ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ପରିଚାଳନା ଆୟୋଗ (CAQM) ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗ୍ରେଡେଡ୍ ରେସପନ୍ସ ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ (GRAP)ର ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛି। ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ ପୋଡ଼ାଜଳା ଗନ୍ଧ, ଆଖିରେ ସାମାନ୍ୟ ଜ୍ୱଳନ ଏବଂ ପ୍ରବଳ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଅନୁଭବ ହୁଏ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଲୋକମାନେ ଘରୁ ବାହାରିବା ସମୟରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି।
ବର୍ତ୍ତମାନ, ଲୋକମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ , କାରଣ ଭୁଲ ମାସ୍କ କୌଣସି ଫରକ ପକାଇବ ନାହିଁ। ଏକ ଭଲ ଭାବରେ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଥିବା ମାସ୍କ ଆପଣ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ସମୟରେ କଣିକା ପଦାର୍ଥର ପରିମାଣକୁ ହ୍ରାସ କରିପାରିବ ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଫୁସଫୁସକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ।
ମାସ୍କ କିଣିବା ସମୟରେ ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ: ପ୍ରଦୂଷଣ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ମାସ୍କ ବାଛିବା ପୂର୍ବରୁ, ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତାହା ବୁଝିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରଥମ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଫିଲ୍ଟେରେସନ ଦକ୍ଷତା।
ଏକ ଭଲ ମାସ୍କ PM2.5 ଭଳି ସୂକ୍ଷ୍ମ କଣିକାଗୁଡ଼ିକୁ ଫିଲ୍ଟର କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବା ଉଚିତ, ଯାହା ଫୁସଫୁସ ଏବଂ ରକ୍ତପ୍ରବାହରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଛୋଟ।
ଦ୍ୱିତୀୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ସିଲିଂ। ଯଦି ବାୟୁ ଧାର ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରେ ତେବେ ଉଚ୍ଚ ଫିଲ୍ଟେରେସନ ଦକ୍ଷତା ଥିବା ଏକ ମାସ୍କ ମଧ୍ୟ ଅକାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଯାଏ।
ଆରାମ ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ। ଯଦି ଏକ ମାସ୍କ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ସହଜ ହୁଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ଆରାମଦାୟକ ଭାବରେ ଫିଟ୍ ହୁଏ, ତେବେ ଆପଣ ଏହାକୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ପିନ୍ଧିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ। ଆଡଜଷ୍ଟେବଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରାପ୍, ଏକ ଦୃଢ଼ ନାକ କ୍ଲିପ୍, ଏବଂ ବହୁ-ସ୍ତର ନନ୍-ବୁଣା ସାମଗ୍ରୀ ଆରାମ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଉଭୟକୁ ଉନ୍ନତ କରେ।
ପ୍ରଦୂଷଣ ସୁରକ୍ଷା ମାସ୍କ: ବିଭିନ୍ନ ମାସ୍କ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ। ପ୍ରଦୂଷଣ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ମାସ୍କ ବାଛିବା ସମୟରେ ଏହା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କପଡ଼ା ମାସ୍କ ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ଦେଖାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣତଃ ଏହା ସହରାଞ୍ଚଳ ପ୍ରଦୂଷଣରେ ଥିବା ସୂକ୍ଷ୍ମ କଣିକାଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଣି ବାହାର କରେ ନାହିଁ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଧୂଳି ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ, କିନ୍ତୁ ଗମ୍ଭୀର ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ସର୍ଜିକାଲ୍ ମାସ୍କ ଟିକେ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ କିନ୍ତୁ ମୁହଁରେ ଢିଲା ଭାବରେ ଫିଟ୍ ହୁଏ।
N95, KN95, ଏବଂ FFP2 ପରି ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାକାରୀଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁଠାରୁ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚ ଫିଲ୍ଟେରେସନ ଏବଂ ଏକ ସ୍ଥିର ଫିଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ। ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପିନ୍ଧାଗଲେ, ଏହି ମାସ୍କଗୁଡ଼ିକ ୯୫ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂକ୍ଷ୍ମ କଣିକାକୁ ଅବରୋଧ କରିପାରିବେ।
କେଉଁ ମାସ୍କ ସବୁଠାରୁ ଭଲ: ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ରାସ୍ତାରେ ସମୟ ବିତାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସାର୍ବଜନୀନ ପରିବହନ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ N95 କିମ୍ବା FFP2 ରେସ୍ପିରେଟରରୁ ସର୍ବାଧିକ ଲାଭ ପାଆନ୍ତି।
ଏଗୁଡ଼ିକ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କଣିକା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସମସ୍ୟା ଥିବା ଲୋକମାନେ – ଯେପରିକି ଆସ୍ଥମା, ଆଲର୍ଜି, କିମ୍ବା ସାଇନସ୍ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା – ପ୍ରାୟତଃ N99 ପରି ଉଚ୍ଚ-ଗ୍ରେଡ୍ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ତୁରନ୍ତ ଆରାମ ପାଆନ୍ତି।
ଏଗୁଡ଼ିକ ଆହୁରି ଛୋଟ କଣିକାଗୁଡ଼ିକୁ ଫସାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏହା ସହିତ, FFP2 ମାସ୍କ ଭଳି ଉତ୍ତମ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସହିତ ମାସ୍କ ଭଲ କାମ କରେ କାରଣ ସେମାନେ ବାୟୁ ପ୍ରବାହକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରନ୍ତି।
ଅଫିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ, ବଦଳାଯାଇପାରୁଥିବା ଫିଲ୍ଟର ସହିତ ପୁନଃବ୍ୟବହାରଯୋଗ୍ୟ N95 ମାସ୍କ ଆରାମଦାୟକ, ସୁଲଭ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସହଜ।
ପ୍ରଦୂଷଣ ପାଇଁ ମାସ୍କ କିପରି ବାଛିବେ: ଯଦି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ନୁହଁନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଦୂଷଣ ପାଇଁ କେଉଁ ମାସ୍କ ସର୍ବୋତ୍ତମ, ତେବେ ଏଠାରେ କିଛି ସାଧାରଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଦିଆଯାଇଛି ଯାହା ସାଧାରଣତଃ କାମ କରେ।
ପ୍ରଦୂଷିତ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ଦୈନିକ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ N95 କିମ୍ବା FFP2 ମାସ୍କ ବାଛନ୍ତୁ।
ଅତ୍ୟଧିକ ଉଚ୍ଚ AQI ସ୍ତର ପାଇଁ N99 ମାସ୍କ ବାଛନ୍ତୁ।
ଆରାମଦାୟକ ଏବଂ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ମାସ୍କ ପାଇଁ N95 ବାଛନ୍ତୁ।
ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରଦୂଷିତ ଦିନରେ କପଡା ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ କାରଣ ଏହା ସୂକ୍ଷ୍ମ କଣିକାଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ଛାଣିପାରେ ନାହିଁ।
ବାହ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ପାଇଁ ଭଲଭ୍ ଥିବା ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ କାରଣ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ସମୟରେ ଭଲଭ୍ ଫିଲ୍ଟେରେସନ୍ ହ୍ରାସ କରେ।
ସବୁଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ବିକଳ୍ପ ହେଉଛି ଏକ ରେସ୍ପିରେଟର ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁର ଆକୃତି ସହିତ ଫିଟ୍ ହୁଏ।
କିଏ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ: ଯଦିଓ ବଢ଼ୁଥିବା ପ୍ରଦୂଷଣରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସମସ୍ୟା ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ। ବାହାରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଏବଂ ଏକ ଭଲ ଗୁଣବତ୍ତାର ମାସ୍କ ବାଛିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସମାନ ମାସ୍କକୁ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ପିନ୍ଧିବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ।