Health Tips:ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଗାଈ କ୍ଷୀର ପିଇବା ନା ମଇଁଷି କ୍ଷୀର? ଜାଣନ୍ତୁ କ’ଣ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ…

Best Milk :କେଉଁ କ୍ଷୀର ଶରୀର ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ, ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ...

By Pragyan Priyadarshini Sahoo
CELLNET

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : କ୍ଷୀର ପିଇବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତଥାପି, ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରାୟତଃ ଭାବନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଗାଈର କ୍ଷୀର ପିଇବା ଉଚିତ କି ମଇଁଷିର କ୍ଷୀର।

ଏଠାରେ, ଜଣେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ଯେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ କ୍ଷୀର ପିଇବା ଉଚିତ?

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କ’ଣ କୁହନ୍ତି:

ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଗାଈ ଏବଂ ମଇଁଷି କ୍ଷୀର ଉଭୟ ପୁଷ୍ଟିକର ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ସେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଗାଈ କ୍ଷୀର ହାଲୁକା ଏବଂ ହଜମ କରିବା ସହଜ।

ଏଥିରେ ଟ୍ରିପ୍ଟୋଫାନ୍ ଏବଂ ମେଲାଟୋନିନ୍ ନାମକ ଯୌଗିକ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହା ଗଭୀର ଏବଂ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଦକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ। ଗାଈ କ୍ଷୀର ନିଦ ଗୁଣବତ୍ତା ଉନ୍ନତ କରେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ମଇଁଷି କ୍ଷୀର ବହଳିଆ ଏବଂ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଏବଂ ଚର୍ବିରେ ଭରପୂର, ଯାହା ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ପାଚନ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।

ଏହା ରାତିରେ ଭଲ ନିଦ ହେବା କଷ୍ଟକର କରିପାରେ। ତେଣୁ, ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଗାଈ କ୍ଷୀର ପିଇବା ଉଚିତ।

ରାତିରେ କ୍ଷୀର ପିଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖନ୍ତୁ…

ପିଇବାର ସଠିକ୍ ସମୟ:କ୍ଷୀର ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାୟ ୧ରୁ ୨ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ପିଅନ୍ତୁ, କାରଣ କ୍ଷୀର ଭାରୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ହଜମ ହେବାକୁ ସମୟ ଲାଗେ।

ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ପିଇବା ଦ୍ଵାରା ପାଚନକ୍ରିୟା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଫଳରେ ନିଦ ଖରାପ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଗ୍ୟାସ୍ / ଏସିଡିଟି ହୋଇପାରେ। ଏହା ସହିତ, ରାତ୍ରୀ ଭୋଜନର ଅତି କମରେ ୨ ଘଣ୍ଟା ପରେ କ୍ଷୀର ପିଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ।

କ୍ଷୀରର ତାପମାତ୍ରା:ସବୁବେଳେ ଉଷୁମ କିମ୍ବା ଉଷୁମ କ୍ଷୀର ପିଅନ୍ତୁ। ଥଣ୍ଡା କ୍ଷୀର ପରିହାର କରିବା ଉଚିତ, ବିଶେଷକରି ରାତିରେ।

ଥଣ୍ଡା କ୍ଷୀର ହଜମ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା କିମ୍ବା ଗଳା ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇପାରେ। ଗରମ କ୍ଷୀର ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ଆରାମ ପାଇଥାଏ ଏବଂ ଭଲ ନିଦ ହୁଏ।

 

