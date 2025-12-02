Aadhaar Update: ଆପଣଙ୍କ ଆଧାରରେ କେଉଁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି? ଗୋଟିଏ କ୍ଲିକ୍ରେ ଜାଣନ୍ତୁ…
ଆପଣଙ୍କ ଆଧାରରେ କେଉଁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି? କେମିତି ଜାଣିବେ...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜିକାଲି ଆଧାର ନମ୍ବର ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବାର ଚାବିକାଠି ପାଲଟିଛି। ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାନ୍ ଲିଙ୍କ୍ କରିବା, ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡ୍ ପରିଚାଳନା କରିବା, PPF ଆକ୍ସେସ୍ କରିବା ଏବଂ ବୀମା ଅପଡେଟ୍ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଆଧାର ଯାଞ୍ଚ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମସ୍ତ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର ସହିତ ସଠିକ୍ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ୍ ହେବା ସମାନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ଆଧାର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଦାୟୀ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା UIDAI, ଏହାର ୱେବସାଇଟରେ ଅନେକ ଟୁଲ୍ସ ଦେଇଥାଏ, ଯାହା ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଧାର ବିବରଣୀ ଦେଖିବା କିମ୍ବା ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ। ଏହି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ହୋଇଛି ତାହା ଜାଣିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ। ଯଦି ଆପଣ ମନେ ନାହାଁନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଆଧାରରେ କେଉଁ ନମ୍ବର ପଞ୍ଜିକୃତ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଏହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି କି ନାହିଁ, ତେବେ ଏହି ସୂଚନା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ।
ଆଧାର ସହିତ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ୍ କରିବା କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ?
ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର-ଲିଙ୍କ୍ ହୋଇଥିବା ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । କାରଣ ଏଥିରେ ପ୍ରାପ୍ତ OTP ଅନେକ ସେବାକୁ ଆକ୍ସେସ୍ କରିବା ସମ୍ଭବ କରିଥାଏ। ଏହି ନମ୍ବର ସକ୍ରିୟ ହେବା ପରେ, ଆପଣ ସହଜରେ e-KYC, PAN ଲିଙ୍କିଂ, DigiLocker ଏବଂ ଅନେକ ସରକାରୀ ସେବାର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଏବଂ ସବସିଡି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସେବାଗୁଡ଼ିକୁ ଆକ୍ସେସ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣ କୌଣସି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନଯାଇ ଅନଲାଇନରେ ଆଧାର ବିବରଣୀ ଅପଡେଟ୍ କରିପାରିବେ।
ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ହୋଇଥିବା ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଅକ୍ଷମ ବା ଡିଆକ୍ଟିଭ ହୋଇଯାଏ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, ତେବେ ଏହି ସେବାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ବ୍ୟବହାର କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ, ଏହାକୁ ସମୟ ସମୟରେ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
କେଉଁ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ସହିତ ଅନଲାଇନରେ ଲିଙ୍କ୍ ହୋଇଛି ତାହା କିପରି ଯାଞ୍ଚ କରିବେ?
UIDAI ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର-ଲିଙ୍କ୍ ହୋଇଥିବା ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଯାଞ୍ଚ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସରଳ କରିଛି। ଆପଣ କିଛି ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସୂଚନା ଅନଲାଇନରେ ପାଇପାରିବେ।
1- ପ୍ରଥମେ, UIDAIର ସରକାରୀ ଭେରିଫିକେସ ପେଜକୁ ଯାଆନ୍ତୁ।
2- ଆପଣଙ୍କର 12-ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଆଧାର ନମ୍ବର ଏବଂ ଆପଣ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ
3- କ୍ୟାପଚା ପୂରଣ କରିବା ପରେ, Proceed to Verify ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।
4- ଯଦି ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ୍ ହୋଇଛି, ତେବେ ସ୍କ୍ରିନରେ ଏକ ନିଶ୍ଚିତକରଣ ଦେଖାଯିବ।
5- ଯଦି ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ୍ ହୋଇନାହିଁ, ତେବେ ୱେବସାଇଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବ ଯେ ରେକର୍ଡଗୁଡ଼ିକ ମ୍ୟାଚ ଖାଉ ନାହିଁ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଏକ ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବ।
TAFCOP ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ଲିଙ୍କ୍ ହୋଇଥିବା ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର କିପରି ଦେଖିବେ?
ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର ସହିତ କେତେ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ହୋଇଛି କିମ୍ବା ଏକ ଅନଧିକୃତ ନମ୍ବର ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତି, ତେବେ ସରକାରଙ୍କ TAFCOP ପୋର୍ଟାଲ ସହାୟକ ହେବ।
ଏହି ପୋର୍ଟାଲକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଏଣ୍ଟ୍ରି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରାପ୍ତ OTP ସହିତ ଏହାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରର ଏକ ତାଲିକା ତା’ପରେ ସ୍କ୍ରିନରେ ଦେଖାଯିବ। ଏହି ସୁବିଧା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଉପଯୋଗୀ ୟେତେବେଳେ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତି ଯେ, ଆପଣଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାରକୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ନମ୍ବର ଜାରି କରାଯାଇଛି।