କେଉଁ ସାଂସଦଙ୍କୁ ମିଳେ ସଂସଦ ରତ୍ନ ପୁରସ୍କାର, ଏଥିରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଏବଂ ସୁବିଧା ମିଳେ
ସଂସଦ ରତ୍ନ ପୁରସ୍କାର କ'ଣ? ଏହାର ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କିପରି?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଚଳିତ ବର୍ଷ ସଂସଦରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ସାଂସଦ ଏବଂ ସଂସଦୀୟ କମିଟିଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ମର୍ଯ୍ୟାଦାଜନକ ସଂସଦ ରତ୍ନ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ୧୨ ଜଣ ସାଂସଦ ଏବଂ ଚାରି ଜଣ ସଂସଦୀୟ କମିଟିଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି।
ଏହି ସମ୍ମାନ ପ୍ରାଇମ୍ ପଏଣ୍ଟ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ନାମକ ଘରୋଇ ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ମନୋନୀତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘୋଷଣା ଏହି ପୁରସ୍କାରକୁ ପୁଣି ଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆଣିଛି। ତେଣୁ, ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ କେଉଁ ସାଂସଦମାନେ ସଂସଦ ରତ୍ନ ପୁରସ୍କାର ପାଆନ୍ତି, ଏଥିରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଏବଂ ସୁବିଧା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ସଂସଦ ରତ୍ନ ପୁରସ୍କାର କ’ଣ:
ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡକ୍ଟର ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ୨୦୧୦ ମସିହାରେ ସଂସଦ ରତ୍ନ ପୁରସ୍କାର ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ସଂସଦରେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଏବଂ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣରେ ସକ୍ରିୟ ଯୋଗଦାନ ଦେଉଥିବା ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ନାଗରିକ ସମାଜ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆଯିବା ଉଚିତ।
ଏହି ପୁରସ୍କାର ଭାରତ ସରକାର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ ବରଂ ପ୍ରାଇମ୍ ପଏଣ୍ଟ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଏବଂ ଇ-ମାଗାଜିନ୍ ପ୍ରେସେନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ପ୍ରଥମ ପୁରସ୍କାର ସମାରୋହ ଡକ୍ଟର ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମ ନିଜେ ଟେଲିକନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।
ସାଂସଦମାନେ କେଉଁ ଆଧାରରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି:
ସଂସଦ ରତ୍ନ ପୁରସ୍କାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତଥ୍ୟ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ସଂସଦରେ ସେମାନଙ୍କର ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଉପରେ ଆଧାର କରି ଚୟନ କରାଯାଏ।
ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପଚରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ, ସଂସଦୀୟ ବିତର୍କରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ, ଘରୋଇ ସଦସ୍ୟ ବିଲ୍ ଉପସ୍ଥାପନ, କମିଟିରେ ଅବଦାନ, ଉପସ୍ଥିତି ଏବଂ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବା ଭଳି କାରଣଗୁଡ଼ିକୁ ବିଚାର କରେ।
ଲୋକସଭା ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭାର ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ ରୁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ ଏବଂ PRS ଲେଜିସଲେଟିଭ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଏ। କୌଣସି ନାମାଙ୍କନ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ।
ସଂସଦ ରତ୍ନ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ କିଏ ଚୟନ କରନ୍ତି:
ସଂସଦ ରତ୍ନ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତାମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଏବଂ ନାଗରିକ ସମାଜର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏକ ଜୁରି ଦ୍ୱାରା ଚୟନ କରାଯାଏ।
ଏଥର ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଜାତୀୟ ପଛୁଆ ବର୍ଗ କମିଶନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହଂସରାଜ ଅହିରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ଏକ କମିଟି ଦ୍ୱାରା ତଦାରଖ କରାଯାଇଥିଲା।
ଏହି ପୁରସ୍କାରଗୁଡ଼ିକ ୧୮ତମ ଲୋକସଭାର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନରୁ ୨୦୨୫-୨୬ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂସଦୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ ଆଧାରିତ।
ଏହି ବର୍ଷ କେଉଁ ସାଂସଦ ଏବଂ ସଂସଦୀୟ କମିଟି ଏହି ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି:
ଏହି ବର୍ଷ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବର୍ଗରେ, ବିଜେପିର ଜଗଦମ୍ବିକା ପାଲ, P.P. ଚୌଧୁରୀ, ନିଶିକାନ୍ତ ଦୁବେ, ଏବଂ ଶିବସେନାର ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ସାଂସଦଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି।
ସଂସଦରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପ୍ରବୀଣ ପଟେଲ, ବିଦ୍ୟୁତ ବରଣ ମହୋ, ଲମ୍ବରାମ ଚୌଧୁରୀ, ହେମନ୍ତ ବିଷ୍ଣୁ ସାବ୍ରା, ସ୍ମିତା ଉଦୟ ୱାଗ, ନରେଶ ଗଣପତି ମସକେ, ମେଧା ବିଷ୍ଣୁ କୁଲକର୍ଣ୍ଣି, ଏବଂ ନରହରି ଆମିନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି।
ଚାରିଟି ସଂସଦୀୟ କମିଟି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ: କୃଷି କମିଟି, ଅର୍ଥ କମିଟି, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ କମିଟି ଏବଂ କୋଇଲା ଏବଂ ଖଣି କମିଟି।
ଚରଣଜିତ ସିଂ ଚାନ୍ନି କୃଷି କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଭର୍ତ୍ତୁହରୀ ମହତାବ ଏହି କମିଟିର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି। ସପ୍ତଗିରି ଶଙ୍କର ଉଲାକାଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଅନୁରାଗ ଠାକୁର କୋଇଲା ଏବଂ ଖଣି କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି।
ସଂସଦ ରତ୍ନ ପୁରସ୍କାର ସାଙ୍ଗରେ କ’ଣ ମିଳେ:
ସଂସଦ ରତ୍ନ ପୁରସ୍କାର ମୁଖ୍ୟତଃ ସଂସଦୀୟ ଉତ୍କର୍ଷତାର ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସ୍ୱୀକୃତି ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରକାରୀ ପୁରସ୍କାର ପରି, ଏହା ଆର୍ଥିକ ଲାଭ କିମ୍ବା ସରକାରୀ ସୁବିଧା ସହିତ ଜଡିତ ନୁହେଁ।
ପୁରସ୍କାରପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରଶସ୍ତୀକରଣ ଏବଂ ଟ୍ରଫି ମିଳିଥାଏ। ହେଲେ, ସଂସଦୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଏହି ପୁରସ୍କାରକୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।