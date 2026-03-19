ବିଶ୍ୱର କେଉଁ ମୁସଲିମ ଦେଶ ଭାରତର ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ, ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ କିପରି? ଜାଣିଲେ ହସ ଲାଗିବ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା କମିବାର କୌଣସି ସଙ୍କେତ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ପରିବର୍ତ୍ତିତ ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ, ଅନେକ ମୁସଲିମ ବହୁଳ ଦେଶ ଭାରତ ସହିତ ନିକଟତର ହୋଇଛନ୍ତି। ତଥାପି, ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ନୀତିରେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ, କିଛି ଦେଶ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖିଥିବାବେଳେ, ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକତା ଭାରତ ଆଡ଼କୁ କ୍ରମଶଃ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଉଛି।
ବ୍ୟବସାୟରୁ ରଣନୈତିକ ଗଭୀରତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ: ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶୀଦାର ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି। ଏହା ଭାରତର ତୃତୀୟ ବୃହତ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଅଂଶୀଦାର ଏବଂ ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷାରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ। ଦୁଇ ଦେଶ ନିକଟରେ LNG ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି।
ପାକିସ୍ତାନ ସମ୍ପର୍କରେ, UAE ଏବେ ବି ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ପାକିସ୍ତାନୀ ପ୍ରବାସୀଙ୍କୁ ଆତିଥ୍ୟ ଦେଉଛି। ତଥାପି, ନିକଟ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି, କିଛି ଆର୍ଥିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି।
ସାଉଦି ଆରବ: ସାଉଦି ଆରବ ପାରମ୍ପାରିକ ଭାବରେ ପାକିସ୍ତାନର ଏକ ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ ହୋଇଆସିଛି ଏବଂ ପ୍ରାୟତଃ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଆସିଛି। ତଥାପି, ନିକଟ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଭାରତ ସହିତ ଏହାର ସମ୍ପର୍କ ଯଥେଷ୍ଟ ମଜବୁତ ହୋଇଛି। ଦୁଇ ଦେଶର ଏକ ରଣନୈତିକ ସହଭାଗୀତା ଅଛି, ସାଉଦି ଆରବ କୋଟି କୋଟି ଡଲାର ନିବେଶର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି।
୨୦୨୪ ମସିହାରେ, ଦୁଇ ଦେଶ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ମିଳିତ ସାମରିକ ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ। ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖି, ସାଉଦି ଆରବ ଭାରତ ସହିତ ଏହାର ସହଭାଗୀତାକୁ ମଜବୁତ କରି ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ସନ୍ତୁଳିତ କରୁଛି।
ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ସାଥୀ: ଓମାନ ହେଉଛି ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ଏବଂ ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସହଯୋଗୀ। ଏହି ସମ୍ପର୍କ ଦଶନ୍ଧି ପୁରୁଣା। ଏପରିକି ଓମାନ ୧୯୭୧ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଭାରତକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲା। ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ରେ, ଦୁଇ ଦେଶ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥନୈତିକ ସହଭାଗୀତା ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ। ଓମାନର ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ରଣନୈତିକ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରାଥମିକତା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଭାରତ ସହିତ ଅଧିକ ସମାନ।
ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ : ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ମୁସଲିମ ବହୁଳ ଦେଶ ଭାବରେ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ବିଶ୍ୱ ଭୂରାଜନୀତିରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ। ଭାରତ ସହିତ ଏହାର ସହଭାଗୀତା ବାଣିଜ୍ୟ, ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ସହଯୋଗକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ। ୨୦୨୫ ମସିହାରେ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାରତର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ସମାରୋହରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।
ଏହା ପରେ, ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହୋଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ ସମ୍ପର୍କରେ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ପ୍ରାୟତଃ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ମନୋଭାବ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ପାକିସ୍ତାନର ସ୍ଥିତିକୁ କେବେ ସମର୍ଥନ କରିନାହିଁ।
ଏକ ରଣନୈତିକ ସମନ୍ୱୟ: ମିଶର ହେଉଛି ଆଉ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ମୁସଲିମ ବହୁଳ ଦେଶ ଯାହା ଭାରତ ସହିତ ତାର ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରୁଛି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଯୋଗ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ସମେତ ଏହି ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ମିଶର ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ କୂଟନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ରାଜନୈତିକ ଧ୍ୟାନ କ୍ରମଶଃ ଭାରତ ଆଡକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଛି।