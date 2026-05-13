ଭାରତ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି ୬ ମୁସଲିମ୍ ଦେଶ! ଦୋସ୍ତି ଦେଖିଲେ ଥରୁଛି ବି ପାକିସ୍ତାନ…
ଭାରତର ଏହି ୬ ବନ୍ଧୁ ମୁସଲିମ୍ ଦେଶ!
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: UAE ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତା ଆଜି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ୨୦୨୪-୨୫ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ $୧୦୦ ବିଲିୟନରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ ରେ, ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଭାଗୀତା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, UAEରେ ୩.୫ ନିୟୁତ ଭାରତୀୟ ବାସ କରନ୍ତି, ଯାହା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରବାସୀ ଗୋଷ୍ଠୀ।
ଏହି ସମ୍ପର୍କ ଆଉ କେବଳ ଶ୍ରମ ଏବଂ ତେଲ ବିଷୟରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଉଚ୍ଚ-ପ୍ରଯୁକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, UAE ଇରାନ-ଆମେରିକା ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନଠାରୁ $୩.୫ବିଲିୟନ ଋଣର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଶୋଧ ଦାବି କରିଥିଲା।
ସାଉଦି ଆରବକୁ ଥରେ ପାକିସ୍ତାନର ସବୁଠାରୁ ନିକଟତମ ସହଯୋଗୀ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଭାରତର ଶକ୍ତି ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି କ୍ଷେତ୍ରରେ ୧୦୦ ବିଲିୟନ ଡଲାର ନିବେଶ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି। ଉଭୟ ଦେଶର ସେନା ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ମିଳିତ ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ, ଯାହା ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଉପରେ ସାଉଦି ଆରବର ବିଶ୍ୱାସକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅବଦେଲ ଫତାହ ଅଲ-ସିସିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ମିଶର ଭାରତର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ରଣନୈତିକ ଅଂଶୀଦାର ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି। ମିଶର ଭାରତର ତେଜସ୍ ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ ଏବଂ ଧ୍ରୁବ ହେଲିକପ୍ଟର କ୍ରୟ କରିବାକୁ ଗଭୀର ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଉଛି। ୨୦୨୩ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପରେଡରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସିସିଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ଏହି ବଢ଼ୁଥିବା ଘନିଷ୍ଠତାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସଙ୍କେତ ଥିଲା।
ଓମାନ ହେଉଛି ଉପସାଗରୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ରଣନୈତିକ ସହଯୋଗୀ। ଭାରତ ଓମାନର ଡୁକମ୍ ବନ୍ଦରକୁ ସାମରିକ ପ୍ରବେଶ ରଖିଛି, ଯାହା ଭାରତ ମହାସାଗରରେ ଭାରତର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ ରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅର୍ଥନୈତିକ ଚୁକ୍ତି (CEPA) ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ନୂତନ ରାସ୍ତା ଖୋଲିବ।
ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବାଧିକ ମୁସଲମାନ ଜନସଂଖ୍ୟା ରହିଛି। ଭାରତ ଏବଂ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ସମ୍ପର୍କ ଶତାବ୍ଦୀ ପୁରୁଣା ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ମୂଳ। ଭାରତର “ଆକ୍ଟ ଇଷ୍ଟ” ନୀତି ପାଇଁ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ୨୦୨୫ ମସିହାରେ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାରତର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ସମାରୋହରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।
କାତାର ହେଉଛି ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗ୍ୟାସ (LNG) ଯୋଗାଣକାରୀ। ଏହି ଦୁଇ ଦେଶ ୨୦୩୦ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କର ବାଣିଜ୍ୟକୁ ୩୦ ବିଲିୟନ ଡଲାରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ବାହାରିନ, କୁଏତ ଏବଂ ଇରାନ ଭଳି ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତିରେ ଅବଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି।