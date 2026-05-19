ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆର ଷ୍ଟାର କ୍ରିକେଟରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହା ପାଖରେ ଅଛି ସବୁଠାରୁ ଦାମୀ କାର ? ଟପ ୫ ଜଣଙ୍କ ନାମ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ
ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟରମାନେ ନିଜର ଶାନଦାର୍ ଲାଇଫ୍ଷ୍ଟାଇଲ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଜଣାଶୁଣା। କାହା ପାଖରେ ରୋଲ୍ସ-ରୟସ ଅଛି ତ କିଏ ଲ୍ୟାମ୍ବୋର୍ଗିନିର ମାଲିକ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କାହା ପାଖରେ ସବୁଠାରୁ ଦାମୀ କାର୍ ଅଛି।
Luxirious Cars of Indian Crickters : ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟରମାନେ ନିଜର ଶାନଦାର ଲାଇଫ ଏବଂ ଦାମୀ ଶକ ପାଇଁ ପ୍ରାୟତଃ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥାନ୍ତି। ମ୍ୟାଚ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଖେଳାଳିମାନେ ନିଜର ଲଗ୍ଜୁରି କାର୍ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥାନ୍ତି। କାହା ଗ୍ୟାରେଜ୍ରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସୁପରକାର ଠିଆ ହୋଇଛି ତ କିଏ ଅତି ପ୍ରିମିୟମ୍ ଏସୟୁଭିର ମାଲିକ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆର ଷ୍ଟାର କ୍ରିକେଟରମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେଉଁ କେଉଁ କାର ସବୁ ରହିଛି।
୧– ରୋହିତ ଶର୍ମା
ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଲ୍ୟାମ୍ବୋର୍ଗିନି ଉରୁସ୍ (Lamborghini Urus) ଭଳି ଦମଦାର ଲଗ୍ଜୁରି ଏସୟୁଭି ରହିଛି। ଏହି କାର୍ଟି ନିଜର ସ୍ପିଡ ଏବଂ ସ୍ପୋର୍ଟି ଲୁକ ପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏହାର ଦାମ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବୋଲି କୁହାଯାଏ।
୨– ବିରାଟ କୋହଲି
ବିରାଟ କୋହଲି ମଧ୍ୟ ଶାନଦାର କାର୍ଗୁଡ଼ିକର ସୌକିନ। ତାଙ୍କ କଲେକ୍ସନରେ ବେଣ୍ଟଲେ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ୍ ଜିଟି ସାମିଲ ଅଛି। ଏହି କାର୍ଟି ଲଗ୍ଜୁରି ଏବଂ ହାଇ-ପରଫରମାନ୍ସର ଏକ ଭଲ ମିଶ୍ରଣ ବୋଲି ମାନାଯାଏ। ଏହାର ଡିଜାଇନ ଏବଂ ଗତି ଉଭୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ।
୩– ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା
ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଦାମୀ ଗାଡ଼ି କଲେକ୍ସନ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରୋଲ୍ସ-ରୟସ ଫାଣ୍ଟମ (Rolls-Royce Phantom) ଭଳି ଅତି ପ୍ରିମିୟମ କାର ଅଛି। ଏହି କାର୍ଟି ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ରୟାଲ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଗଣାଯାଏ।
୪– କେଏଲ୍ ରାହୁଲ
କେଏଲ୍ ରାହୁଲଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଜ୍ରେ ଆଷ୍ଟନ୍ ମାର୍ଟିନ୍ ଡିବି୧୧ (Aston Martin DB11) ରହିଛି। ଏହି କାର୍ଟି ନିଜର ସ୍ପୋର୍ଟି ଅନ୍ଦାଜ ଏବଂ ଶାନଦାର ଫିଚର୍ସ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ଏହାର ଗଣନା ହାଇ-ଏଣ୍ଡ ଲଗ୍ଜୁରି କାର୍ଗୁଡ଼ିକରେ ହୋଇଥାଏ।
୫– ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା
ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ରୋଲ୍ସ-ରୟସ ରେଥ୍ (Rolls-Royce Wraith) ଚଲାନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଟି ପାୱାରଫୁଲ ଇଞ୍ଜିନ ଏବଂ କ୍ଲାସିକ ଡିଜାଇନ ଯୋଗୁଁ ବେଶ ଲୋକପ୍ରିୟ। ଅନ୍ୟପଟେ ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ପାଖରେ ଲ୍ୟାମ୍ବୋର୍ଗିନି ହୁରାକାନ ଇଭିଓ (Lamborghini Huracan EVO) ଅଛି, ଯାହା ନିଜର ତେଜ ରଫ୍ତାର (ଦ୍ରୁତ ଗତି) ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ମଧ୍ୟ ଲଗ୍ଜୁରି ଏସୟୁଭିର ସୌକିନ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରୋଭର ଡିସକଭରୀ (Land Rover Discovery) ରହିଛି। ଏହି ଗାଡ଼ିଟି ମଜଭୁତ ପରଫରମାନ୍ସ ଏବଂ ଶାନଦାର କମ୍ଫର୍ଟ (ଆରାମ) ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ।
ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟରମାନଙ୍କର ଏହି ଲଗ୍ଜୁରି କାର୍ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ଷ୍ଟାଇଲିସ ଲାଇଫ୍ର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ପାଲଟିଯାଇଛି। ଫ୍ୟାନ୍ସମାନଙ୍କୁ ପଡ଼ିଆ ସହିତ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କର ଏହି ଅନ୍ଦାଜ ମଧ୍ୟ ଖୁବ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ।