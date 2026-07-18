ହୃଦୟ ନା ମସ୍ତିଷ୍କ…ମା’ ଗର୍ଭରେ ଶିଶୁର ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ଗଠନ ହୁଏ? ଜାଣନ୍ତୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସତ୍ୟ

ହୃଦୟ ନା ମସ୍ତିଷ୍କ...ମା' ଗର୍ଭରେ ଶିଶୁର ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ଗଠନ ହୁଏ

By Jyotirmayee Das

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଡେସ୍କ: ମାନବ ଶରୀର ଗଠନର ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୂରା ୯ ମାସ ଧରି ଚାଲିଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରତି ମାସରେ ଶରୀରର ନୂଆ ନୂଆ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ । ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଯେ, ଗର୍ଭରେ ଶିଶୁର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଅଙ୍ଗଟି ତିଆରି ହୋଇଥାଏ?

କିଛି ଲୋକ ଏହାର ଉତ୍ତର ହୃଦୟ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ତ ଆଉ କିଛି ମସ୍ତିଷ୍କ ବୋଲି କୁହନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନ ଅନୁଯାୟୀ, ଶରୀରରେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ନା ହୃଦୟ ତିଆରି ହୁଏ ନା ମସ୍ତିଷ୍କ, ଏହାର ଉତ୍ତର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ।

ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ କ’ଣ ଗଠିତ ହୁଏ: ମହିଳାମାନଙ୍କ ଗର୍ଭଧାରଣ ବା ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ୍ ପରେ, ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ନ୍ୟୁରାଲ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ଗଠନ ହେବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଗୋଟିଏ ଘରୁ ନେଇପାରିବେ କି ଦୁଇଟି ଅଲଗା ଏଲପିଜି…

ପୁରୁଣା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବିକ୍ରି କରିବା ପୂର୍ବରୁ…

ଏହି ନ୍ୟୁରାଲ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ହିଁ ଆଗକୁ ଯାଇ ମସ୍ତିଷ୍କ ଏବଂ ମେରୁଦଣ୍ଡର ହାଡ଼ରେ ପରିଣତ ହୁଏ । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗର୍ଭଧାରଣର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ୩ ରୁ ୪ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ ।

ଫୋଲିକ୍ ଏସିଡ୍‌ର ଆବଶ୍ୟକତା: ସେଥିପାଇଁ ଡାକ୍ତରମାନେ ଗର୍ଭଧାରଣର ପ୍ରଥମ ୩ ମାସରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ‘ଫୋଲିକ୍ ଏସିଡ୍’ ଟାବଲେଟ୍ ଖାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାନ୍ତି, କାରଣ ଏହି ନ୍ୟୁରାଲ୍ ଟ୍ୟୁବ୍‌ର ସଠିକ୍ ଗଠନ ପାଇଁ ଫୋଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ ।

ଶିଶୁର ହୃଦୟ କେବେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ: ନ୍ୟୁରାଲ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରେ ଶିଶୁର ହୃଦୟ ତିଆରି ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ । ଗର୍ଭଧାରଣର ପ୍ରାୟ ୬ ସପ୍ତାହ ପରେ ଶିଶୁର ହୃଦୟ ସ୍ପନ୍ଦନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ ।

ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅଲଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଶୁର ହାର୍ଟବିଟ୍ ଶୁଣାଯାଇଥାଏ । ଏହି କାରଣରୁ ୩ ମାସ ପରେ ଗର୍ଭପାତ କରିବା କଷ୍ଟଦାୟକ ଏବଂ ଆଇନଗତ ଭାବେ ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇଥାଏ ।

ପରେ କେଉଁ ସବୁ ଅଙ୍ଗ ଗଠିତ ହୁଏ: ପ୍ରଥମ ୩ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଶିଶୁର ଶରୀରର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଜରୁରୀ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକର ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ । ଧୀରେ ଧୀରେ ମାସ ହିସାବରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ବିକଶିତ ହୁଏ:

  • ହାତ ଏବଂ ଗୋଡ଼ ତିଆରି ହେବା
  • ଆଖି ଓ କାନ ଗଠନ ହେବା
  • ଫୁସଫୁସ ଏବଂ ଲିଭର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା
  • କିଡନୀ, ହାଡ଼ ଏବଂ ମାଂସପେଶୀର ବିକାଶ ହେବା

ମା’ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାହିଁକି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ: ଗର୍ଭଧାରଣର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସପ୍ତାହଗୁଡ଼ିକରେ ଶିଶୁର ବିକାଶ ଖୁବ୍ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ହୋଇଥାଏ । ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ମା’ର ଖାଦ୍ୟପେୟ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ୍ ।

ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଉପଯୁକ୍ତ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ, ଫୋଲିକ୍ ଏସିଡ୍, ଆଇରନ୍ ବଟିକା ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହ ନିୟମିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଇବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଗାମୀ ସନ୍ତାନ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ନେଇ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ।

You might also like More from author
More Stories

ଗୋଟିଏ ଘରୁ ନେଇପାରିବେ କି ଦୁଇଟି ଅଲଗା ଏଲପିଜି…

ପୁରୁଣା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବିକ୍ରି କରିବା ପୂର୍ବରୁ…

ହସ୍ତରେଖାର ଏହି ସଙ୍କେତ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ…

ଇନଭର୍ଟର ବ୍ୟାଟେରୀରେ ଭୁଲ୍‌ରେ ବି ଦିଅନ୍ତୁ…

1 of 26,272