ହୃଦୟ ନା ମସ୍ତିଷ୍କ…ମା’ ଗର୍ଭରେ ଶିଶୁର ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ଗଠନ ହୁଏ? ଜାଣନ୍ତୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସତ୍ୟ
ହୃଦୟ ନା ମସ୍ତିଷ୍କ...ମା' ଗର୍ଭରେ ଶିଶୁର ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ଗଠନ ହୁଏ
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଡେସ୍କ: ମାନବ ଶରୀର ଗଠନର ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୂରା ୯ ମାସ ଧରି ଚାଲିଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରତି ମାସରେ ଶରୀରର ନୂଆ ନୂଆ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ । ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଯେ, ଗର୍ଭରେ ଶିଶୁର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଅଙ୍ଗଟି ତିଆରି ହୋଇଥାଏ?
କିଛି ଲୋକ ଏହାର ଉତ୍ତର ହୃଦୟ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ତ ଆଉ କିଛି ମସ୍ତିଷ୍କ ବୋଲି କୁହନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନ ଅନୁଯାୟୀ, ଶରୀରରେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ନା ହୃଦୟ ତିଆରି ହୁଏ ନା ମସ୍ତିଷ୍କ, ଏହାର ଉତ୍ତର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ।
ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ କ’ଣ ଗଠିତ ହୁଏ: ମହିଳାମାନଙ୍କ ଗର୍ଭଧାରଣ ବା ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ୍ ପରେ, ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ନ୍ୟୁରାଲ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ଗଠନ ହେବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ।
ଏହି ନ୍ୟୁରାଲ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ହିଁ ଆଗକୁ ଯାଇ ମସ୍ତିଷ୍କ ଏବଂ ମେରୁଦଣ୍ଡର ହାଡ଼ରେ ପରିଣତ ହୁଏ । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗର୍ଭଧାରଣର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ୩ ରୁ ୪ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ ।
ଫୋଲିକ୍ ଏସିଡ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା: ସେଥିପାଇଁ ଡାକ୍ତରମାନେ ଗର୍ଭଧାରଣର ପ୍ରଥମ ୩ ମାସରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ‘ଫୋଲିକ୍ ଏସିଡ୍’ ଟାବଲେଟ୍ ଖାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାନ୍ତି, କାରଣ ଏହି ନ୍ୟୁରାଲ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ର ସଠିକ୍ ଗଠନ ପାଇଁ ଫୋଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ ।
ଶିଶୁର ହୃଦୟ କେବେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ: ନ୍ୟୁରାଲ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରେ ଶିଶୁର ହୃଦୟ ତିଆରି ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ । ଗର୍ଭଧାରଣର ପ୍ରାୟ ୬ ସପ୍ତାହ ପରେ ଶିଶୁର ହୃଦୟ ସ୍ପନ୍ଦନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ ।
ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅଲଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଶୁର ହାର୍ଟବିଟ୍ ଶୁଣାଯାଇଥାଏ । ଏହି କାରଣରୁ ୩ ମାସ ପରେ ଗର୍ଭପାତ କରିବା କଷ୍ଟଦାୟକ ଏବଂ ଆଇନଗତ ଭାବେ ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇଥାଏ ।
ପରେ କେଉଁ ସବୁ ଅଙ୍ଗ ଗଠିତ ହୁଏ: ପ୍ରଥମ ୩ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଶିଶୁର ଶରୀରର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଜରୁରୀ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକର ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ । ଧୀରେ ଧୀରେ ମାସ ହିସାବରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ବିକଶିତ ହୁଏ:
- ହାତ ଏବଂ ଗୋଡ଼ ତିଆରି ହେବା
- ଆଖି ଓ କାନ ଗଠନ ହେବା
- ଫୁସଫୁସ ଏବଂ ଲିଭର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା
- କିଡନୀ, ହାଡ଼ ଏବଂ ମାଂସପେଶୀର ବିକାଶ ହେବା
ମା’ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାହିଁକି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ: ଗର୍ଭଧାରଣର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସପ୍ତାହଗୁଡ଼ିକରେ ଶିଶୁର ବିକାଶ ଖୁବ୍ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ହୋଇଥାଏ । ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ମା’ର ଖାଦ୍ୟପେୟ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ୍ ।
ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଉପଯୁକ୍ତ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ, ଫୋଲିକ୍ ଏସିଡ୍, ଆଇରନ୍ ବଟିକା ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହ ନିୟମିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଇବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଗାମୀ ସନ୍ତାନ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ନେଇ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ।