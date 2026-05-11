କେଉଁ ଦଳ ନିଜର ପ୍ରଥମ ନିର୍ବାଚନରେ ସରକାର ଗଢ଼ିଥିଲା, ନବୀନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଜୟଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ- ପ୍ରଥମ ଥରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଏହି ୬ଟି ଦଳ ପ୍ରଥମ ନିର୍ବାଚନରେ ସରକାର ଗଢିଛନ୍ତି।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ନୂତନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଗଠନ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ତୁରନ୍ତ କ୍ଷମତା ହାସଲ କରିବା ଏକ ସାଧାରଣ ଘଟଣା ନୁହେଁ।
ସାଧାରଣତଃ ଜନତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ହାସଲ କରିବା ଏବଂ ସରକାର ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଲାଗିଯାଏ; କିନ୍ତୁ, କିଛି ଦଳ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ପରେ, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଇତିହାସ ରଚିଥିଲେ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନରେ ବସିଥିଲେ।
ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏପରି ଛଅଟି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଯେଉଁମାନେ ରେକର୍ଡ ସମୟରେ ‘ରାଜନୈତିକ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍’ ରୁ କ୍ଷମତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ।
୧. ମହାରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ ଗୋମନ୍ତକ ପାର୍ଟି (ଏମ୍ ଜିପି): ଗୋଆର ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ:
୧୯୬୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଆ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ୍ ଶାସନ ଅଧୀନରେ ରହିଲା। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଗୋଆକୁ ଦାମନ ଏବଂ ଡିଉ ସହିତ ମିଶ୍ରଣ କରି ଏକ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା।
ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଆରେ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦେଖାଦେଇଥିଲା: ଗୋଟିଏ ଗୋଆର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସହିତ ମିଶ୍ରଣ ପାଇଁ ଓକିଲାତି କରୁଥିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ଗୋଆର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲା।
ଏହି ରାଜନୈତିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ ଗୋମନ୍ତକ ପାର୍ଟି (MGP) ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଗୋଆର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସହିତ ମିଶ୍ରଣ ପାଇଁ ଓକିଲାତି କରୁଥିଲା।
ଗୋଆ, ଦାମନ ଏବଂ ଡିଉ ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ନିର୍ବାଚନ ଡିସେମ୍ବର ୯, ୧୯୬୩ ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ମୋଟ ୩୦ ଟି ଆସନ ପାଇଁ ଭୋଟ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହା ୭୫% ଭୋଟଦାନ କରିଥିଲା।
ଦୟାନନ୍ଦ ବାନ୍ଦୋଦକରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ MGP ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଥିଲା ଏବଂ ୧୬ ଟି ଆସନ ଜିତି ଏକକ ବୃହତ ଦଳ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଥିଲା।
ଦୟାନନ୍ଦ ବାନ୍ଦୋଦକର ଗୋଆ, ଦାମନ ଏବଂ ଡିଉର ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରାୟ ଦଶ ବର୍ଷ ପରେ ୧୯୭୩ ରେ ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ, ତାଙ୍କ ଝିଅ ଶଶିକଳା କାକୋଡକର ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ।
୨. ତେଲୁଗୁ ଦେଶମ ପାର୍ଟି (ଟିଡିପି): ସିନେମାରୁ କ୍ଷମତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା:
ସେ ବର୍ଷ ଥିଲା ୧୯୮୨। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପୂର୍ବ ୨୭ ବର୍ଷ ଧରି କ୍ଷମତାରେ ଥିଲା। ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନେ କଂଗ୍ରେସ ଶାସନରେ ବିରକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ।
ରାଜ୍ୟ ବ୍ୟାପାରରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିରନ୍ତର ହସ୍ତକ୍ଷେପ, ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ ତେଲୁଗୁ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବହେଳାର ଭାବନାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିଲା।
ଏହି ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତେଲୁଗୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ତାରକା ଏନ.ଟି. ରାମା ରାଓ, ଯାହାକୁ ଏନଟିଆର ଭାବରେ ଲୋକପ୍ରିୟ କୁହାଯାଏ, ୨୯ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯୮୨ରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ତେଲୁଗୁ ଦେଶମ ପାର୍ଟି (ଟିଡିପି) ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ।
ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାର ମାତ୍ର ନଅ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଟିଡିପି ୧୯୮୩ରେ ଅବିଭକ୍ତ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଥିଲା। ଟିଡିପି ମୋଟ ୨୯୪ ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ ୨୦୧ ଆସନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ମାତ୍ର ୬୦ ଆସନରେ ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇଥିଲା।
୯ ଜାନୁଆରୀ ୧୯୮୩ରେ ଏନଟିଆର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ପ୍ରଥମ ଅଣ କଂଗ୍ରେସ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଚାରୋଟି ପୃଥକ ପୃଥକ ସମୟରେ (୧୯୮୩, ୧୯୮୫, ୧୯୮୯ ଏବଂ ୧୯୯୪) ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ।
ଟିଡିପି ଲୋକସଭାରେ ପ୍ରମୁଖ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଥିବା ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ୧୯୮୪ ରୁ ୧୯୮୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା।
୩. ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି (AAP): ଝାଡୁ ଆଣିଲା ରାଜନୈତିକ ସୁନାମି:
ଆନ୍ନା ହଜାରେଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଉଭା ହୋଇଥିବା ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି (AAP) ୨୬ ନଭେମ୍ବର ୨୦୧୨ରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା।
ପୂର୍ବତନ ଆଇଆରଏସ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିୱାଲ AAP ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। AAP ଡିସେମ୍ବର ୪, ୨୦୧୩ରେ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲା।
ଝୁଲା ବିଧାନସଭାରେ ଦଳ ୨୮ ଆସନ ଜିତି ଏକ ଚମତ୍କାର ପଦାର୍ପଣ କରିଥିଲା। ବିଜେପି ୩୧ ଆସନ ସହିତ ଏକକ ବୃହତ ଦଳ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ମନା କରିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ମାତ୍ର ୮ ଆସନରେ ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇଥିଲା।
୨୮ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୧୩ରେ, ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ କଂଗ୍ରେସର ବାହ୍ୟ ସମର୍ଥନରେ ଦିଲ୍ଲୀର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ। ହେଲେ, ଜନଲୋକପାଳ ବିଲ୍ ପାସ୍ କରିବାରେ ବିଫଳତା ଯୋଗୁଁ ସେ ମାତ୍ର ୪୯ ଦିନ ପରେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ।
କିନ୍ତୁ ୨୦୧୫ରେ ନୂତନ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ପରେ, AAP ୭୦ ଆସନରୁ ୬୭ ଆସନ ଜିତି ଏକ ବଡ଼ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା ଏବଂ କେଜ୍ରିୱାଲ ପୁଣି ଥରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ। ଦଳ ୨୦୨୦ରେ ପୁଣି ଥରେ ସରକାର ଗଠନ କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ୨୦୨୫ରେ ନିର୍ବାଚନରେ ହାରିଯାଇଥିଲା।
୪. ଆସାମ ଗଣ ପରିଷଦ (AGP): ଆନ୍ଦୋଳନରୁ କ୍ଷମତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ:
୧୯୭୯ ରୁ ୧୯୮୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅଲ୍ ଆସାମ ଛାତ୍ର ସଂଘ (AASU) ଦ୍ୱାରା ଆସାମରେ ବିଦେଶୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ବଡ଼ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହିଂସା ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନିତ ହୋଇଥିଲା।
ଶେଷରେ ୧୫ ଅଗଷ୍ଟ, ୧୯୮୫ ରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆସାମ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ପରେ, ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତାମାନେ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଗଠନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ୧୩-୧୪ ଅକ୍ଟୋବର, ୧୯୮୫ ରେ ଗୋଲାଘାଟରେ ଆସାମ ଗଣ ପରିଷଦ (AGP) ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା।
AGP ଡିସେମ୍ବର ୧୯୮୫ ରେ ଆସାମ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଥିଲା, ୧୨୬ ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ ୯୨ ଆସନରେ ଏକ ବଡ଼ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ମାତ୍ର ୨୬ ଆସନରେ ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇଥିଲା।
ଏହି ବିପୁଳ ବିଜୟ ପରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମହନ୍ତ ଆସାମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଦୁଇ ଥର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ: ୧୯୮୫ ରୁ ୧୯୯୦ ଏବଂ ପୁଣି ୧୯୯୬ ରୁ ୨୦୦୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ।
୫. ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ (BJD): ପିତାଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରରୁ କ୍ଷମତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ:
ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଜଣେ ପ୍ରବୀଣ ନେତା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ୧୯୯୭ ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଦେଶରେ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ରାଜନୀତିରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ପୃକ୍ତି ନଥିଲା।
ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ, ସେ ଭାରତ ଫେରି ଆସିଲେ ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୯୭ ମସିହାରେ ଜନତା ଦଳରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ (ବିଜେଡି) ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ।
ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (ବିଜେପି) ସହିତ ମେଣ୍ଟ କରି ଫେବୃଆରୀ-ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୦୦ ମସିହାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଥିଲା।
ଏକ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି, ଏହି ମେଣ୍ଟ କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ କ୍ଷମତାରୁ ବାହାର କରିଥିଲା। ୫ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୦୦ ମସିହାରେ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।
୬. ତାମିଲାଗା ଭେଟ୍ରି କାଜାଗାମ (TVK): ସିନେମାର ‘ଥଲାପତି’ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କଲେ:
ତାମିଲ ସିନେମା ସୁପରଷ୍ଟାର ବିଜୟ ଯାହାଙ୍କୁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଜୋସେଫ ବିଜୟ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା, ସେ ଫେବୃଆରୀ ୨, ୨୦୨୪ ରେ ଚେନ୍ନାଇର ପାନାଇୟୁରରେ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଦଳ, ତାମିଲାଗା ଭେଟ୍ରି କାଜାଗାମ (TVK) ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ।
ଦଳ ଗଠନ ସମୟରେ, ବିଜୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଦଳ ୨୦୨୪ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ ବରଂ ସିଧାସଳଖ ୨୦୨୬ ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ।
ଟିଭିକେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏପ୍ରିଲ-ମେ ୨୦୨୬ ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଥିଲା, ଯାହା DMK ଏବଂ AIADMK ଭଳି ରାଜନୈତିକ ନେତାଙ୍କ ୫୦ ବର୍ଷର ପ୍ରାଧାନ୍ୟର ଅନ୍ତ ଘଟାଇଥିଲା।
୨୩୪ ଆସନରୁ ୧୦୮ ଆସନ ଜିତି ଏହା ଏକକ ବୃହତ ଦଳ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଥିଲା। ଯଦିଓ ଟିଭିକେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ଅଙ୍କ (୧୧୮) ଠାରୁ ୧୦ ଆସନ ପଛରେ ପଡ଼ିଥିଲା, କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦଳର ସମର୍ଥନରେ ବିଜୟ ୧୦ ମେ’ ୨୦୨୬ ରେ ୯ମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ।
ଏହି ଛଅଟି ଦଳ ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ, ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସାଧାରଣ ମନୋଭାବ ବେଳେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ ମୁହଁ ଏବଂ ନୂତନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ।
୧୯୬୩ ମସିହାରେ ଗୋଆରେ MGP ର ବିଜୟ ହେଉ କିମ୍ବା ୨୦୨୬ ମସିହାରେ ତାମିଲନାଡୁରେ TVK ର ଐତିହାସିକ ପ୍ରବେଶ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବସରରେ, ଭୋଟରମାନେ କିଛି ନୂତନ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ପାରମ୍ପରିକ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ବାହାରେ ଉଦ୍ୟମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି।