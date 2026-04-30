ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଲୋନ ମସ୍କ କେଉଁ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି? ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ଖୋଲିଦେଲା ସବୁ ରାଜ୍
କୋଟିପତିମାନେ କେଉଁ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆମେରିକୀୟ କୋଟିପତି ଏଲୋନ ମସ୍କ ଟେକ୍ ଜଗତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନାଁ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ପୁରା ବିଶ୍ୱର ନଜର ରହିଛି।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମସ୍କ କେଉଁ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହୀ। ଆଉ ଏବେ ଏକ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ଶେଷରେ ମସ୍କଙ୍କ ପାଖରେ କେଉଁ ଫୋନ୍ ଅଛି ତାହାର ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛି।
ସଦ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ଫଟୋରେ, ମସ୍କଙ୍କୁ ଏକ ଫୋନ୍ ଧରିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି କେଉଁ କମ୍ପାନୀର କେଉଁ ମଡେଲ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛି।
ଏଲୋନ ମସ୍କ କେଉଁ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି:
ନିକଟରେ ମସ୍କଙ୍କ ଏକ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଫଟୋଟି କାଲିଫର୍ନିଆର ଏକ ଫେଡେରାଲ୍ କୋର୍ଟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସମୟରେ ଉଠାଯାଇଥିଲା।
ଫଟୋରେ ମସ୍କଙ୍କୁ ଏକ ଗାଢ଼ ନୀଳ iPhone 17 Pro ମଡେଲ୍ ଧରିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଯଦିଓ କୋଟିପତିମାନେ iPhone ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏକ ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମସ୍କଙ୍କ ହାତରେ iPhone ଦେଖିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ଆଗ୍ରହକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି।
ପ୍ରକୃତରେ, ମସ୍କ ଅନେକ ଥର କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏକ ବିକଳ୍ପ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ତିଆରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେ “ଟେସଲା ଫୋନ୍” ବିକଶିତ କରିବା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ।
ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ନୁହେଁ ଯେତେବେଳେ ମସ୍କ Apple ଡିଭାଇସ୍ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇଛନ୍ତି; ସେ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଥର iPhone କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ସେ iPhone କ୍ୟାମେରା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହୀ।
କୋଟିପତିମାନେ କେଉଁ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି:
କୋଟିପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ iPhones ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ କିନ୍ତୁ ଏହା କହିବା ଭୁଲ ହେବ ଯେ ସମସ୍ତ କୋଟିପତି ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। Meta CEO ମାର୍କ ଜୁକରବର୍ଗଙ୍କୁ ଅନେକ ଥର Samsung Galaxy Ultra ଫୋନ୍ ସହିତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
ସେହିପରି, ବିଲ୍ ଗେଟ୍ସ ଏକ Samsung ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। Apple CEO ଟିମ୍ କୁକ୍ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ନୂତନତମ iPhone ମଡେଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ Google CEO ସୁନ୍ଦର ପିଚାଇ ଅନ୍ୟ କମ୍ପାନୀର ଫୋନ୍ ସହିତ Pixel ଡିଭାଇସ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି।
ଫୋନ୍ କଭର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତିନି କୋଟିପତି:
ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣିଥିବେ ଯେ କୋଟିପତିମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଫୋନରେ କଭର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଫୋନ୍ କିଣିବା ମାତ୍ରେ ଏକ କଭର ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ହେଲେ କୋଟିପତିମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଡିଭାଇସଗୁଡ଼ିକୁ ବିନା କଭରରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି।
ଏହି ପଦ୍ଧତିର ଅନେକ ସୁବିଧା ଅଛି: କଭର ବ୍ୟବହାର ନକରିବା ଫୋନକୁ ଅଧିକ ଗରମ ହେବାରୁ ରୋକିଥାଏ ଏବଂ ଏହାର ମୂଳ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଫୋନ୍ କଭର ବ୍ୟବହାର ସହିତ ଜଡିତ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଚାର ମଧ୍ୟ ଅଛି।