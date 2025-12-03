ଭିଡିଓ ସେୟାରିଂରେ କେଉଁ ଆପରୁ ହେଉଛି ଅଧିକ ରୋଜଗାର? ଟିକଟକ୍ ନା ଇଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ଜାଣନ୍ତୁ…
ଭିଡିଓ ସେୟାରିଂରେ କେଉଁ ଆପରୁ ହେଉଛି ଅଧିକ ରୋଜଗାର?
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଟିକଟକ୍ ଏବଂ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ଏବେ ଉଭୟ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପାଲଟିଛି । ଯେଉଁଠାରେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟରମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳତା ମାଧ୍ୟମରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯେ କେଉଁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଭିଡିଓ ସେୟାରିଂରୁ ଅଧିକ ରାଜସ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରେ।
ସାମ୍ପ୍ରତିକ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଫିଚର୍ସଗୁଡ଼ିକ ଆଧାରରେ, ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ଯେ ଟିକଟକ ନା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ କେଉଁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଭିଡିଓ ସେୟାରିଂରୁ ଅଧିକ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କରେ।
ଟିକଟକକୁ ପଛରେ ପକାଇଲା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ
ମାର୍କେଟ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଫାର୍ମ ସେନ୍ସର ଟାୱାରର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ସର୍ବାଧିକ ଡାଉନଲୋଡ୍ ହୋଇଥିବା ଆପର ଶୀର୍ଷକ ଅଧିକାର କରିଥିଲା। ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମର ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୭୬୮ ମିଲିୟନ ହୋଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଟିକଟକର ଡାଉନଲୋଡ୍ କେବଳ ୪ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୭୩୩ ମିଲିୟନ ହୋଇଛି। ରିଲ୍ସ ଫିଚରର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମକୁ ନୂତନ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିଛି। ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, TikTok ର ଦର୍ଶକ ମୁଖ୍ୟତଃ Gen Z ଏବଂ ମିଲେନିୟଲ୍ସ ଅଟନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସର୍ବାଧିକ 18-24 ବୟସ ବର୍ଗର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ Instagram ରେ କିଶୋରଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 40 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁଜରଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
TikTokରେ କିପରି ରୋଜଗାର କରାଯାଏ?
Instagram ଏବଂ TikTok ଉଭୟ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାର ଅନେକ ଉପାୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଉପାର୍ଜନକ୍ଷମତା ବା ମୋନେଟାଇଜେସନ ମଡେଲଗୁଡ଼ିକ ଭିନ୍ନ। TikTok ଏହାର କ୍ରିଏଟର ଫଣ୍ଡକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ଏକ କ୍ରିଏଟର ରିୱାର୍ଡ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଯାହା କ୍ରିଏଟରମାନଙ୍କୁ 60 ସେକେଣ୍ଡରୁ ଅଧିକ ଲମ୍ବା ଭିଡିଓରେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ। ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଧୀନରେ, TikTok ରେ ପ୍ରତି 1,000 ଭ୍ୟୁରେ 0.40 ରୁ 1.00 ଡଲାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଜଗାର ହୋଇଥାଏ। ସେପଟେ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମରେ ଲାଇଭ୍ ଗିଫ୍ଟ, TikTok ସପରୁ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବିକ୍ରି, ବ୍ରାଣ୍ଡ ଡିଲ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଫିଚରରେ ଏବଂ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାର କରାଯାଏ। ତଥାପି, ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଗତ 30 ଦିନରେ TikTok ରେ 10 ହଜାର ଫଲୋର୍ସ ଏବଂ 1 ଲକ୍ଷ ଭ୍ୟୁଜ ଆବଶ୍ୟକ।
Instagram ରେ ରୋଜଗାର କିପରି କରାଯାଏ?
Instagram ରେ ଅଧିକାଂଶ ରୋଜଗାର ସୁଯୋଗ ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା କ୍ରିଏଟର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଖୋଲା ଅଛି। ରିଲ୍ସ ବୋନସ୍ ପ୍ରତି 1,000 ପ୍ଲେରେ 0.01 ରୁ 0.09 ଡଲାର ରୋଜଗାର କରେ। ଲାଇଭ୍ ବ୍ୟାଜ୍ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ସମୟରେ ବ୍ୟାଜ୍ କିଣି ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ। ଗିଫ୍ଟ୍ସ ଅନ ରିଲ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି ଷ୍ଟାର କ୍ରିଏଟର 0.01 ଡଲାର ରୋଜଗାର କରେ। ଏହା ସହିତ, ବ୍ରାଣ୍ଡ ସହିତ ଡାଇରେକ୍ଟ କୋଲାବ, Instagram ସପିଂ ଫିଚର ଏବଂ ସ୍ପସନ୍ସର ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ରୋଜଗାର ହୁଏ। ସ୍ପସନ୍ସର ପୋଷ୍ଟରୁ ରୋଜଗାର ପ୍ରାୟତଃ ଆପ୍ର ଆୟ ଅପେକ୍ଷା ଅନେକ ଗୁଣ ଅଧିକ। ବ୍ରାଣ୍ଡ ପାର୍ଟନରସିପ ଏବଂ ଆଫିଲିଏଟ୍ ମାର୍କେଟିଂ ହେଉଛି Instagram ରେ ଆୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଉତ୍ସ।
କେଉଁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଅଧିକ ରାଜସ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରେ?
Instagram ଏବଂ TikTok ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଅଧିକ ରାଜସ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରେ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଯଦି ଆପଣ ଲମ୍ବା ହାଇ ୱାଚ ଟାଇମ ଭିଡିଓ ତିଆରି କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ TikTok ରେ ଭଲ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର Instagram ରେ ଅଧିକ ଫଲୋର୍ସ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମଲ୍ଟି ପାର୍ଟନରସିପ ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ Instagram ରେ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଭିଡିଓ କ୍ବାଲିଟି, ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଏଙ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ଏବଂ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଭାଲ୍ୟୁ, ଏହି 3ଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କର ରୋଜଗାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ।