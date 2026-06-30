ଦେଶର କେଉଁ ଜେଲରେ ମିଳେ ଫାଇଭ୍-ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲ ପରି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଇବା, ନାଁ ଜାଣିଲେ ହୋସ୍ ଉଡିଯିବ
ଭାରତର କେଉଁ ଜେଲରେ ମିଳେ ଉଚ୍ଚମାନର ଖାଇବା?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଯେତେବେଳେ ଜେଲର ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟ ଉଠାଯାଏ, ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ସାଧାରଣ କିମ୍ବା ନିମ୍ନମାନର ଖାଦ୍ୟର ଚିତ୍ରଣ କରନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ମଜା କରି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଘରେ ରନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ “ଜେଲ ଖାଦ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଖରାପ”, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ବୁଲନ୍ଦସହର ଜେଲ ଏହି ଧାରଣାକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି।
ସେଠାରେ କଏଦୀମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟର ଗୁଣବତ୍ତା ଏତେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଥିଲା ଯେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଏକ ସଂସ୍ଥା ଏହାକୁ ଫାଇଭ୍-ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲ ପରି ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଏହି କାରଣରୁ ବୁଲନ୍ଦସହର ଜେଲର ଖାଦ୍ୟ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି।
ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ବୁଲନ୍ଦସହର ଜିଲ୍ଲା ଜେଲକୁ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଆଧାରରେ FSSAI (ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଏକ ସଂସ୍ଥା) ଦ୍ୱାରା ଫାଇଭ୍-ଷ୍ଟାର ରେଟିଂ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।
ଏହି ସଫଳତା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ଏହା ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ମିରଟ ଡିଭିଜନର ପ୍ରଥମ ଜେଲ ଏବଂ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏହି ରେଟିଂ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛି।
ଏଫଏସଏସଏଆଇର ଏକ ଦଳ ଜେଲର ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଜେଲ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ପରିଦର୍ଶନ ସମୟରେ ଦଳ ଖାଦ୍ୟର ଗୁଣବତ୍ତା, ରୋଷେଇ ଘରର ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ମାନଦଣ୍ଡ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଭଲଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ଯାଞ୍ଚ ପରେ, ଦଳ ଜେଲ ପ୍ରଶାସନର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବୋଲି ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଏକ ଫାଇଭ୍-ଷ୍ଟାର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ।
ଜେଲରେ ଥିବା କଏଦୀମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ତାଜା, ଉଚ୍ଚମାନର ଖାଦ୍ୟ ପାଆନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ସବୁଜ ପନିପରିବା ଭଲ, ଡାଲିର ଗୁଣବତ୍ତା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ, ଚା ସହିତ ପରିବେଷଣ କରାଯାଉଥିବା ବନ୍ ଉଚ୍ଚମାନର ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ସର୍ବଦା ତାଜା ପରିବେଷଣ କରାଯାଏ। କଏଦୀମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ପାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟର ଗୁଣବତ୍ତା ସହିତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ।
ବୁଲନ୍ଦସହର ଜେଲ ସୁପରିଣ୍ଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରଠାରୁ ସେ କଏଦୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟର ଗୁଣବତ୍ତା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି।
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରୋଷେଇ ଘରେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ମେସିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଏବଂ କଞ୍ଚା ଏବଂ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟର ଗୁଣବତ୍ତା ନିରନ୍ତର ତଦାରଖ କରାଯାଏ।
ଜେଲ୍ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପୋର୍ଟାଲରେ ଫାଇଭ୍-ଷ୍ଟାର ରେଟିଂ ପାଇଁ ଏକ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ପରେ, ଏକ FSSAI ଦଳ ଦୁଇଟି ପୃଥକ ଥର ଜେଲ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ।
ଦଳଟି ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା, ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖାଦ୍ୟ, ଖାଦ୍ୟର ଗୁଣବତ୍ତା, ରୋଷେଇ ଘର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଆଧୁନିକ ସୁବିଧାସୁଯୋଗ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା। ଏହି ମାନଦଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ଆଧାର କରି ବୁଲନ୍ଦସହର ଜେଲକୁ ଫାଇଭ୍ ଷ୍ଟାର ରେଟିଂ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା।