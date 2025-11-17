ଜାଣନ୍ତି କି ଭାରତର ସକାଧିକ ରାଜ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ନଦୀର ନାମ କ’ଣ? ୯୯% ଲୋକ ଜାଣିନଥିବେ ଉତ୍ତର
Longest River of India: ଭାରତକୁ ନଦୀର ଦେଶ କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ ଛୋଟ-ବଡ ପ୍ରାୟ ୨୦୦ ମୁଖ୍ୟ ନଦୀ ଅଛି। ଭାରତରେ ଥିବା ନଦୀଗୁଡ଼ିକର ବିଶେଷ ଧାର୍ମିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ଏଠାରେ ଥିବା ନଦୀଗୁଡିକୁ ପବିତ୍ର, ଶେଷ୍ଠ ଏବଂ ପୂଜନୀୟ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଅନେକ ନଦୀକୁ ଦେବୀ ଏବଂ ମାତାଙ୍କର ମାନ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଏ।
ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଯମୁନା, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର, ସିନ୍ଦୁ, ଗୋଦାବରୀ, ନର୍ମଦା, କୃଷ୍ଣା, ମହାନାଦୀ, ରାବୀ, ସତଲୁଜ୍, ତାପ୍ତି, ଭିଭସ୍ତା, ସରସ୍ୱତୀ, କୁମ୍ବା ଇତ୍ୟାଦି ନଦୀକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଏ। କିନ୍ତୁ କଣ ଆପଣ ଭାରତର ସବୁଠୁ ଲମ୍ବା ନଦୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ? ଏହି ନଦୀ ଭାରତର ସର୍ବାଧିକ ରାଜ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ନଦୀ ବିଷୟରେ…
ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ନଦୀ ହେଉଛି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ । ଅନେକ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଗୋମୁଖରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି । କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏହା ସତ ନୁହେଁ । ଗୋମୁଖରୁ ଏକ ସରୁ ନଦୀ ବାହାରିଥାଏ, ଯାହାକୁ ଭାଗୀରଥି ନଦୀ କୁହାଯାଏ । ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଚାରିଧାମ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଭାଗୀରଥି ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ । ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯଦି ଗଙ୍ଗା ଗୋମୁଖରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇନାହିଁ, ତେବେ ଏହା କେଉଁଠାରୁ ଆସିଛି?
କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଦେବପ୍ରୟାଗରୁ ହିଁ ବାହାରିଛି । ଦେବପ୍ରୟାଗ ହେଉଛି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ୫ଟି ପ୍ରୟାଗ ମଧ୍ୟରୁ ଶେଷ ପ୍ରୟାଗ । ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଭାଗୀରଥି ଏବଂ ଅଳକାନନ୍ଦା ନଦୀର ମିଳନ ହୁଏ, ଯାହାକୁ ଗଙ୍ଗା କୁହାଯାଏ । ଏହିଠାରୁ ଗଙ୍ଗାର ଉତ୍ପତି ।
ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ମତରେ, ପ୍ରାୟ ୫୦ ନିୟୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, ପୃଥିବୀ ତଳେ ୟୁରେସିୟନ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ପ୍ଲେଟ୍ ପରସ୍ପର ସହିତ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲେ । ଏହି ଧକ୍କା ଯୋଗୁଁ ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ହିମାଳୟର ଅସ୍ତିତ୍ୱର ୫୦ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପରେ ଗଙ୍ଗାର ଉତ୍ପତି ହୋଇଥିଲା ।
ଅଳକାନନ୍ଦା ନଦୀ ହିମାଳୟର ନନ୍ଦ ଦେବୀ ଶିଖରରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ବଦ୍ରିନାଥ ଦେଇ ଦେବପ୍ରୟାଗରେ ପହଞ୍ଚି ୫ଟି ପ୍ରୟାଗ ଗଠନ କରେ । ସେହି ସମୟରେ, ହିମାଳୟର ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ହିମବାହରୁ ଭାଗୀରଥୀ ନଦୀର ପ୍ରବାହ ପ୍ରବାହିତ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା । ଅଳକାନନ୍ଦା ଏବଂ ଭାଗୀରଥିଙ୍କ ସଙ୍ଗମ ଦେବପ୍ରୟାଗରେ ହୁଏ, ଯେଉଁଠାରୁ ଗଙ୍ଗାର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୁଏ ।
ଯଦି ଆମେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ଦେଖିବା, ତେବେ ଗଙ୍ଗା ହରିଦ୍ୱାରର ପର୍ବତଗୁଡ଼ିକରୁ ସମତଳ ଭୂମିରେ ପ୍ରବେଶ କରେ । ୧୧ଟି ରାଜ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରି, ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ୨୫୧୦ କିଲୋମିଟର ଯାତ୍ରା କରି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପଡ଼ିଥାଏ । ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଅବବାହିକା ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼, ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ରାଜସ୍ଥାନ, ହରିୟାଣା, ଦିଲ୍ଲୀ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପ୍ତ ।
ଦେଶର ୬୦ କୋଟି ଜନସଂଖ୍ୟା ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଅବବାହିକାର ଅଂଶ । ଯେତେବେଳେ ଦେଶର ଜିଡିପିର ୪୦ ପ୍ରତିଶତ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଅବବାହିକାରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହୁଏ । ହରିଦ୍ୱାର ପରେ, ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ନଦୀ ଗଙ୍ଗାରେ ମିଶିଯାଆନ୍ତି । ଏହି ତାଲିକାରେ ରାମ ଗଙ୍ଗା, ଗୋମତୀ, ଯମୁନା, ଘାଘରା, ଗୁଣ୍ଡକ, କୋଶୀ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଭଳି ନଦୀର ନାମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ୨୫୧୦ କିଲୋମିଟର ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଗଙ୍ଗାର ନାମ ୫ ଥର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ।
ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀରେ ଏହାର ଉତ୍ପତ୍ତିସ୍ଥଳରେ ଏହାକୁ ‘ଭାଗୀରଥି’ କୁହାଯାଏ, ଦେବପ୍ରୟାଗରୁ ଏହି ନଦୀ ‘ଗଙ୍ଗା’ ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢ଼େ । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ, ଗଙ୍ଗା ଦୁଇଟି ଧାରା ହୋଇଯାଏ; କୋଲକାତା ଆଡକୁ ଯାଉଥିବା ପ୍ରଥମ ଧାରା ‘ହୁଗଳି’ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାରା ‘ପଦ୍ମା’ ଭାବରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରେ । ପଦ୍ମା ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀର ସଙ୍ଗମ ବାଂଲାଦେଶରେ ହୁଏ, ଯେଉଁଠାରୁ ଏହାର ନାମ ‘ମେଘନା’ ହୋଇଛି ।