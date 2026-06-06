କେଉଁ ରାସ୍ତାରେ କଟେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ଚାଲାଣ? ଯାତ୍ରା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ ଏହି ବିବରଣୀ

ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମର କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ ଓ ନଜର ରଖାଯାଏ, ସେଠାରେ ଇ-ଚାଲାଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଦାୟ ହେଉଥିବା ରାଜସ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ଇ-ଚାଲାଣ କଟାଯାଏ।

By Priyanka Das

Highest e-Challan : ଭାରତରେ ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମକୁ ସଠିକ ଭାବେ ଲାଗୁ କରିବା ଏବଂ ରାସ୍ତାରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇ-ଚାଲାଣ ସିଷ୍ଟମର ବ୍ୟବହାର ବହୁତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ସିଷ୍ଟମରେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନିୟମ ଭଙ୍ଗ କରନ୍ତି, ତେବେ କ୍ୟାମେରା କିମ୍ବା ଡିଜିଟାଲ ନଜରଦାରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ଚାଲାଣ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବେ କଟିଯାଏ। ଏହା ଫଳରେ ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସର କାମ ମଧ୍ୟ ସହଜ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ନିୟମ ଭଙ୍ଗକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଇ-ଚାଲାଣରୁ ସରକାରଙ୍କୁ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିମାଣରେ ଆୟ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟର ଆୟ ଭିନ୍ନ ଅଟେ, କାରଣ ସେଠାରେ ଟ୍ରାଫିକ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ନଜରଦାରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ।

କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲାଣରୁ ସର୍ବାଧିକ ଆୟ?

ଏହି ତାଲିକାରେ ସର୍ବାଧିକ ଆୟ କରୁଥିବା ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ। ଏଠାରେ ସଡ଼କ ନେଟୱାର୍କ ବହୁତ ବଡ଼ ଏବଂ ଗାଡ଼ି ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ, ତେଣୁ ନିୟମ ଭଙ୍ଗର ମାମଲା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଏଠାରେ ଇ-ଚାଲାଣ ସଂଖ୍ୟା ସର୍ବାଧିକ ଏବଂ ସରକାର ଏଥିରୁ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଡିଜିଟାଲ ଟ୍ରାଫିକ ମନିଟରିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତର ସବୁଠୁ ସଫଳ…

ସରିଲା ଭଡ଼ା ଘରର ଚିନ୍ତା ! ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ…

ଏହା ପରେ ହରିୟାଣା, ବିହାର ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନ ପରି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏହି ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ଅଟୋମେଟିକ ସିଷ୍ଟମର ବ୍ୟବହାର ବଢ଼ିଛି। ସହର ଏବଂ ହାଇୱେରେ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯାଇଛି, ଯାହା ଟ୍ରାଫିକ ଉଲ୍ଲଂଘନକୁ ରେକର୍ଡ କରି ସିଧାସଳଖ ଇ-ଚାଲାଣ ଜାରି କରୁଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ନିୟମ ଭଙ୍ଗକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁଛି ଏବଂ ଆୟ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି।

ଦିଲ୍ଲୀରେ ମଧ୍ୟ ବହୁଳ ଭାବେ କଟୁଛି ଚାଲାଣ

ଦିଲ୍ଲୀ ମଧ୍ୟ ଇ-ଚାଲାଣରୁ ଭଲ ଆୟ କରୁଥିବା ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମିଲ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଟ୍ରାଫିକ ବହୁତ ଅଧିକ ରହୁଥିବାରୁ, ଏଠାରେ ନିୟମ ଭଙ୍ଗର ମାମଲା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଇ-ଚାଲାଣ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଅଟୋମେଟିକ କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ ସିଷ୍ଟମ ମାଧ୍ୟମରେ ନଜର ରଖାଯାଉଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଟ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି।

ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମର ନଜରଦାରି ଶକ୍ତ ଅଛି, ସେଠାରେ ଇ-ଚାଲାଣରୁ ମିଳୁଥିବା ଆୟ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ। ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଯେପରି ଭାବରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ କ୍ୟାମେରା ସିଷ୍ଟମର ବ୍ୟବହାର ବଢ଼ିବ, ସେହିପରି ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ ପାଳନରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବାର ଆଶା ରହିଛି ଏବଂ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ଘଟିପାରେ।

 

You might also like More from author
More Stories

ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତର ସବୁଠୁ ସଫଳ…

ସରିଲା ଭଡ଼ା ଘରର ଚିନ୍ତା ! ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ…

ପାଇପ ମିସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ୨୯୪ କୋଟି:…

ପୃଥିବୀକୁ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲେ ଅସରପା, ଯୁଗ…

1 of 25,612