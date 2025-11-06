Instagram vs Youtube: କେଉଁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରୁ ହୁଏ ବେଶୀ ରୋଜଗାର, ଜାଣନ୍ତୁ ଉଭୟ ଭିତରେ ଫରକ କ’ଣ

Instagram vs Youtube: କେଉଁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରୁ ହୁଏ ବେଶୀ ରୋଜଗାର

By Jyotirmayee Das

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜିକାଲି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ କେବଳ ମନୋରଞ୍ଜନର ଏକ ଉତ୍ସ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ରୋଜଗାର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମଧ୍ୟ ପାଲଟିଛି। ବିଶେଷକରି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଏବଂ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦୁଇଟି ଲୋକପ୍ରିୟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯାହା ହଜାର ହଜାର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟରଙ୍କୁ ପରିଚୟ ପାଇବା ଏବଂ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଆୟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି।

କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ କେଉଁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଅଧିକ ରୋଜଗାର ଦିଏ । ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ନା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍? ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଦୁଇଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଏବଂ ରୋଜଗାର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ।

YouTube ରୁ କିପରି ରୋଜଗାର କରିବେ: YouTube ରେ ଆୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଉତ୍ସ ହେଉଛି ଆଡ୍ ରେଭେନ୍ୟୁ ବା ବିଜ୍ଞାପନ ରାଜସ୍ୱ। ଯେତେବେଳେ କେହି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତି, ଆପଣ ଏଥିରେ ଚାଲୁଥିବା ବିଜ୍ଞାପନରୁ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି। ଏହାଛଡା ସୁପର ଚାଟ୍, ଚ୍ୟାନେଲ ମେମ୍ବରସିପ୍, ବ୍ରାଣ୍ଡ ସ୍ପୋନ୍ସରସିପ୍ ଏବଂ ଆଫିଲିଏଟ୍ ମାର୍କେଟିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆୟ କରିପାରିବେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

iPhone ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଏବେ…

Earth Science: ଏଣିକି ଗୋଟିଏ ଦିନ 24 ନୁହେଁ,…

YouTube ରେ ରୋଜଗାର ଆପଣଙ୍କ ଭିଡିଓ ଭ୍ୟୁ, ୱାଚିଙ୍ଗ୍ ଟାଇମ୍, ଅଡିଏନ୍ସ ଲୋକେସନ୍ ଏବଂ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ୍ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଭାରତରେ, ପ୍ରତି ୧୦୦୦ ଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ହାରାହାରି ଆୟ ୨୦ ରୁ ୧୦୦ ଟଙ୍କା ହୋଇଥାଏ । ତେବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରେ, ତେବେ ଏହି ଆୟ ପ୍ରତି ୧୦୦୦ ଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ୩୦୦-୪୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରେ।

Instagramରେ କିପରି କରିବେ ରୋଜଗାର: Instagram, YouTube ପରି ସିଧାସଳଖ ଆଡ୍ ରେଭେନ୍ୟୁ ପ୍ରଦାନ କରେ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ରେଭେନ୍ୟୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ବ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ରମୋସନ, ରିଲ୍ ସ୍ପୋନ୍ସରସିପ୍, ଆଫିଲିଏଟ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଏବଂ କୋଲାବରେସନ୍ରୁ ଆସିଥାଏ। ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ବ୍ରାଣ୍ଡର ଉତ୍ପାଦର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଟଙ୍କା ମିଳେ । ଏବଂ ଏହି ପରିମାଣ ସେମାନଙ୍କର ଫଲୋର୍ସଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା, ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ହାର ଏବଂ ରିଲ୍ ଭ୍ୟୁ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ।

ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ୧ ଲକ୍ଷ ପଲୋର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏକ ସ୍ପୋନ୍ସର୍ଡ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ୫ ହଜାର ରୁ ୫୦ ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ । ସେହିପରି ବଡ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ଏଥିପାଇଁ  ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ ।

କେଉଁଟି ଅଧିକ ଲାଭଦାୟକ: ଯେତେବେଳେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଆୟ କଥା ଆସେ, ତେବେ YouTube କୁ ଏକ ଅଧିକ ସ୍ଥିର ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ୍ ହେବା ପରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଭ୍ୟୁ ବଢେ ଏବଂ ରେଭେନ୍ୟୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗେ।

ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, Instagram ବିଷୟବସ୍ତୁର ଜୀବନକାଳ କମ୍ ହୋଇଥାଏ, କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ Reels ଟ୍ରେଣ୍ଡରୁ ବାହାର ହୋଇଯାଏ। ତଥାପି, Instagram ବ୍ରାଣ୍ଡ ଡିଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୀଘ୍ର ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରେ, ବିଶେଷକରି ସେହି କ୍ରିଏଟରମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଅଧିକ ।

 

You might also like More from author
More Stories

iPhone ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଏବେ…

Earth Science: ଏଣିକି ଗୋଟିଏ ଦିନ 24 ନୁହେଁ,…

Muhammad Ali Jinnah: ଦେଶକୁ ଭାଗ ଭାଗ…

Liver Damage Symptom: ଲିଭର ଡ୍ୟାମେଜ…

1 of 25,166