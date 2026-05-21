ଜାଣନ୍ତି କି ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସୁନା ଉତ୍ପାଦନ କରେ? ଲିଷ୍ଟର କେତେ ନମ୍ବରରେ ଓଡ଼ିଶା, ନାମ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ!
ଜାଣନ୍ତୁ ଭାରତର 'ସୁନା ଖଣି' କେଉଁଠି ଅଛି...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ସମେତ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ସେମାନଙ୍କର ସୁନା ଭଣ୍ଡାର ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଭାରତରେ ଲୋକମାନେ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ସୁନା କ୍ରୟ ହ୍ରାସ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ସଙ୍କଟ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଦର୍ଶାଯାଉଛି। ଭାରତରେ ସୁନା ଉତ୍ପାଦନ କଥା ଆସିଲେ, ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ରାଜସ୍ଥାନ, କେରଳ କିମ୍ବା ବିହାରର ନାମ ନିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବତା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସର୍ବାଧିକ ସୁନା ଉତ୍ପାଦନ କରେ? ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିନାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା।
ସୁନା ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ରାଜ୍ୟ : ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଖଣି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଖଣି ବ୍ୟୁରୋ (IBM) ର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୨୩-୨୪ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଦେଶରେ ମୋଟ ପ୍ରାଥମିକ ସୁନା ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରାୟ ୧,୫୫୨ କିଲୋଗ୍ରାମ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଅବଦାନ ୯୩% ରୁ ଅଧିକ ଥିଲା। ୨୦୨୪-୨୫ ରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଅବଦାନ ୬୪୨,୩୦୨ ଟନ୍ ଥିଲା, ଯାହା ଦେଶର ମୋଟ ୭୦୨,୯୭୫ ଟନ୍ ର ପ୍ରାୟ ୯୧% । ବାକି ଛୋଟ ଅଂଶ ପାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଅବଦାନ ଥିଲା।
କର୍ଣ୍ଣାଟକକୁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଉତ୍ତର ମିଳିଛି: @dataful_factly ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଦ୍ୱାରା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏହା ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି। ପୋଷ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତୀୟ ଖଣି ବ୍ୟୁରୋ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୪ ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୫ ମଧ୍ୟରେ ୭୦୨,୯୭୫ ଟନ୍ ସୁନା ଖଣି ଉତ୍ପାଦନ କରିଛି। ଭାରତର ସୁନା ଖଣି କ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଅଗ୍ରଣୀ ରହିଛି, ଯାହା ଦେଶର ମୋଟ ସୁନା ଖଣି ଉତ୍ପାଦନର ପ୍ରାୟ ୯୧% (୬୪୨,୩୦୨ ଟନ୍) ଅଟେ। ଏହା ପରେ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ (୫୧,୭୧୫ ଟନ୍) ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ (୮,୯୫୮ ଟନ୍) ରହିଛି।
କର୍ଣ୍ଣାଟକର କେଉଁ ସ୍ଥାନ ପ୍ରସିଦ୍ଧ: ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଅବସ୍ଥିତ ହୁଟି ସୁନା ଖଣି (ରାଇଚୁର), ଭାରତର ଏକମାତ୍ର ସକ୍ରିୟ ବଡ଼ ସୁନା ଖଣି। କୋଲାର ସୁନା କ୍ଷେତ୍ର (KGF) ଐତିହାସିକ ଭାବରେ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ବିପୁଳ ପରିମାଣର ସୁନା ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ହୁଟି ମାଇନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ଲିମିଟେଡ୍ (HGML) ଏହି ଖଣିଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଚାଳନା କରେ, ଯାହା ଆଧୁନିକ ଭୂତଳ ଖଣି କୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କରେ। ରାଜ୍ୟର ରାଇଚୁର, କୋଲାର ଏବଂ ହାଭେରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସୁନା ସଂରକ୍ଷଣ ରହିଛି। ଏସବୁ ଲିଷ୍ଟରେ ଓଡ଼ିଶାର ନାମ ନାହିଁ।